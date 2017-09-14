Армин Паппергер: Особенность заключается в том, что это почти полностью автоматизированное производство. Это значит, что мы можем производить 350 тысяч снарядов в год - при том что в одну смену работают 40 человек. Я считаю, что это очень ново. Второй момент - это скорость. Мы действительно очень быстро производим продукцию, и я думаю, что у нас еще есть потенциал для увеличения годового объема производства. Таким образом, у нас есть мощность, у нас есть скорость, и в конечном итоге мы можем увеличить поставки благодаря автоматизации.

....... - Первые 25 тысяч снарядов с этого завода в этом году отправятся в Украину. В следующем году мы сможем произвести 150 тысяч и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тысяч. Это для Германии и для Украины. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тысяч, а затем, возможно, 200 тысяч в Украину. Остальное предназначено для других партнеров.