Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:34

  Letusrock написав:
  Shaman написав:про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.

тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"

  _hunter написав:Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет

тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому? :)

Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво :lol:
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:39

Месія (не) вмер

Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:42

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred

Цих засобів, виходить, достатньо.


Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?

Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.

Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.

Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?
