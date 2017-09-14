RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:29

З гумором про те, що відбувається на моменті:

*Моди знатно тролит Трампа кокетничая с РФ и Китаем... Пародирует Аляску поездками в одной машине без стенографистов и переводчиков...
Правда при этом тролит и Путина... приглашая в декабре в Индию... где МУС... Путин в ответ тролит Моди... заявляя, что в ноябре все и так приедут к РФ на збиговысько ШОС...

Главный экономический рулевой в отношениях США - РФ тролит Трампа и США заявлением о "разгромленном Западе"... Аккурат после Аляски...

Китай бросает вызов Трампу...
Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние, - Financial Times...

США бросают вызов Трампу... суд признает НЕЗАКОННОЙ процедуру введения тарифов и пошлин Трампа...
Не сами тарифы и пошлины, а процедуру... Тем самым выставляя Трампа посмешищем перед Индией и Китаем... ЕС и бывшими союзниками...

Трамп истерит и вещает о "марсианских далях и шкурах неубитых ведмедей":
«В США будет вложено более 15 триллионов долларов — это рекорд. Значительная часть инвестиций обеспечена благодаря тарифам. Если радикальный левый суд отменит их, почти все эти вложения и многое другое будут немедленно отменены. Во многом мы превратимся в страну третьего мира, без надежды снова стать великой. Время имеет решающее значение!»...
Мог сказать и 30 триллиардофф... бамага все стерпит...

Как-то абыдно де Луле в Бразилии... ПразднеГ ШОС проходит мимо... Самое время потеребить сувениры с БРИКСа и почитать пошлины США за это...

ЮАР тоже скучает... в БРИКСе...

Китай собрался сделать общую платежную систему ШОС и Банк ШОС и депозитарий ШОС... и облигации ШОС...

Трамп нервно теребит доллар... Эпштейн теребит Трампа...

Иран готовится ко второму такту войны с Израилем... Израиль тоже... Нетаньяга стирает с земли Газу и теребит Ливан и Сирию...

Польша теребит Германию и требует репараций...

ЕС теребит Путина и требует замороженные активы...

Британия никого не теребит... ибо все уже и так ею хорошо натеребленные... теперь просто наблюдает с бокалом виски...

В четверг Антанта собирается на совещание... Будут делить мир... традиционно...

В понедельник истекает дедлайн Трампа по прямым переговорам первых лиц РФ и Украины... Трамп пока спит... Мы обещали напомнить ему... Антанта совещается...* (С)
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:36

  Letusrock написав:Кілька знайомих дівчат/жінок пересікали в Чопі кордон на вікенд, угорські митники/прикордонники вели себе як скажені собаки. Перевіряли кожного як ніби сигнал про наркоту поступив (потрошили всі сумки), на мосту на підїзді в колейці більшість отримали штраф або за розмови по телефону (в стоячій машині) або за переїзд в черзі 10 метрів без ремня (біля 20тис форинтів). Спілкування максимально конфліктне, виключно на ти, фрази типу "плати штраф, не подобається зараз буде в два рази більше", "чому сюди їдеш а не через SK", " шось неподобається, зараз розверну і полетиш наступним літаком через добу".. В людей шок, діти істерять на задніх сидіннях. Дійсно, як у нас кажуть "форинти не гроші, мадяри не люди"
Видно пішла команда "фас"

Пів Європи на ушах.
Це реакція на 18-22.
Детально вони не знають кого саме випустили.
Місцеві блогери нагнітають будь здоров.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:40

З гумором про те, що відбувається на моменті

Китай та Індія поділяться по-братьски з РФ населенням, а РФ територією.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:55

а оце вже нахабно. :shock: наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...

наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка 8)

Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? :)
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.

там блок для виводу бабла, так що "цей дощ надовго"
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:58

про мишей і кактус

Пів Європи на ушах.
Це реакція на 18-22.
Детально вони не знають кого саме випустили.
Місцеві блогери нагнітають будь здоров.

притча про мишей і кактус
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:59

  flyman написав:Китай та Індія поділяться по-братьски з РФ населенням, а РФ територією.

Десь так і можливо.
______________________

*Миром правят символы и знаки...
Посмотрел то видео от Азербайджанского ТВ... про встречу Эрди, Аливева и Путина...

Простите, но... при всех передергиваниях, но Эрди и Алиева КНР таки встретили пышнее чем Путина...

Вход Путина на ШОС состоялся под ... "калинку - малинку"... Ну что сказать...

Если уж на то пошло, то могли и "Катюшу" поставить... чтоб не так смешно было...

И да... геостратегически КНР смотрит на Османию... и первой была встреча с... Токаевым... который принимал Османский Форум...

Медведь... морда лапы... "братские" крепкие объятия КНР... Южный Кавказ... Османия... ЦА...* (С)
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:17

а оце вже нахабно. :shock: наче з'їхав, але потім повторно накидує

Так потому, что ты съехал - я и продолжаю от тебя требовать ответа: фраза
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько придется - 10-20-50 лет...»
-- не правильная? -- давай правильную.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:24

О производстве боеприпасов для ствольной артиллерии на ЗападеЗа точность и достоверность не ручаюсь.
Чей это канал, не знаю.
