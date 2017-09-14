Додано: Пон 01 вер, 2025 15:29

З гумором про те, що відбувається на моменті:



*Моди знатно тролит Трампа кокетничая с РФ и Китаем... Пародирует Аляску поездками в одной машине без стенографистов и переводчиков...

Правда при этом тролит и Путина... приглашая в декабре в Индию... где МУС... Путин в ответ тролит Моди... заявляя, что в ноябре все и так приедут к РФ на збиговысько ШОС...



Главный экономический рулевой в отношениях США - РФ тролит Трампа и США заявлением о "разгромленном Западе"... Аккурат после Аляски...



Китай бросает вызов Трампу...

Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, - Financial Times...



США бросают вызов Трампу... суд признает НЕЗАКОННОЙ процедуру введения тарифов и пошлин Трампа...

Не сами тарифы и пошлины, а процедуру... Тем самым выставляя Трампа посмешищем перед Индией и Китаем... ЕС и бывшими союзниками...



Трамп истерит и вещает о "марсианских далях и шкурах неубитых ведмедей":

«В США будет вложено более 15 триллионов долларов — это рекорд. Значительная часть инвестиций обеспечена благодаря тарифам. Если радикальный левый суд отменит их, почти все эти вложения и многое другое будут немедленно отменены. Во многом мы превратимся в страну третьего мира, без надежды снова стать великой. Время имеет решающее значение!»...

Мог сказать и 30 триллиардофф... бамага все стерпит...



Как-то абыдно де Луле в Бразилии... ПразднеГ ШОС проходит мимо... Самое время потеребить сувениры с БРИКСа и почитать пошлины США за это...



ЮАР тоже скучает... в БРИКСе...



Китай собрался сделать общую платежную систему ШОС и Банк ШОС и депозитарий ШОС... и облигации ШОС...



Трамп нервно теребит доллар... Эпштейн теребит Трампа...



Иран готовится ко второму такту войны с Израилем... Израиль тоже... Нетаньяга стирает с земли Газу и теребит Ливан и Сирию...



Польша теребит Германию и требует репараций...



ЕС теребит Путина и требует замороженные активы...



Британия никого не теребит... ибо все уже и так ею хорошо натеребленные... теперь просто наблюдает с бокалом виски...



В четверг Антанта собирается на совещание... Будут делить мир... традиционно...



В понедельник истекает дедлайн Трампа по прямым переговорам первых лиц РФ и Украины... Трамп пока спит... Мы обещали напомнить ему... Антанта совещается...* (С)