Додано: Нед 31 сер, 2025 23:29

_hunter написав: я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал... я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...

Дятлів-багатоАле я тому й не дятел-що роблю не так як хочеться-а так як правильно.А ну поясніть но мені дятли - а чому я взяв 60вольт ( скрегочи зубами бо по правилам навіть 36вольт вже багатенько) і навіть не розглядав ні 220 ні тим більше кіловольт лепівські як флайман тут радив..А для нормальних пояснюютьПо електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдетьсяволога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.Ймовірність порушення ізоляції дроту у бойових умовах - не те що висока-вона зашкалює..Але 36 вольт напруги(точно так само як і 18 вольт панелі) - обнуляли толк у використанні фотопанелі.Тому найближчим що мало хоч якийсь зміст -виявився 60 вольт , якщо ПОВЕЗЕ і не будуть одночасно лапати голими руками дріт стоячи босими (або мокрими) ногами на землі - то половина згенерованого за 100 метрів дійде до споживача в потрібному вигляді.ПСмене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?ніхтоОт тому я знаю що 36 вольт лупить в певних варіантах не по дитячому...але в книжках про це не пишуть.