Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:16

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а оце вже нахабно. :shock: наче з'їхав, але потім повторно накидує

Так потому, что ты съехал - я и продолжаю от тебя требовать ответа: фраза
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько придется - 10-20-50 лет...»
-- не правильная? -- давай правильную.

я відповідаю за СВОЇ фрази

Так это ТВОЯ фраза и есть :lol:
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:32

trololo

флеш не спеціаліст по діп страйкам, не займається ними і не знає реальної інфи по ефективності



Теж про це подумав. Чомусь люблять відомих комбатів уявляти собі спеціалістами стратегічного рівня.
Я не виключаю, що там щось імітують , і пиляють гроші.
Але все ж хочу вірити , що є якийсь хоча б середньостроковий план, у якому задачі не просто піар-акція для перемовин , а і наприклад:
виснаження запасів дорогих ракет ПРО на дешеві дрони
примус до послаблення ППО на інших ділянках
і т.д.

Ну окрім того реального результату, який всі бачать: дороженні заводи таки горять.
І навіть якщо допустити , що долітає лише 20% дронів (які руйнують установку крекінга) , то на решту 80% витрачено ресурс або ракет, або вертольоти-вильоти , з ризиками що своя ППО їх увалить (а таке трапляється і у нас, і у них).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 вер, 2025 17:45, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:38

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая:
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет...»
Можно "понадобится" на "придется" еще заменить.
Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво

а оце вже нахабно. :shock: наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...

наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка 8)

Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? :)
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.

ви ще й брехливого бігунця взяли до себе в компанію. ЛАД, це вже деградація :oops:

просто цей бігунець веде себе дуже нахабно. от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.

але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.

якщо інше бачення, то теж спробуйте навести аргументи ;)
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Так потому, что ты съехал - я и продолжаю от тебя требовать ответа: фраза
«воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько придется - 10-20-50 лет...»
-- не правильная? -- давай правильную.

я відповідаю за СВОЇ фрази

Так это ТВОЯ фраза и есть :lol:
Зображення

де в наведеній цитаті наведена тобою фраза? тобі повилазило? я навпаки кажу, що планів вічної війни немає - це чергова маніпуляція.

й для спілкування тепер ти МАЄШ відповісти на моє питання - що треба робити, якщо агресор не погоджується на перемовини взагалі? можеш й не відповідати, але йди тоді лісом, комусь іншому мозок компостуй :lol:
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...... наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...
......

Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? :)
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.

...... от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
......
але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.

Ну НАКОНЕЦ-ТО: на третий день появилась дата - 26й год :mrgreen:
Но есть одна маааленькая проблемка: это не план _завершения_ -- это план _продолжения_. Потому как я и такой вопрос задавал:
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:46

  Hotab написав:trololo

флеш не спеціаліст по діп страйкам, не займається ними і не знає реальної інфи по ефективності



Теж про це продумав. Чомусь люблять відомих комбатів уявляти собі спеціалістами стратегічного рівня.
Я не виключаю, що там щось імітують , і пиляють гроші.
Але все ж хочу вірити , що є якийсь хочаб середньостроковий план, у якому задачі не просто півр-акція для перемовин , а і наприклад:
виснаження запасів дорогих ракет ПРО на дешеві дрони
примус до послаблення ППО на інших ділянках
і т.д.

Ну окрім того реального результату, який всі бачать: дороженні заводи таки горять.
І навіть якщо допустити , що долітає лише 20% дронів (які руйнують установку крекінга) є, то на решту 80% витрачено ресурс або ракет, або вертольоти-вильоти , з ризиками що своя ППО їх увалить (а таке трапляється і у нас, і у них).
Не знаю, можно ли на этом "пиляти гроші", но смысл в этом точно есть.
Вопрос, насколько понимаю, в другом - нельзя ли эти дроны и ракеты использовать с большей эффективностью.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:49

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? :)
Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.

...... от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
......

Так отвечать нужно НА ВОПРОС, а не "куда-то в общем направлении"
-- вот прямо как в предыдущем посте. :wink:

флудер, в напрямку свого місця - на ..Рашу.

поки ти не відповіш на моє одне питання, я оцю дискусію з тобою закриваю 8)

й в черговий раз взагалі не зрозуміло, а що ти хотів сказати? :shock: вирвав фразу зі спілкування з іншим форумчанином, що маєш на увазі?.. а ще напевне диплом має - куплений :lol:
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...... от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
......

Так отвечать нужно НА ВОПРОС, а не "куда-то в общем направлении"
-- вот прямо как в предыдущем посте. :wink:

й в черговий раз взагалі не зрозуміло, а що ти хотів сказати? :shock: вирвав фразу зі спілкування з іншим форумчанином, що маєш на увазі?..

Я там пост отредактировал: да, ты наконец-то понял в чем проблема твоих ответов - молодец - наконец-то дал конкретный (почти) ответ. 👍
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:00

Просвітницька рубрика Рагуль Інфо
2.20
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:20

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.

Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.

Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?

Так.
З нашого боку так.

А от їх розрахунки дають їм підстави, що не так.

Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене.

Флеш по суті каже, що нам потрібно або підвищити ефективність, або спрямувати ці ресурси для інших цілей.
Точніше він каже дипломатично, що потрібні розрахунки)) Хоча і діпстрайки теж важливі. Інформативно((.
"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами".
Для нього не хз.

А хіба успішність вильотів, ефективність, втрати мають обгрунтовуватися в публічній площині?
Ні я, ні ви, ні той же Флеш скоріш за все не знає ні кількості пусків, ні втрат, ні ефективності.
От недавно бачив інформацію про удар Фламінго по Криму. А перед тим писали, що то були Нептуни. Але ж були й дрони. Тобто удар був комбінований. Що влучило і в якій кількості публічно невідомо - нема фото чи відео уламків. Тому "влучило" те, що зараз політично доцільно.
Ми не знаємо вартості залпу, не знаємо вартості втрат. Не знаємо вартості супутніх втрат у вигляді витрачених зенітних ракет.
Бачив недавно інформацію, що завдяки діпстрайку вдалося зменшити кількість ударів шахедами з 6 тис у липні до 4 тис у серпні. Зекономлені зенітні ракети? Так. Не дали знищити обєкти нашої інфраструктури? Так. Порахуєте вартість того всього?
Покажу більш цікавий розрахунок. Типова ситуація минулого року: засікли групу 3,14***, накрили парою кабанчиків, група залягла і добили скидами. Група зачищена.
Потім хтось в ОТУ дізнався (мабуть зі ЗМІ), що 94% втрат у 3,14*** від дронів. Арта неефективна. І заборонив витрачати дорогі снаряди на малі групи піхоти. В результаті при спробі скидів на 3,14*** вони просто розбігаються. Ефективність знизилась в рази. Тобто екіпаж, який до того міг забаранити кілька десятків за виїзд, після мав 2-3 підтверджені ураження. Який відсоток успішності застосування арти по піхоті ворога?
