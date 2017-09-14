|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:04
Letusrock написав:
півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше
по-перше, 2025 рік ще не закінчився.
так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
ми воюємо не заради німців, а заради долі країни й населення. бо якщо капітулюємо багато хто втратить волю, майно, життя...
Shaman
Повідомлень: 9617
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:06
Hotab написав:detroytred
для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів
Так а якщо мінусуються і далі НПЗ один за одним, ви думаєте їх не будуть посилювати? «До останнього заводу»?
Флеш же натякає, що відновлюються отакі мінусування швидко.
Тобто: він каже, що ефективність таких ударів низкька. При існуючому захисті отими маневровими засобами ппо. Цих засобів, виходить, достатньо.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 вер, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25337
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:09
Water написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.
я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...
Під ваше замовлення все можна закупить. Хочете шоби замість одного автомата працювали 4 людини у 3 зміни? Та без питань, зроблять.
напівавтомати - це теж вже не ручна праця. скільки треба людей - не скажу. але може й простіше поставити декілька людей на прості операції, бо на сучасні станки з ЧПК потрібні люди з вищою освітою, а хтось ще має й програми складати.
й за часовими нормами спеціалізовані напівавтомати можуть бути ефективнішими
Shaman
Повідомлень: 9617
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:11
Літак з фон дер Ляєн приземлявся в Болгарії за паперовими картами через втручання РФ в роботу GPS
літак, на борту якого перебувала президентка ЄК, залишився без електронних навігаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста.
За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання.
"GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати", – сказав один із посадовців.
Після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти, додали вони.
"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.
кацап возить стурбованих носом по лайну
Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент у заяві для Financial Times.
jump
Повідомлень: 4947
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:13
detroytred
Цих засобів, виходить, достатньо.
Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?
Hotab
Повідомлень: 16068
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:16
Letusrock
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
так для нас теж не варіант здатися
півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше
по-перше, 2025 рік ще не закінчився.
так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......
- предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
_hunter
Повідомлень: 10422
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:18
_hunter написав:
Letusrock
Shaman написав: Letusrock написав:
півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше
по-перше, 2025 рік ще не закінчився.
так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......
- предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
початково, ніби було "до кінця" (так казав Джо)
flyman
Повідомлень: 40628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:25
flyman написав: _hunter написав:
Letusrock
Shaman написав:
по-перше, 2025 рік ще не закінчився.
так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......
- предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
початково, ніби було "до кінця" (так казав Джо)
этот вариант я уже предлагал на выходных: "до Пэрэмогы" - не подошел
_hunter
Повідомлень: 10422
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:29
Shaman написав:
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"
_hunter написав:
Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому
?
Letusrock
Повідомлень: 2648
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:29
Hotab написав:detroytred
Цих засобів, виходить, достатньо.
Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?
Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.
Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
detroytred
Повідомлень: 25337
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
