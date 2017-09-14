RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:33

  Сибарит написав:
  jump написав:Генерали ЗСУ просять не захоплюватися ударами вглиб Росії: що пропонують натомість.

У випадку з діпстрайками ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.

"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами", - птше Сергій "Флеш". - "Скільки вилетіло, скільки долетіло, які збитки РФ, які витрати наші, які пошкодження у росіян і як швидко їх усунув ворог". Без цього всього, вважає експерт, ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.
https://zn.ua/ukr/war/henerali-zsu-pros ... omist.html

Я не понимаю, почему генералы просят об этом какого-то эксперта с телеграм-каналом, а не своих коллег -генералов, которые принимают решения об ударах?
Попахивает бредом...

Не было возможности доставать далеко - было плохо, появилась возможность - тоже плохо.

И да, то, что дальние удары по нпз привели к определенному дефициту топлива - это не только информационная картинка.


Можливо тому що генерали самим "просити" чи наголошувати не з руки.
Тому прохають через Флеша.

Флеш не просто який-то блохер.
Загугліть.

І головне: стовідсотково - якась частина генералів за отакий підхід (більше уваги далекобійним ударам, не зважаючи на витрати, оновлення - ефективність), якась проти (тобто за зосередження зусиль-ресурсів по іншим цілям - більш ближнім).

Банальна внутрішня конкуренція за ресурси та увагу між генералами.
Перетягування ковдри.
А от те, що Флеш за других, на мій погляд, свідчить, що правда за ними і Флешем.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:38

  Сибарит написав:
  jump написав:Генерали ЗСУ просять не захоплюватися ударами вглиб Росії: що пропонують натомість.

У випадку з діпстрайками ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.

"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами", - птше Сергій "Флеш". - "Скільки вилетіло, скільки долетіло, які збитки РФ, які витрати наші, які пошкодження у росіян і як швидко їх усунув ворог". Без цього всього, вважає експерт, ми бачимо тільки красиву інформаційну картинку.
https://zn.ua/ukr/war/henerali-zsu-pros ... omist.html

Я не понимаю, почему генералы просят об этом какого-то эксперта с телеграм-каналом, а не своих коллег -генералов, которые принимают решения об ударах?
Попахивает бредом...

Не было возможности доставать далеко - было плохо, появилась возможность - тоже плохо.

И да, то, что дальние удары по нпз привели к определенному дефициту топлива - это не только информационная картинка.

Крім видимої ефективності ударів (палаючі НПЗ) , є ще інший аспект: необхідність розтягувати обмежений і добряче потріпаний за 3.5 роки ресурс ППО по «необьятной». Чим знижується щільність прикриття інших важливих обʼєктів.
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:48

  flyman написав:
  Schmit написав:

Любарський утотожнює своїх братів при владі з українським народом і шиє останньому шизу та генерує бредятіну про ГО які будуть доглядати дітей та жінок Успіха поки той відтарабанюватиме до кордонів 91

Опитування показують, що більшість суспільства хоче воювати далі, водночас та ж більшість не хоче йти на війну, обурюючись "бусифікації" - ну хіба це не шизофренія?
Він вважає, що країна підійшла до планки, коли:
- або воюють усі - заброньовані силовики, чиновники, 18-60... (як на мене - це було реально у 22-23 роках, але не зараз);
- або щось підписуємо з неприємними поступками (варіант не підходить потужно-переможникам, бо для них саме це - капітуляція, а не те, що буде далі);
- або далі робимо вигляд, що перемагаємо, слухаємо марахвони, а через пів-року - рік реальність наздоганяє усіх, фронт каскадно колапсує і маячить реальна капітуляція з втратою величезних територій.
Так як перший варіант вже не реальний, другий не підходить потужникам і лідорам ЄС, то влада вибрала рухатись по третьому сценарію - триматись скільки зможемо, ще хоч трохи, а далі...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:49

  detroytred написав:Банальна внутрішня конкуренція за ресурси та увагу між генералами.

Допускаю, но за такие методы конкуренции генералов нужно разжаловать.
Личность заслуженная, но все равно не тот уровень, чтобы быть арбитром в конкуренции генералов, когда это касается стратегических вопросов.

Ну и немножко построю из себя эксперта 😎
Кроме прямого сравнения стоимости средств поражения и ущерба, нужно учитывать ещё и то, что дальние удары приносят огромные расходы на средства ПВО. И в этом у нас преимущество, поскольку при одинаковой дальности поражения мы покрываем значительно большую площадь. Это сказывается и на возможности поражения ближних целей.
У нас не так много преимуществ, чтобы пренебрегать имеющимися.
  Schmit написав: ...

17:00 зовсім протилежне від маніпуляцій Любарського
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:01

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Банальна внутрішня конкуренція за ресурси та увагу між генералами.

Допускаю, но за такие методы конкуренции генералов нужно разжаловать.
Личность заслуженная, но все равно не тот уровень, чтобы быть арбитром в конкуренции генералов, когда это касается стратегических вопросов.

Ну и немножко построю из себя эксперта 😎
Кроме прямого сравнения стоимости средств поражения и ущерба, нужно учитывать ещё и то, что дальние удары приносят огромные расходы на средства ПВО. И в этом у нас преимущество, поскольку при одинаковой дальности поражения мы покрываем значительно большую площадь. Это сказывается и на возможности поражения ближних целей.
У нас не так много преимуществ, чтобы пренебрегать имеющимися.


Цікавий момент: а яка в них структура розміщення ппо?
Тобто виділяються окремі ресурси на саме оті нпз тощо чи ні?
_______________________
Стосовно генералів ---- дуже хотів би побачити, як відбувається розподіл озброєння, новостворених частин, оснащення і т.д. між ними...

В значній мірі це визначає результат... Забезпечення силами та засобами.
Успішність генерала((
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:05

Долярек зʼявиться лише на великій перерві, чи на продльонці, коли дадуть телефон?

а яка в них структура розміщення ппо?


Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається
Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:10

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:

Любарський утотожнює своїх братів при владі з українським народом і шиє останньому шизу та генерує бредятіну про ГО які будуть доглядати дітей та жінок Успіха поки той відтарабанюватиме до кордонів 91

Опитування показують, що більшість суспільства хоче воювати далі, водночас та ж більшість не хоче йти на війну, обурюючись "бусифікації" - ну хіба це не шизофренія?
......

Это проблема этих опросов: результаты не группируют по критерию военнообязанности.
В резкльтате это "большинство" делают категории, которые непойми откуда в голову вдолбили себе "мужык мне должен" и пенсионеры 60+. Где-то там же диванные "броневики".
А не хочет воевать - большинство из немногочисленной группки "грэчкосий звычайный"...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И прежде, чем отвечать на вопрос о точности, я хотел бы услышать о том, как были произведены 120 и 152-мм советские снаряды, которые успешно используем и мы и враг.
Якщо 40 років з 1950 по 1990 виготовляти 260 000 000 країною , а потім 30 років з1990 по 2022 виготовляти 140 000 000 країною, так щоб їх заледве вистарчило на 2 роки війни , а потім просити в корейців - то можна було і надфілем з напильником.
На твоє питання я відповів
Тепер твоя черга по точності.
  Hotab написав:Долярек зʼявиться лише на великій перерві, чи на продльонці, коли дадуть телефон?

а яка в них структура розміщення ппо?


Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається
Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.

Я мав на увазі розміщення -- під окремі об'єкти: нпз.
Чи умовно на захист усього міста-площі з нпз, підприємствами оборонки і т.д.

Тобто що так, що так -- ппо хоч з є нпз, хоч нема. Захищається площа, напрямок... з об'єктами.
