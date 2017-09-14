|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 вер, 2025 09:27
Сибарит написав: UA написав: Успіх написав:
Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?
Ну точіть, точіть))
А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?
Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!
В Україні 8 мільйонів людей живуть з психічними розладами – ВООЗhttps://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -vooz.html
Остальные недообследованы
навпаки, ці 8млн просто не потрапили до ВЛК
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1647
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 09:33
Успіх написав:
Аааааа, то ви вже тут болванки до снарядів точите?😁
Ну точіть, точіть))
А будівельник вже в електрики подався і під напругою скручує дроти зубами?😁
Молодці!
Так тримати тиловий фронт!
І солдати, які вже по 3,5роки на фронті - кажуть вас усім велике ДЯКУЮ і плескають в долоні, стоячи в окопах!
А ти ухилянт коли в армію?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|122382
|
|
|1493
|305961
|
|
|6076
|981866
|
|