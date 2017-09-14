Додано: Пон 01 вер, 2025 11:44



Мова була про ближнє.

Ще раз: оті а-ля Панцирі в них стоять на захисті нпз чи напрямку-площі (бо окрім, нпз там й так достатньо ще об'єктів для захисту)?



Або простіше: саме на окремо нпз та ін. об'єкти, по яких ми нанесли удари, в них виділені Панцирі тощо чи ні?

Якщо ні, то про яке відтягування засобів ппо, мова?





Я не вірю що ви не знаєте цих простих речей.,Які «напрямки/площі» при відбитті атак малогабаритними композитними низьколетячими цілями??Ці цілі можна збити не далі 5 км . Тому прикрити 1 завод (і лише його) вже треба хоча б 4 панцирі.А з врахування резервування і гарантованого не пробиття (на випадок невихід ракет чи ще який збій, то і 6 може) . Яку ще «площу/напрямок» буде панцирь прикривати, якщо мова про БПЛА?По відношенню до низьколетячих цілей це обєктове ппо, не площадне.По верхньому ярусу він то прикриє паралельно до 40 км по дистанції . Але хто ж по тому верхньому ярусу літає в кацапському тилу. Хіба малайзійський БоїнгПо другій частині питання. Звичайно що у них нема фізично стільки панцирів, покрити всі обʼєкти. Панцирі на найважливіших, може той самий газовий хаб «хрест», москва, аеродроми стратегів , та інше. На кожний завод точно нема.,Або треба десь послабляти , щоб хоч 1-2 на кожен завод поставити.А от секторально по низьколетячим у них ще є авіація. Ті самі вертольоти.