Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:34
Letusrock написав: Shaman написав:
про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"
_hunter написав:
Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет
тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому
?
Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:39
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:42
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Цих засобів, виходить, достатньо.
Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?
Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.
Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?
