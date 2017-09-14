_hunter написав:я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
...... По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа. ...... ПС мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене) Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення? ніхто
Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ. >>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт _без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали... В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...
"Детская" елочная гирлянда лет в 8-10 считается? -- тоже батарея, но локоть...
Воєнпенс - подивись на себе в розрізі електрики Ніби наш ідіот і правий і дійсно і прилади про які він пише -є... От тільки його теорію використати в окопі-не вийде.
Hotab написав:Крім видимої ефективності ударів (палаючі НПЗ) , є ще інший аспект: необхідність розтягувати обмежений і добряче потріпаний за 3.5 роки ресурс ППО по «необьятной». Чим знижується щільність прикриття інших важливих обʼєктів.
Що і робить росія розтягуючи наш ресурс ППО бючи по цивільним обєктам по всій території.
Hotab написав:Долярек зʼявиться лише на великій перерві, чи на продльонці, коли дадуть телефон?
а яка в них структура розміщення ппо?
Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.
Я мав на увазі розміщення -- під окремі об'єкти: нпз. Чи умовно на захист усього міста-площі з нпз, підприємствами оборонки і т.д.
Тобто що так, що так -- ппо хоч з є нпз, хоч нема. Захищається площа, напрямок... з об'єктами.
Та ну припиніть, ви ж авіаційна людина, причому військової авіації. ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) ті ж самі С300 всіх модифікацій та с400 , так і ближнього (нижнього ешелону) Так от саме з нижнім, яке бореться з БПЛА и ракетами на ГМВ, проблема і у них, і у нас. У них велика територія, і нема в світі такої кількості ППО , щоб наситити її системами ближнього радіусу (нижнього ешелону).
Hotab написав:ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) , так і ближнього (нижнього ешелону) є.
Так і секторальне має обмеження по кількості пусків.. Згадайте як в Сирії американці запустили сотню Томагавків з інтервалом в пару хвилин пуск і ці Томагавки журавлиним клином розфігачили все і вся пролітаючи прямо над Панцирями , Буками, С300, С400 - і жодне з цих ППО не ризикнуло стрельнути по тій простій причині що Наступний Томагавк в польоті напевно б змінив точку приземлення...
дійсно відсилка на тайвань і "стратегічну невизначеність" як засіб стримування цікава. але судя чи по опису того підходу, зараз його використовує путін. ядерний блеф натяками в складні моменти, розмиття чіткої лінії, коли буде ескалація, і намагання грати на цьому, щоб стримати когось від переходу на наступний рівень і
Бачу: 1. Єралашик --- в окопах, де на правила безпеки та й саму безпеку пох..., бо ризиків й так вище даху, ти несеш про правила та "електричний стілець". 2. Ти вигадуєш, що в "книжках" начебто цього нема. Але є: *При організації освітлення підвалів багатоквартирних будинків та будівель, а також їх так званих цокольних поверхів пред’являються особливі вимоги щодо електробезпеки, а також щодо пожежної безпеки. Живлення для такого освітлення має бути знижено до як мінімум 42 вольт, так як у підвалах багато вологи, та ще й підлога виконана з струмопровідного матеріалу. Рекомендується виконувати зниження напруги живлення шляхом гальванічної розв’язки, тобто застосовуючи трансформатор. Первинна обмотка якого повинна бути розрахована на напругу 220 вольт, а вторинна на 36-42 Вольта, при цьому вторинна обмотка обов’язково заземляється для того, щоб при поломці цього пристрою не відбулося прямого пробою та у вторинних ланцюгах не з’явилося небезпечне для людини та її здоров’я людини" https://info-bud.com.ua/osvitlennya-u-pidїzdi-bagatokvartirnogo-budinku/
Без мене обійтись ніяк? Нє?
3. Замість спокійного обговоренння питання у тебе знов про теоретиків-практиків та *мене бісять*. Спробуй біситись без мене.
От тільки його теорію використати в окопі-не вийде.
Забавно: у Штатовских военных - выходит, а тут - не выйдет.. "Я же новорил - место проклятое!" (с)
Чого ж не обійтись те що ти ВЯЩАТЄЛЬ я розумію Ти з темою то суперечки - розібрався? Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.
Тепер розумієш чого ти примітив як в економіці так і вже й в електротехніці.
Hotab написав: а яка в них структура розміщення ппо?
Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.
Я мав на увазі розміщення -- під окремі об'єкти: нпз. Чи умовно на захист усього міста-площі з нпз, підприємствами оборонки і т.д.
Тобто що так, що так -- ппо хоч з є нпз, хоч нема. Захищається площа, напрямок... з об'єктами.
Та ну припиніть, ви ж авіаційна людина, причому військової авіації. ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) ті ж самі С300 всіх модифікацій та с400 , так і ближнього (нижнього ешелону) Так от саме з нижнім, яке бореться з БПЛА и ракетами на ГМВ, проблема і у них, і у нас. У них велика територія, і нема в світі такої кількості ППО , щоб наситити її системами ближнього радіусу (нижнього ешелону).[/quote] Да, кеп. Мова була про ближнє. Ще раз: оті а-ля Панцирі в них стоять на захисті нпз чи напрямку-площі (бо окрім, нпз там й так достатньо ще об'єктів для захисту)?
Або простіше: саме на окремо нпз та ін. об'єкти, по яких ми нанесли удари, в них виділені Панцирі тощо чи ні? Якщо ні, то про яке відтягування засобів ппо, мова?