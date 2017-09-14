Додано: Пон 01 вер, 2025 19:54

_Mykola_ написав: budivelnik написав: Я там написав що 36 вольт -погано бо втрати в дротах завеликі

а 60 вольт -вже можна миритись з втратами , але зявляється ризик про ураження струмом

"Вам шашечки или ехать?" (с)



Ваша задача має чотири головні обмеження

1. Опір провідників

2. Напруга передачі

3. Втрати при перетвореннях.

4. Ціна подолання обмежень



Додайте-п5 - економічна діцільність.. і після нього плюните на перших 4пункти1 Струмом в 36вольт мене стукнуло коли мені було 10 років...Думаю що на підставі цього заявляти що я повний нуль в електриці-думаю не ризикнете2 Панель 0,5м*1,2 метра в кращому випадку дасть щось типу4 години - 18вольт*5ампер4 години - 16 вольт*3ампери2 години - 14вольт*1ампер....Всього 0,5-0,6 квт*год в добу3 Вартість панелі 2500 грн , вхід в саморобне екофлоу 12вольт - показував що можна досягнути 0,3квт*год з панелі з допомогою 50 метрів дроту (2*2,5мм2) десь 400 грн і електронної приблуди стабілізатор-понижайка з 16-12 до 12 десь до 300 грн.Таким чином витрата 3200 грн *3 =9600 грн дозволяло дозволяло теоретично не носити на зарядку 20кг екофлоу.4 При подальшому вивченні умов виявилось щоа - 50метрів дроту-критично мало , бо потрібно 100+б - повишайка до 60+ з 14-18 , при амперажі в 5вхід-1вихід - дай бог щоб працювала з ккд 80% (реальному а не написаному)+також після повишайки все одно треба ставити понижайку...тобто тільки на електронному перетворенні втрати будуть більше 30%в - вартість проекту виявилась вищоюю ніж вартість самого екофлоу....( різні там диф-захист і тому подібне я не розглядав, бо це можна вирішити простіше, понижайку поставити за 10 метрів від бліндажу і навіть якщо на відносно високій частині буде витік-хлопцям це не зашкодитьОт і вийшлоВ теорії -все красивоА на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/грошіПСсаме тому і пояснював теоретикам наприклад від економікиНу що може бути простішого від збагачення?Навчись витрачати менше ніж заробляєш...Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складнішіПерше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровьяДруге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливитипуумови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного)конкуренція і так далі...ТомуТе що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.