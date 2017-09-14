RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:44

  budivelnik написав:......
По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
......
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто

Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...
[/quote]

збирав Lifepo батарею на 15квт годин ємності (макс струми 300-500А). якщо током не жахнуло, спеціалістом не можна вважатись? :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6256
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:49

  flyman написав:
  Schmit написав: ...

17:00 зовсім протилежне від маніпуляцій Любарського

Тоді все ще гірше, бо Зе дії проти волі народу.
Schmit
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 10:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Без мене обійтись ніяк? Нє?
Чого ж не обійтись
те що ти ВЯЩАТЄЛЬ
я розумію
Ти з темою то суперечки - розібрався?
Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі
а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом
Ти мені привів виписку де ЗАБОРОНЕНО використовувати більше ніж 42 Вольта, але при цьому заявив що мої твердження-єралашики.

Тепер розумієш чого ти примітив як в економіці так і вже й в електротехніці.

Розумію, що ти єралашик перекрив новим єралашиком - як завжди, ПРИМІТИВНО випустивши ключову фразу, в даному випадку:
*в окопах, де на правила безпеки та й саму безпеку пох..., бо ризиків й так вище даху, ти несеш про правила та "електричний стілець".*
Хоча це твердження в мене навіть під цифрою 1. було. Першим.

Тобто ти знов сплутав. Примітив саме ти, бо єралашики і є формою примітивної побудови.


Що без мене ніяк? Не місіонериться? 😁😁😁
detroytred
 
Повідомлень: 25331
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14964149651496614967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

