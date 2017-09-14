|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:37
jump написав:
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський
На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (23,7%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (19,7%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7,4%), умовні Партія Буданова (6,4%) і Партія Азов (5,9%).
а де партії Філімонова, Карася, Швайки, чи пса Патрона врешті-решт?
Я думаю якби вибори були наприклад не у 2019 а у 2020, та парламентську більшість би здобула коаліція партій "Київська інфекційна лікарня" та вірусологічно-патріотичного блоку "За вакцину Пфайфер"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:38
Успіх написав:
То капець.
Хоча чого капець? Все як завжди!😁 Я поставив ЧІТКЕ питання, а пів форуму полізло в його дебрі🤦🏻😁
й до чого тут "один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти"
Ну окей, куй з ними, з тими болванками для снарядів, якщо їх так важко "поставити на масове виробництво"!
Але ж дрони(і то різні) надіюсь, ми виготовляємо масово?
Питання повторити? Куди податись/куди звертатись
умовному Успіху, чи Флаю, щоб "паяти/складати/скручувати" дрони?(НЕ вступаючи до лав ЗСУ!)
п.с.
Якщо є масове виробництво, то має бути в три зміни.
От Успіху би підійшла "нічна зміна", чи доба через троє, між основною роботою і доглядом за кицею(й котятами)
Тож, куди звертатись бажаючим допомогти БАТЬКІВЩИНІ, але при тому залишатись цивільними, не вступати в ... ?
на фіга ти всіх достаєш. вдень основна робота, вночі - друга. щось не так, не будеш ти в такому режимі працювати. чи основна робота - то фантазія? ти реально очікуєш, що тобі відпишуть - дрони роблять там-то, ось адреса?..
я тобі натякнув, ти схоже не зрозумів...
до волонтерів приєднайся - якщо ти серйозно. є люди які раз на кілька тижнів возять вантажі на Схід.
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 01 вер, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9617
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:40
Shaman
я тобі натякнув, ти схоже не зрозумів...
Саме так. Тому я ніколи йому нічого не пояснюю.
Навіть якщо з потугами дійде, через пару тижнів забуде.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16068
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:40
Сибарит написав: Успіх написав:Куди податись/куди звертатись
умовному Успіху, чи Флаю, щоб "паяти/складати/скручувати" дрони?(НЕ вступаючи до лав ЗСУ!)
Разместите резюме на пару-тройке популярных сайтов соответствующей тематики. Если Ваш профессиональный опыт покажется интересным, Вас пригласят.
Может быть и зарплату предложат такую, что не надо будет второй работы (на энтузиазм нынче мало кто надеется).
ЗЫ Не перепутайте с сайтами знакомств 😁
судячи з дописів, досвід пов'язаний з дронами один - прої.ав.
а іншого відповідного досвіду немає - тому йому треба шукати й доводити, щоб взяли власне його...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9617
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:43
Shaman
досвід пов'язаний з дронами один - прої.ав.
Після чого дали лопату. Те саме. Відправили з матюками додому, до киці.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16068
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:50
Hotab написав:
Так моя думка, що маневрують отими засобами ппо (ближнього), які виділені на захист усього умовного Саратова
А моя думка інша.
Нашій розвідці прекрасно відомо , що обʼєкти позачергового значення прикриті багатоешелоновано і майже непробиваємо (або пробиття вимагає таких ресурсів, що заподіяна шкода їх не варта). Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби. І навіть не пробують їх бити.
Зате розсмикують те, де нема потужної ППО. Змушуючи його туди все-таки ставити. А щоб десь щось зʼявилось, десь має убути.
Про "Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби" й мови нема.
А от просто нпз та інших об'єктів, по яких наносяться удари, в містах рфії чимало.
І вони прикриваються саме отак, як ви показали вище. Залишками, які маневрують.
І для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів, а не системних, системної витрати наших ударних ресурсів.
Це розгляд з точки зору мети, як відтягування засобів ппо.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25337
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:53
detroytred
для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів
Так а якщо мінусуються і далі НПЗ один за одним, ви думаєте їх не будуть посилювати? «До останнього заводу»?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16068
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:56
ЛАД написав:
Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?
Впевнений.
За часів срср були верстати з ЧПУ, це обладнання з НДР- VEB, ЧССР- TOS, Болгарії- ЗММ.
Москалі використовують найновіше німецьке обладнання, яке вони закуповують через 3-ті країни. Можливо зараз ще й китайське.
Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост.
При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".
Ви не знаєте основ металообробки, не кажучи вже за виготовлення боєприпасів, при всьому цьому ви вступаєте в дискусію. Радянські артілерійські калібри 122 мм та 152 мм.
Так, я стверджую шо у німців є напівавтоматичні токарні верстати, але у виготовленні боєприпасу токарний верстат це один з етапів виготовлення.
Як я вже сказав, ви можете організувать десь у метрополітені напівавтомати, які будуть точить болванки та наповнювать тротілом, на цьому виготовлення завершено. Відповідна сталь, чернову болванку, тротіл гадаю у вас це все є, тільки верстатів не вистачає, шоби харків`янам все це виточить у 3 зміни і відправить за призначенням.
Востаннє редагувалось Water
в Пон 01 вер, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3332
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:59
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.
я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9617
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:03
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.
я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...
Під ваше замовлення все можна закупить. Хочете шоби замість одного автомата працювали 4 людини у 3 зміни? Та без питань, зроблять.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3332
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|122290
|
|
|1493
|305776
|
|
|6076
|981599
|
|