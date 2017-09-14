RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський
На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (23,7%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (19,7%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7,4%), умовні Партія Буданова (6,4%) і Партія Азов (5,9%).

а де партії Філімонова, Карася, Швайки, чи пса Патрона врешті-решт?
Я думаю якби вибори були наприклад не у 2019 а у 2020, та парламентську більшість би здобула коаліція партій "Київська інфекційна лікарня" та вірусологічно-патріотичного блоку "За вакцину Пфайфер"
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:38

  Успіх написав:То капець.
Хоча чого капець? Все як завжди!😁 Я поставив ЧІТКЕ питання, а пів форуму полізло в його дебрі🤦🏻😁

й до чого тут "один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти"
Ну окей, куй з ними, з тими болванками для снарядів, якщо їх так важко "поставити на масове виробництво"!

Але ж дрони(і то різні) надіюсь, ми виготовляємо масово?

Питання повторити? :mrgreen:

Куди податись/куди звертатись умовному Успіху, чи Флаю, щоб "паяти/складати/скручувати" дрони?(НЕ вступаючи до лав ЗСУ!)

п.с.
Якщо є масове виробництво, то має бути в три зміни.
От Успіху би підійшла "нічна зміна", чи доба через троє, між основною роботою і доглядом за кицею(й котятами) :D

Тож, куди звертатись бажаючим допомогти БАТЬКІВЩИНІ, але при тому залишатись цивільними, не вступати в ... ?

на фіга ти всіх достаєш. вдень основна робота, вночі - друга. щось не так, не будеш ти в такому режимі працювати. чи основна робота - то фантазія? ти реально очікуєш, що тобі відпишуть - дрони роблять там-то, ось адреса?.. :lol:

я тобі натякнув, ти схоже не зрозумів...

до волонтерів приєднайся - якщо ти серйозно. є люди які раз на кілька тижнів возять вантажі на Схід.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 01 вер, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:40

Shaman

я тобі натякнув, ти схоже не зрозумів...


Саме так. Тому я ніколи йому нічого не пояснюю.
Навіть якщо з потугами дійде, через пару тижнів забуде.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:40

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Куди податись/куди звертатись умовному Успіху, чи Флаю, щоб "паяти/складати/скручувати" дрони?(НЕ вступаючи до лав ЗСУ!)

Разместите резюме на пару-тройке популярных сайтов соответствующей тематики. Если Ваш профессиональный опыт покажется интересным, Вас пригласят.
Может быть и зарплату предложат такую, что не надо будет второй работы (на энтузиазм нынче мало кто надеется).

ЗЫ Не перепутайте с сайтами знакомств 😁

судячи з дописів, досвід пов'язаний з дронами один - прої.ав. :D а іншого відповідного досвіду немає - тому йому треба шукати й доводити, щоб взяли власне його...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:43

Shaman

досвід пов'язаний з дронами один - прої.ав.


Після чого дали лопату. Те саме. Відправили з матюками додому, до киці.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:50

  Hotab написав:

Так моя думка, що маневрують отими засобами ппо (ближнього), які виділені на захист усього умовного Саратова


А моя думка інша.
Нашій розвідці прекрасно відомо , що обʼєкти позачергового значення прикриті багатоешелоновано і майже непробиваємо (або пробиття вимагає таких ресурсів, що заподіяна шкода їх не варта). Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби. І навіть не пробують їх бити.
Зате розсмикують те, де нема потужної ППО. Змушуючи його туди все-таки ставити. А щоб десь щось зʼявилось, десь має убути.


Про "Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби" й мови нема.

А от просто нпз та інших об'єктів, по яких наносяться удари, в містах рфії чимало.
І вони прикриваються саме отак, як ви показали вище. Залишками, які маневрують.

І для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів, а не системних, системної витрати наших ударних ресурсів.

Це розгляд з точки зору мети, як відтягування засобів ппо.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:53

detroytred

для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів


Так а якщо мінусуються і далі НПЗ один за одним, ви думаєте їх не будуть посилювати? «До останнього заводу»?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:56

  ЛАД написав:Вы уверены, что советские 120-мм и 152-мм снаряды, которыми нас забрасывали росс. войска, и такие же советские снаряды, которые нам собирали по всему миру европейцы, произведены на станках с ЧПУ?

Впевнений.
За часів срср були верстати з ЧПУ, це обладнання з НДР- VEB, ЧССР- TOS, Болгарії- ЗММ.
Москалі використовують найновіше німецьке обладнання, яке вони закуповують через 3-ті країни. Можливо зараз ще й китайське.
Простите, но порой создаётся впечатление, что вы просто ставите перед собой задачу возразить на любой мой пост.
При этом сами пишете, что "У німців є напівавтоматичні токарні верстати".

Ви не знаєте основ металообробки, не кажучи вже за виготовлення боєприпасів, при всьому цьому ви вступаєте в дискусію. Радянські артілерійські калібри 122 мм та 152 мм.
Так, я стверджую шо у німців є напівавтоматичні токарні верстати, але у виготовленні боєприпасу токарний верстат це один з етапів виготовлення.
Як я вже сказав, ви можете організувать десь у метрополітені напівавтомати, які будуть точить болванки та наповнювать тротілом, на цьому виготовлення завершено. Відповідна сталь, чернову болванку, тротіл гадаю у вас це все є, тільки верстатів не вистачає, шоби харків`янам все це виточить у 3 зміни і відправить за призначенням.
Востаннє редагувалось Water в Пон 01 вер, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:59

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...

Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.

я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...

Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.

я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...

Під ваше замовлення все можна закупить. Хочете шоби замість одного автомата працювали 4 людини у 3 зміни? Та без питань, зроблять.
