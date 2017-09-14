Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (23,7%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (19,7%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7,4%), умовні Партія Буданова (6,4%) і Партія Азов (5,9%). https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528669/
За цих реальних стоять вані з кулеметами і по можливості маневрують тими панцирами з тунгусками, що є. Якщо зараз важливо крити газові і нафтові зали, то поки на них зусилля. Але якщо НАЗ будуть горіти далі, то очевидно будуть крити ті що залишились, щоб не залишитись без палива для себе, експорт вже почекає.
Во! Стоять і маневрують. Так моя думка, що маневрують отими засобами ппо (ближнього), які виділені на захист усього умовного Саратова. З усіма підприємствами, нпз та ін. об'єктами.
То про яке відтягування засобів ппо мова? Достатньо інколи... (щоб взагалі рашикам не спало на думку зняти ці засоби і відправити до фронту), а не системно витрачати свої дрони, якщо правий Флеш і розрахунки показують низьку ефективність.
detroytred написав:........... Тепер візьміть, що нема, от нема навіть хоча б чотирьох оцих Панцирів на кожний окремий завод, нпз, то тоді? За цих реальних умов прикривають як?
Тому ще раз конкретне питання: в реалі по факту скільки засобів ппо прикривають саме!!! отой конкретний нпз, по якому ми наносимо удар? Якщо навіть жодного!!!, то про яке відтягування засобів ппо (на нпз, як об'єкти, по яким ми наносимо далекобійні удари) мова?
Варіант, коли по підручнику засоби ппо захищають один об'єкт, ми зараз не розглядаємо. Предметом є конкретні, наприклад, нпз. Які і скільки засоби ппо виділені саме для їх захисту?
Вопрос, конечно, интересный. Но вы же понимаете, что никто у нас на него не сможет ответить.
Точної відповіді однозначно ніхто не знає. Але ж це звична зрозуміла справа, що при обмеженому ресурсі виконується маневр наявними силами і засобами . Тим більше що питання НПЗ резонансне, всі бачать ці втрати і далеко бачать. Навіть втрату вертольота в аеропорту симферополя мало хто з кацапів обговорює. А от НПЗ.. Да ще і при появі проблем з паливом.
Мова за сам принцип. Хотаб його показав. Да і ви самі з віконця такий же самий спостерігаєте майже щодня((
Так моя думка, що маневрують отими засобами ппо (ближнього), які виділені на захист усього умовного Саратова
А моя думка інша. Нашій розвідці прекрасно відомо , що обʼєкти позачергового значення прикриті багатоешелоновано і майже непробиваємо (або пробиття вимагає таких ресурсів, що заподіяна шкода їх не варта). Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби. І навіть не пробують їх бити. Зате розсмикують те, де нема потужної ППО. Змушуючи його туди все-таки ставити. А щоб десь щось зʼявилось, десь має убути.
Сибарит написав:......... Шутка хороша, но проблему UA обозначил достаточно серьезную. Много ли найдется у нас специалистов, умеющих работать на станках с ручным управлением?
Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы. Токаря 2-3 разряда достаточно недели. А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.
Опишіть будь ласка процес навчання умовних Песікота - Шамана.
ЛАД написав:[ Опишіть будь ласка процес навчання умовних Песікота - Шамана.
ЛАД написав: Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы. Токаря 2-3 разряда достаточно недели. А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.
Опишіть будь ласка процес навчання умовних Песікота - Шамана.
Э нет. Этих я обучать не взялся бы.
