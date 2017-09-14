Додано: Пон 01 вер, 2025 12:56

ЛАД написав: Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ? Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?

Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост.

При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".

Впевнений.За часів срср були верстати з ЧПУ, це обладнання з НДР- VEB, ЧССР- TOS, Болгарії- ЗММ.Москалі використовують найновіше німецьке обладнання, яке вони закуповують через 3-ті країни. Можливо зараз ще й китайське.Ви не знаєте основ металообробки, не кажучи вже за виготовлення боєприпасів, при всьому цьому ви вступаєте в дискусію. Радянські артілерійські калібри 122 мм та 152 мм.Так, я стверджую шо у німців є напівавтоматичні токарні верстати, але у виготовленні боєприпасу токарний верстат це один з етапів виготовлення.Як я вже сказав, ви можете організувать десь у метрополітені напівавтомати, які будуть точить болванки та наповнювать тротілом, на цьому виготовлення завершено. Відповідна сталь, чернову болванку, тротіл гадаю у вас це все є, тільки верстатів не вистачає, шоби харків`янам все це виточить у 3 зміни і відправить за призначенням.