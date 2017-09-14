Додано: Пон 01 вер, 2025 10:32

По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться

волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.

......

ПС

мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)

Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?

ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.

>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт

_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...

В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...



Ніби наш ідіот і правий і дійсно і прилади про які він пише -є...

Бачу:1. Єралашик --- в окопах, де на правила безпеки та й саму безпеку пох..., бо ризиків й так вище даху, ти несеш про правила та "електричний стілець".2. Ти вигадуєш, що в "книжках" начебто цього нема.Але є:*При організації освітлення підвалів багатоквартирних будинків та будівель, а також їх так званих цокольних поверхів пред’являються особливі вимоги щодо електробезпеки, а також щодо пожежної безпеки. Живлення для такого освітлення має бути знижено до як мінімум 42 вольт, так як у підвалах багато вологи, та ще й підлога виконана з струмопровідного матеріалу. Рекомендується виконувати зниження напруги живлення шляхом гальванічної розв’язки, тобто застосовуючи трансформатор. Первинна обмотка якого повинна бути розрахована на напругу 220 вольт, а вторинна на 36-42 Вольта, при цьому вторинна обмотка обов’язково заземляється для того, щоб при поломці цього пристрою не відбулося прямого пробою та у вторинних ланцюгах не з’явилося небезпечне для людини та її здоров’я людини"їzdi-bagatokvartirnogo-budinku/Без мене обійтись ніяк? Нє?3. Замість спокійного обговоренння питання у тебе знов про теоретиків-практиків та *мене бісять*.Спробуй біситись без мене.