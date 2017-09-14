Додано: Вів 02 вер, 2025 11:48

andrijk777 написав: sashaqbl написав: Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни?

P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни...

Що ви маєте на увазі під словами "завершенням війни"? Тобто завершенням війни ЯК?

В кожного свої умови "завершення війни".



P.S. Я під завершенням війни маю на увазі приблизно такі умови:

В якості гуморески до цього обговорення.Епізод з уловки-22.Тобто отакого можна накрутити:*Что вы все твердите выиграет да выиграет, — усмехнулся шальной, замызганный старикашка. — Надо знать, какие войны можно проигрывать, и уметь это делать — в этом вся штука. Италия столетиями проигрывала войны, а тем не менее посмотрите, как отлично у нас идут дела. Франция выигрывает войны и никогда не вылезает из кризиса. Германия проигрывает и процветает. Возьмем, к примеру, недавнее прошлое нашей страны, Италия победила Эфиопию и тут же влипла в неприятнейшую историю. В результате победы мы стали страдать такой безумной манией величия, что помогли развязать мировую войну, выиграть которую у нас не было ни малейшего шанса. Зато теперь мы снова проигрываем войну, и все оборачивается к лучшему. И мы наверняка снова пойдем в гору, если ухитримся, чтобы нас хорошенько расколошматили.Нейтли смотрел на него с нескрываемым недоумением.— Теперь я в самом деле не понимаю, о чем вы толкуете. Вы рассуждаете, как ненормальный.— Наоборот. Я самый нормальный. Я был фашистом при Муссолини, а теперь его свергли и я — антифашист. Я был до фанатизма настроен пронемецки, когда немцы пришли сюда, чтобы защитить нас от американцев. Теперь, когда сюда пришли американцы, чтобы защитить нас от немцев, я — фанатичный проамериканец. Позвольте заверить вас, мой юный разгневанный друг, что у вас в вашей стране не найдется более преданного сторонника в Италии, чем я. Разумеется, пока вы здесь остаетесь.— Так вы хамелеон! — воскликнул Нейтли, не веря своим ушам. — Вы — флюгер! Бесстыжий, неразборчивый приспособленец!— Мне сто семь лет, — учтиво напомнил старикашка.— Неужели у вас нет никаких принципов?— Конечно, нет.— И морали?— О, я человек суровой морали, — с иронической серьезностью заверил его старый негодяй, похлопывая по бедру пухлую брюнетку, примостившуюся на подлокотнике его кресла.— Не верится… — проворчал Нейтли.— Все это истинная правда! Ей-богу! Когда немцы вступали в город, я приплясывал на улице, как молоденькая балерина и до хрипоты кричал: «Хайль Гитлер!» Я даже размахивал нацистским флажком, который вырвал у одной славной девчушки, когда ее мама отвернулась. Но вот немцы оставили город, и я выскочил на улицу с бутылкой отличного брэнди и корзиной цветов, чтобы приветствовать американцев. Бренди, конечно, предназначалось для меня самого, а цветы — чтобы осыпать наших освободителей. Помню, в головной машине ехал суровый, чванливый пожилой майор: я угодил ему красной розой прямо в глаз. Великолепный бросок! Видели бы вы, какую он скорчил рожу!* (С)_____________________________Якщо ж серйозно, то в рфії відсунули Козака та прибрали два управління...Тобто ситуація змінилась.Навряд буде повернення до можливостей, які ще можливі (каламбурчик) були раніше.Тому тільки до Перемоги..Через плани Перемоги, Стійкості і т.д.