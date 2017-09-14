budivelnik написав: Ще раз Зверніть увагу Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів. Це працює всюди... Від економіки , коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ ДО електротехніки..
ПС і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення ... А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.
Ти сплутав.
І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."
Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
detroytred написав:"Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене." (бо не маю даних та розрахунків). Але більше довіри в мене до Флеша, бо він доволі серйозний фахівець в області дронів (хоча і не далекобійних) та ребу, має доволі широкі зв'язки, і для такої заяви, вважаю, що мав підстави.
він наголошує: "дуже багато цілей перебувають в оперативній глибині 50-200 кілометрів. "Хаймарсів" на них не вистачає. Там і техніка, і особовий склад, і дорогі технічні комплекси, і об'єкти логістики."
інший спєц: "Тільки дурень не бачить": боєць "Айдару" заявив про недоцільне застосування HIMARS
Він назвав "дуже дивною" тенденцію до застосування ЗСУ високоточної зброї. За його словами, командування витрачає ракети HIMARS на скупчення піхоти окупантів з 30-50 солдатів, а екіпажі FPV-дронів, які можуть знищити приблизно таку саму кількість української піхоти чи перекрити логістичні шляхи, вважається недоцільною мішенню.
Російські окупаційні війська посилено розвідують місця розташування українських об'єктів енергетики, що може свідчити про наміри росіян повернути блекаути для населення України. ворога найбільше цікавлять:
підстанції; трансформатори; електро та газова інфраструктура.