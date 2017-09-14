RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14964149651496614967>
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:16

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:я считал для 220В - тебе про это уже и Флайман писал...
......
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
......
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...

"Детская" елочная гирлянда лет в 8-10 считается? :roll: -- тоже батарея, но локоть...
Воєнпенс - подивись на себе в розрізі електрики
Ніби наш ідіот і правий і дійсно і прилади про які він пише -є...
От тільки його теорію використати в окопі-не вийде.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Крім видимої ефективності ударів (палаючі НПЗ) , є ще інший аспект: необхідність розтягувати обмежений і добряче потріпаний за 3.5 роки ресурс ППО по «необьятной». Чим знижується щільність прикриття інших важливих обʼєктів.
Що і робить росія розтягуючи наш ресурс ППО бючи по цивільним обєктам по всій території.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:21

  detroytred написав:
  Hotab написав:Долярек зʼявиться лише на великій перерві, чи на продльонці, коли дадуть телефон?

а яка в них структура розміщення ппо?


Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається
Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.

Я мав на увазі розміщення -- під окремі об'єкти: нпз.
Чи умовно на захист усього міста-площі з нпз, підприємствами оборонки і т.д.

Тобто що так, що так -- ппо хоч з є нпз, хоч нема. Захищається площа, напрямок... з об'єктами.

Та ну припиніть, ви ж авіаційна людина, причому військової авіації.
ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) ті ж самі С300 всіх модифікацій та с400 , так і ближнього (нижнього ешелону)
Так от саме з нижнім, яке бореться з БПЛА и ракетами на ГМВ, проблема і у них, і у нас.
У них велика територія, і нема в світі такої кількості ППО , щоб наситити її системами ближнього радіусу (нижнього ешелону).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 вер, 2025 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16060
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) , так і ближнього (нижнього ешелону) є.
Так і секторальне має обмеження по кількості пусків..
Згадайте як в Сирії американці запустили сотню Томагавків з інтервалом в пару хвилин пуск і ці Томагавки журавлиним клином розфігачили все і вся пролітаючи прямо над Панцирями , Буками, С300, С400 - і жодне з цих ППО не ризикнуло стрельнути по тій простій причині що Наступний Томагавк в польоті напевно б змінив точку приземлення...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 01 вер, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:27

Bezugla inspired

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40626
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:31

  ЛАД написав:Конгресс уже знает, как помочь Украине
В идеальном мире США поддержали бы Украину полностью. В этом мире они могли бы, по крайней мере, помочь Украине, как десятилетиями поддерживали Тайвань. - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-08-29/trump-s-summits-hurt-ukraine-but-congress-could-help?srnd=homepage-europe
Название громче, чем содержание, но заметка интересная.
И, главное, не внушает особых иллюзий.
В отличие от разговоров об американских ПВК в Украине.


дійсно відсилка на тайвань і "стратегічну невизначеність" як засіб стримування цікава. але судя чи по опису того підходу, зараз його використовує путін. ядерний блеф натяками в складні моменти, розмиття чіткої лінії, коли буде ескалація, і намагання грати на цьому, щоб стримати когось від переходу на наступний рівень і
Востаннє редагувалось trololo в Пон 01 вер, 2025 10:36, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6256
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:32

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:.....
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
......
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...

"Детская" елочная гирлянда лет в 8-10 считается? :roll: -- тоже батарея, но локоть...
Воєнпенс - подивись на себе в розрізі електрики
Ніби наш ідіот і правий і дійсно і прилади про які він пише -є...
От тільки його теорію використати в окопі-не вийде.

Бачу:
1. Єралашик --- в окопах, де на правила безпеки та й саму безпеку пох..., бо ризиків й так вище даху, ти несеш про правила та "електричний стілець".
2. Ти вигадуєш, що в "книжках" начебто цього нема.
Але є:
*При організації освітлення підвалів багатоквартирних будинків та будівель, а також їх так званих цокольних поверхів пред’являються особливі вимоги щодо електробезпеки, а також щодо пожежної безпеки. Живлення для такого освітлення має бути знижено до як мінімум 42 вольт, так як у підвалах багато вологи, та ще й підлога виконана з струмопровідного матеріалу. Рекомендується виконувати зниження напруги живлення шляхом гальванічної розв’язки, тобто застосовуючи трансформатор. Первинна обмотка якого повинна бути розрахована на напругу 220 вольт, а вторинна на 36-42 Вольта, при цьому вторинна обмотка обов’язково заземляється для того, щоб при поломці цього пристрою не відбулося прямого пробою та у вторинних ланцюгах не з’явилося небезпечне для людини та її здоров’я людини"
https://info-bud.com.ua/osvitlennya-u-pidїzdi-bagatokvartirnogo-budinku/

Без мене обійтись ніяк? Нє?

3. Замість спокійного обговоренння питання у тебе знов про теоретиків-практиків та *мене бісять*.
Спробуй біситись без мене.
detroytred
 
Повідомлень: 25331
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:34

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
......
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...

"Детская" елочная гирлянда лет в 8-10 считается? :roll: -- тоже батарея, но локоть...

От тільки його теорію використати в окопі-не вийде.

Забавно: у Штатовских военных - выходит, а тут - не выйдет..
"Я же новорил - место проклятое!" (с)
_hunter
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Без мене обійтись ніяк? Нє?
Чого ж не обійтись
те що ти ВЯЩАТЄЛЬ
я розумію
Ти з темою то суперечки - розібрався?
Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі
а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом
Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.

Тепер розумієш чого ти примітив як в економіці так і вже й в електротехніці.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:44

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:
а яка в них структура розміщення ппо?


Задіяно все що є. І давно. Включно з експортними партіями (відповідне фарбування тих самих Панцирів в пісочні кольори) , які не були відправлені , а залишені собі. І хотіли б ще, але виробництво не покриває те що вибивається
Тобто можна лише перерозподіляти/перекидати відповідно до пріоритетів.

Я мав на увазі розміщення -- під окремі об'єкти: нпз.
Чи умовно на захист усього міста-площі з нпз, підприємствами оборонки і т.д.

Тобто що так, що так -- ппо хоч з є нпз, хоч нема. Захищається площа, напрямок... з об'єктами.

Та ну припиніть, ви ж авіаційна людина, причому військової авіації.
ППО є як секторальне (сотні кілометрів в радіусе парасолька) ті ж самі С300 всіх модифікацій та с400 , так і ближнього (нижнього ешелону)
Так от саме з нижнім, яке бореться з БПЛА и ракетами на ГМВ, проблема і у них, і у нас.
У них велика територія, і нема в світі такої кількості ППО , щоб наситити її системами ближнього радіусу (нижнього ешелону).[/quote]
Да, кеп.
Мова була про ближнє.
Ще раз: оті а-ля Панцирі в них стоять на захисті нпз чи напрямку-площі (бо окрім, нпз там й так достатньо ще об'єктів для захисту)?

Або простіше: саме на окремо нпз та ін. об'єкти, по яких ми нанесли удари, в них виділені Панцирі тощо чи ні?
Якщо ні, то про яке відтягування засобів ппо, мова?
detroytred
 
Повідомлень: 25331
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14964149651496614967>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.