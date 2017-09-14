|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:48
detroytred написав: budivelnik написав:
Ще раз
Зверніть увагу
Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів.
Це працює всюди...
Від економіки ,
коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ
ДО електротехніки..
ПС
і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення
...
А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.
Ти сплутав.
І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."
Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
Теоретик - я тобі і іншим пояснюю наступне
1 Світ довів що у випадку коли людина діє ДЛЯ себе і НЕСЕ за це відповідальність - її діяльність ефективніша ніж вона діє під тиском(пофіг , що тиск можливо підтискає цю людину до кращого життя)
2 Тепер про вплив на діяльність
Те що ти називаєш створення умов..
це банальні правила перерозподілу створеного
Тобто
можновладці ВИРІШУЮТЬ що краще для загального розвиткузменшити оподаткування капіталу=погіршити життя сьогодні=покращити життя завтра
дати більше свободи=збільшити хаос сьогодні=якщо вийде створити більш демократичне суспільство завтра
І ці умови на життя країни -впливають, а от на життя людини (на короткому його проміжку )-впливають в рази менше ніж дії самої людини...
Тому ще раз
Вернись до того електротехнічного питання, там все просто
ВСЕ МОЖНА ВИРІШИТИ
от тільки
НЕ ВСЕ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ
або якщо точніше
все треба вирішувати в певній послідовності
тому
коли ти жебрак( а з точки зору Європи ти жебрак) - то нафіга тобі Європейські свободи?
Ти б спочатку про себе подумав, щоб в майбутньому не загробити життя нащадків які змушені будуть тобі ліки купувати
-
-
1
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:01
sashaqbl написав:
ЛАД, як і Флеш вважають, що далекобійні удари неефективні. Мені ж здається, що виснаження економіки ворога - це ключ до нашого успіху.
Розрізняйте поняття "неефективна" і "не призведе до закінчення війни".
Ніхто не має на увазі що вони неефективні. Очевидно що удари є ефективними. Але:Ці люди(і я в тому числі) вважають що вони(удари) не призведуть(не спонукають РФ) до завершення(припинення) війни.
Ви спеціально підміняєте поняття чи несвідомо?
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти сплутав.
І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."
Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
Теоретик - я тобі і іншим пояснюю наступне
1 Світ довів що у випадку коли людина діє ДЛЯ себе і НЕСЕ за це відповідальність - її діяльність ефективніша ніж вона діє під тиском(пофіг , що тиск можливо підтискає цю людину до кращого життя)
2 Тепер про вплив на діяльність
Те що ти називаєш створення умов..
це банальні правила перерозподілу створеного
Тобто
можновладці ВИРІШУЮТЬ що краще для загального розвиткузменшити оподаткування капіталу=погіршити життя сьогодні=покращити життя завтра
дати більше свободи=збільшити хаос сьогодні=якщо вийде створити більш демократичне суспільство завтра
І ці умови на життя країни -впливають, а от на життя людини (на короткому його проміжку )-впливають в рази менше ніж дії самої людини...
Тому ще раз
Вернись до того електротехнічного питання, там все просто
ВСЕ МОЖНА ВИРІШИТИ
от тільки
НЕ ВСЕ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ
або якщо точніше
все треба вирішувати в певній послідовності
тому
коли ти жебрак( а з точки зору Європи ти жебрак) - то нафіга тобі Європейські свободи?
Ти б спочатку про себе подумав, щоб в майбутньому не загробити життя нащадків які змушені будуть тобі ліки купувати
Знов потік єралашкового вінегрету з кеп-очевидностей та відсеб'ятини з брехнею дурною про жебраків, загроблення життя нащадків тощо...
По 1000500 колу.
По електриці тобі Микола чітко та ясно показав, ти тупенько повторив його пункт 4 на начебто своє і проігнорив факт - в умовах БД, коли на правила техніки безпеки майже не звертають уваги, бо й так ризиків вище даху, твоє апелювання до них - єралашик.
Визначення ж пріоритету, що важливіше (ризик поразки струмом чи забезпечення електрикою, чи витрати грошей) кожен буде визначати собі сам.
______________
Ну дійсно, місіонер, невже ти не бачиш, як ти перекручуєш та ліпиш свої повідомлення???
Просто вперто та аби на свою користь, перекручуючи-вигадуючи, чисто по-місіонерські.
Місіонерів відправляють лісом..
_______________________
Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би.
Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.
Треш...
Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав.
Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи (((
Чергове дно пробито.
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:15
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
ЛАД, як і Флеш вважають, що далекобійні удари неефективні. Мені ж здається, що виснаження економіки ворога - це ключ до нашого успіху.
Розрізняйте поняття "неефективна" і "не призведе до закінчення війни".
Ніхто не має на увазі що вони неефективні. Очевидно що удари є ефективними. Але:Ці люди(і я в тому числі) вважають що вони(удари) не призведуть(не спонукають РФ) до завершення(припинення) війни.
Ви спеціально підміняєте поняття чи несвідомо?
Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни?
P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 02 вер, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:19
Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449
1
1
1
