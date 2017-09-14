RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:07

ну що, торгівельна війна Західної і Східної цивілізації вже повним ходом, а гаряча війна вже не за горами

Си Цзиньпин призвал РФ, Индию и другие страны вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, — FT

https://www.ft.com/content/ccf6e56a-0e5 ... 74455bffff
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:16

  UA написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:.........
Шутка хороша, но проблему UA обозначил достаточно серьезную. Много ли найдется у нас специалистов, умеющих работать на станках с ручным управлением?
Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы.
Токаря 2-3 разряда достаточно недели.
А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.

Опишіть будь ласка процес навчання умовних Песікота - Шамана.

Э нет.
Этих я обучать не взялся бы.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:17

  Xenon написав:ну що, торгівельна війна Західної і Східної цивілізації вже повним ходом, а гаряча війна вже не за горами

Си Цзиньпин призвал РФ, Индию и другие страны вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, — FT

https://www.ft.com/content/ccf6e56a-0e5 ... 74455bffff

Доречно було б підписати перший мир Трампа, постояти збоку, поспостерігати, але де там, ми ж "щит Європи", то ж мусимо бути у самому епіцентрі піз**ца.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:17

  Xenon написав:ну що, торгівельна війна Західної і Східної цивілізації вже повним ходом, а гаряча війна вже не за горами

Си Цзиньпин призвал РФ, Индию и другие страны вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, — FT

https://www.ft.com/content/ccf6e56a-0e5 ... 74455bffff

Єксперт Чаплига пророчить, що Штати будуть разом з рфією протистояти Китаю-Індії.
Що саме про це й була Аляска.

Хз як це в нього стикується(((
Може багатенько випив.
А може й ні..
(Бо те, як Захід поки "акуратно"-стримано протистоїть рашці у відповідь на її отакенний злочин - агресію проти України, дає деякі підстави для можливості цього).
Хоча ну дууууже малі.
Щоб робити його прогноз.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:37

  detroytred написав:
  Xenon написав:ну що, торгівельна війна Західної і Східної цивілізації вже повним ходом, а гаряча війна вже не за горами

Си Цзиньпин призвал РФ, Индию и другие страны вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, — FT

https://www.ft.com/content/ccf6e56a-0e5 ... 74455bffff

Єксперт Чаплига пророчить, що Штати будуть разом з рфією протистояти Китаю-Індії.
Що саме про це й була Аляска.

Хз як це в нього стикується(((
Може багатенько випив.
А може й ні..
(Бо те, як Захід поки "акуратно"-стримано протистоїть рашці у відповідь на її отакенний злочин - агресію проти України, дає деякі підстави для можливості цього).
Хоча ну дууууже малі.
Щоб робити його прогноз.

якби спільна розробка Арктики, а не битва за неї
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:44

detroytred

Мова була про ближнє.
Ще раз: оті а-ля Панцирі в них стоять на захисті нпз чи напрямку-площі (бо окрім, нпз там й так достатньо ще об'єктів для захисту)?

Або простіше: саме на окремо нпз та ін. об'єкти, по яких ми нанесли удари, в них виділені Панцирі тощо чи ні?
Якщо ні, то про яке відтягування засобів ппо, мова?


Я не вірю що ви не знаєте цих простих речей.,
Які «напрямки/площі» при відбитті атак малогабаритними композитними низьколетячими цілями??
Ці цілі можна збити не далі 5 км . Тому прикрити 1 завод (і лише його) вже треба хоча б 4 панцирі.
А з врахування резервування і гарантованого не пробиття (на випадок невихід ракет чи ще який збій, то і 6 може) . Яку ще «площу/напрямок» буде панцирь прикривати, якщо мова про БПЛА?
По відношенню до низьколетячих цілей це обєктове ппо, не площадне.
По верхньому ярусу він то прикриє паралельно до 40 км по дистанції . Але хто ж по тому верхньому ярусу літає в кацапському тилу. Хіба малайзійський Боїнг


По другій частині питання. Звичайно що у них нема фізично стільки панцирів, покрити всі обʼєкти. Панцирі на найважливіших, може той самий газовий хаб «хрест», москва, аеродроми стратегів , та інше. На кожний завод точно нема.,Або треба десь послабляти , щоб хоч 1-2 на кожен завод поставити.

А от секторально по низьколетячим у них ще є авіація. Ті самі вертольоти.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 вер, 2025 11:54, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:46

Мадяр проти мадяр

Кілька знайомих дівчат/жінок пересікали в Чопі кордон на вікенд, угорські митники/прикордонники вели себе як скажені собаки. Перевіряли кожного як ніби сигнал про наркоту поступив (потрошили всі сумки), на мосту на підїзді в колейці більшість отримали штраф або за розмови по телефону (в стоячій машині) або за переїзд в черзі 10 метрів без ремня (біля 20тис форинтів). Спілкування максимально конфліктне, виключно на ти, фрази типу "плати штраф, не подобається зараз буде в два рази більше", "чому сюди їдеш а не через SK", " шось неподобається, зараз розверну і полетиш наступним літаком через добу".. В людей шок, діти істерять на задніх сидіннях. Дійсно, як у нас кажуть "форинти не гроші, мадяри не люди"
Видно пішла команда "фас"
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:54

  Hotab написав:detroytred

Мова була про ближнє.
Ще раз: оті а-ля Панцирі в них стоять на захисті нпз чи напрямку-площі (бо окрім, нпз там й так достатньо ще об'єктів для захисту)?

Або простіше: саме на окремо нпз та ін. об'єкти, по яких ми нанесли удари, в них виділені Панцирі тощо чи ні?
Якщо ні, то про яке відтягування засобів ппо, мова?


Я не вірю що ви не знаєте цих простих речей.,
Які «напрямки/площі» при відбитті атак малогабаритними композитними низьколетячими цілями??
Ці цілі можна збити не далі 5 км . Тому прикрити 1 завод (і лише його) вже треба хоча б 4 панцирі.
А з врахування резервування (невихід ракет вище який збій, то і 6 може. Яку ще «площу/напрямок» буде панцирь прикривати, якщо мова про БПЛА?
По відношенню до низьколетячих цілей це обєктове ппо, не площадне.

Тепер візьміть, що нема, от нема навіть хоча б чотирьох оцих Панцирів на кожний окремий завод, нпз, то тоді?
За цих реальних умов прикривають як?

Тому ще раз конкретне питання: в реалі по факту скільки засобів ппо прикривають саме!!! отой конкретний нпз, по якому ми наносимо удар?
Якщо навіть жодного!!!, то про яке відтягування засобів ппо (на нпз, як об'єкти, по яким ми наносимо далекобійні удари) мова?

Варіант, коли по підручнику засоби ппо захищають один об'єкт, ми зараз не розглядаємо.
Предметом є конкретні, наприклад, нпз. Які і скільки засоби ппо виділені саме для їх захисту?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 вер, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:57

detroytred

За цих реальних умов прикривають як?


За цих реальних умов стоять вані з кулеметами і по можливості маневрують тими панцирами з тунгусками, що є.
Якщо зараз важливо крити газові і нафтові хаби , то поки на них зусилля. Але якщо НПЗ будуть горіти далі, то очевидно будуть крити ті що залишились, щоб не залишитись без палива для себе, експорт вже почекає.


то про яке відтягування засобів ппо


Про звичайне. В залежності від першочерговості і важливості.
Hotab
 
Повідомлень: 16064
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:02

  detroytred написав:...........
Тепер візьміть, що нема, от нема навіть хоча б чотирьох оцих Панцирів на кожний окремий завод, нпз, то тоді?
За цих реальних умов прикривають як?

Тому ще раз конкретне питання: в реалі по факту скільки засобів ппо прикривають саме!!! отой конкретний нпз, по якому ми наносимо удар?
Якщо навіть жодного!!!, то про яке відтягування засобів ппо (на нпз, як об'єкти, по яким ми наносимо далекобійні удари) мова?

Варіант, коли по підручнику засоби ппо захищають один об'єкт, ми зараз не розглядаємо.
Предметом є конкретні, наприклад, нпз. Які і скільки засоби ппо виділені саме для їх захисту?
Вопрос, конечно, интересный.
Но вы же понимаете, что никто у нас на него не сможет ответить.
Powered by phpBB.