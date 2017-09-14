budivelnik написав: Ще раз Зверніть увагу Як тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів. Це працює всюди... Від економіки , коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕ ДО електротехніки..
ПС і щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення ... А теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.
Ти сплутав.
І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."
Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
Теоретик - я тобі і іншим пояснюю наступне 1 Світ довів що у випадку коли людина діє ДЛЯ себе і НЕСЕ за це відповідальність - її діяльність ефективніша ніж вона діє під тиском(пофіг , що тиск можливо підтискає цю людину до кращого життя) 2 Тепер про вплив на діяльність Те що ти називаєш створення умов.. це банальні правила перерозподілу створеного Тобто можновладці ВИРІШУЮТЬ що краще для загального розвитку зменшити оподаткування капіталу=погіршити життя сьогодні=покращити життя завтра дати більше свободи=збільшити хаос сьогодні=якщо вийде створити більш демократичне суспільство завтра
І ці умови на життя країни -впливають, а от на життя людини (на короткому його проміжку )-впливають в рази менше ніж дії самої людини...
Тому ще раз Вернись до того електротехнічного питання, там все просто ВСЕ МОЖНА ВИРІШИТИ от тільки НЕ ВСЕ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ або якщо точніше все треба вирішувати в певній послідовності тому коли ти жебрак( а з точки зору Європи ти жебрак) - то нафіга тобі Європейські свободи? Ти б спочатку про себе подумав, щоб в майбутньому не загробити життя нащадків які змушені будуть тобі ліки купувати
sashaqbl написав:ЛАД, як і Флеш вважають, що далекобійні удари неефективні. Мені ж здається, що виснаження економіки ворога - це ключ до нашого успіху.
Розрізняйте поняття "неефективна" і "не призведе до закінчення війни". Ніхто не має на увазі що вони неефективні. Очевидно що удари є ефективними. Але: Ці люди(і я в тому числі) вважають що вони(удари) не призведуть(не спонукають РФ) до завершення(припинення) війни. Ви спеціально підміняєте поняття чи несвідомо?
І на стоп'ятнадцятому колу місії виявляється так само, як і з самого першого кола, що "кожен підійти до дзеркала, та "жити роками родиною на половину від трьох мінімалок, а другу половину заощаджувати, вкладати в бізнес" - "виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів."
Тому в світі визнаються та практикуються розробки-досягнення кейнсі-фрідманів-бальцеровичей в економіці, а не єралашики-відсеб'ятина місіонерів, які чомусь претендують на генітальність своїх ТЕОРЕТИЧНИХ ідей по розвитку ринку країни.
Теоретик - я тобі і іншим пояснюю наступне 1 Світ довів що у випадку коли людина діє ДЛЯ себе і НЕСЕ за це відповідальність - її діяльність ефективніша ніж вона діє під тиском(пофіг , що тиск можливо підтискає цю людину до кращого життя) 2 Тепер про вплив на діяльність Те що ти називаєш створення умов.. це банальні правила перерозподілу створеного Тобто можновладці ВИРІШУЮТЬ що краще для загального розвитку зменшити оподаткування капіталу=погіршити життя сьогодні=покращити життя завтра дати більше свободи=збільшити хаос сьогодні=якщо вийде створити більш демократичне суспільство завтра
І ці умови на життя країни -впливають, а от на життя людини (на короткому його проміжку )-впливають в рази менше ніж дії самої людини...
Тому ще раз Вернись до того електротехнічного питання, там все просто ВСЕ МОЖНА ВИРІШИТИ от тільки НЕ ВСЕ ТРЕБА ВИРІШУВАТИ або якщо точніше все треба вирішувати в певній послідовності тому коли ти жебрак( а з точки зору Європи ти жебрак) - то нафіга тобі Європейські свободи? Ти б спочатку про себе подумав, щоб в майбутньому не загробити життя нащадків які змушені будуть тобі ліки купувати
Знов потік єралашкового вінегрету з кеп-очевидностей та відсеб'ятини з брехнею дурною про жебраків, загроблення життя нащадків тощо... По 1000500 колу.
По електриці тобі Микола чітко та ясно показав, ти тупенько повторив його пункт 4 на начебто своє і проігнорив факт - в умовах БД, коли на правила техніки безпеки майже не звертають уваги, бо й так ризиків вище даху, твоє апелювання до них - єралашик. Визначення ж пріоритету, що важливіше (ризик поразки струмом чи забезпечення електрикою, чи витрати грошей) кожен буде визначати собі сам. ______________ Ну дійсно, місіонер, невже ти не бачиш, як ти перекручуєш та ліпиш свої повідомлення??? Просто вперто та аби на свою користь, перекручуючи-вигадуючи, чисто по-місіонерські. Місіонерів відправляють лісом.. _______________________ Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би. Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.
Треш... Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав. Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи ((( Чергове дно пробито.
sashaqbl написав:ЛАД, як і Флеш вважають, що далекобійні удари неефективні. Мені ж здається, що виснаження економіки ворога - це ключ до нашого успіху.
Розрізняйте поняття "неефективна" і "не призведе до закінчення війни". Ніхто не має на увазі що вони неефективні. Очевидно що удари є ефективними. Але: Ці люди(і я в тому числі) вважають що вони(удари) не призведуть(не спонукають РФ) до завершення(припинення) війни. Ви спеціально підміняєте поняття чи несвідомо?
Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни? P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни... P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 02 вер, 2025 11:30, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl написав:Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни? P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни... P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Що ви маєте на увазі під словами "завершенням війни"? Тобто завершенням війни ЯК? В кожного свої умови "завершення війни".
P.S. Я під завершенням війни маю на увазі приблизно такі умови: viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Правда ці умови вже не актуальні на сьогодні адже позиції РФ покращились, наші погіршились. Ці умови треба трохи змістити у бік РФ щоб вони були актуальні.
ЛАД написав:Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого воюющей стране.
Нема сенсу шось вам доводить, знаходить ваші попередні пости, воююча так воююча, ось така фігня є у москалів, обслуговування таких систем через 3-ті країни. Ось така фігня, малята, але ви продовжуйте точить у 3 зміни. [youtube]xj-dQHrAezQ[/youtube.
Нема сенсу шось вам доводить. У вас на городі бузина, а в Києві дядько. А ми не воююча країна? Де ж це ви живете, що пишете "воююча так воююча"? Я вам відкрив очі, ви самі не знали? Окрема подяка за російський рекламний ролік. Виглядає дуже красиво, особливо під музичку. "Майбутнє існує вже сьогодні". А своей моралью всё же озаботьтесь, у вас явные проблемы. Писать "воююча так воююча" на 4 годе войны это сильно.
Айтівці скоротили донати. Виняток — ті, хто не планують виїжджати з України: 10% доходу на армію
Головне у 2025-му:
70% українських айтівців продовжують донатити. Серед тих, хто в Україні — 73%. Середній розмір щомісячних донатів зменшився з $188 до $155 за рік, як і відносні показники — тепер айтівці витрачають на донати в середньому 5% своєї зарплати (торік було 7%). Айтівці з доходом $3-9k стали жертвувати менші суми, ніж торік. Але ті, хто заробляє понад $5k, залишаються найактивнішими донаторами. Фахівці, які не планують емігрувати з України, активніше підтримують армію, — 81% з них донатять і виділяють на це 10% свого доходу (проти 5% загалом). Також велика частка донаторів серед тих, хто за кордоном і планує повернутися — 75%. Найбільші суми жертвують С-level, DevOps і розробники. Жінки донатять частіше, ніж чоловіки, а наявність бронювання помітно впливає на бажання айтівців донатити. https://dou.ua/lenta/articles/donations ... ent_pinned
sashaqbl написав:Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни? P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни... P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Що ви маєте на увазі під словами "завершенням війни"? Тобто завершенням війни ЯК? В кожного свої умови "завершення війни".
P.S. Я під завершенням війни маю на увазі приблизно такі умови: viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Правда ці умови вже не актуальні на сьогодні адже позиції РФ покращились, наші погіршились. Ці умови треба трохи змістити у бік РФ щоб вони були актуальні.
В якості гуморески до цього обговорення. Епізод з уловки-22. Тобто отакого можна накрутити: *Что вы все твердите выиграет да выиграет, — усмехнулся шальной, замызганный старикашка. — Надо знать, какие войны можно проигрывать, и уметь это делать — в этом вся штука. Италия столетиями проигрывала войны, а тем не менее посмотрите, как отлично у нас идут дела. Франция выигрывает войны и никогда не вылезает из кризиса. Германия проигрывает и процветает. Возьмем, к примеру, недавнее прошлое нашей страны, Италия победила Эфиопию и тут же влипла в неприятнейшую историю. В результате победы мы стали страдать такой безумной манией величия, что помогли развязать мировую войну, выиграть которую у нас не было ни малейшего шанса. Зато теперь мы снова проигрываем войну, и все оборачивается к лучшему. И мы наверняка снова пойдем в гору, если ухитримся, чтобы нас хорошенько расколошматили.
Нейтли смотрел на него с нескрываемым недоумением.
— Теперь я в самом деле не понимаю, о чем вы толкуете. Вы рассуждаете, как ненормальный.
— Наоборот. Я самый нормальный. Я был фашистом при Муссолини, а теперь его свергли и я — антифашист. Я был до фанатизма настроен пронемецки, когда немцы пришли сюда, чтобы защитить нас от американцев. Теперь, когда сюда пришли американцы, чтобы защитить нас от немцев, я — фанатичный проамериканец. Позвольте заверить вас, мой юный разгневанный друг, что у вас в вашей стране не найдется более преданного сторонника в Италии, чем я. Разумеется, пока вы здесь остаетесь.
— Так вы хамелеон! — воскликнул Нейтли, не веря своим ушам. — Вы — флюгер! Бесстыжий, неразборчивый приспособленец!
— Мне сто семь лет, — учтиво напомнил старикашка.
— Неужели у вас нет никаких принципов?
— Конечно, нет.
— И морали?
— О, я человек суровой морали, — с иронической серьезностью заверил его старый негодяй, похлопывая по бедру пухлую брюнетку, примостившуюся на подлокотнике его кресла.
— Не верится… — проворчал Нейтли.
— Все это истинная правда! Ей-богу! Когда немцы вступали в город, я приплясывал на улице, как молоденькая балерина и до хрипоты кричал: «Хайль Гитлер!» Я даже размахивал нацистским флажком, который вырвал у одной славной девчушки, когда ее мама отвернулась. Но вот немцы оставили город, и я выскочил на улицу с бутылкой отличного брэнди и корзиной цветов, чтобы приветствовать американцев. Бренди, конечно, предназначалось для меня самого, а цветы — чтобы осыпать наших освободителей. Помню, в головной машине ехал суровый, чванливый пожилой майор: я угодил ему красной розой прямо в глаз. Великолепный бросок! Видели бы вы, какую он скорчил рожу!* (С) _____________________________
Якщо ж серйозно, то в рфії відсунули Козака та прибрали два управління... Тобто ситуація змінилась. Навряд буде повернення до можливостей, які ще можливі (каламбурчик) були раніше.
Тому тільки до Перемоги.. Через плани Перемоги, Стійкості і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 вер, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Окрема подяка за російський рекламний ролік. Виглядає дуже красиво, особливо під музичку. "Майбутнє існує вже сьогодні".
Мій ролік ну ніяк не москальський. Вам теж красно дякую, де ви те відео взяли? Зі словами чий це канал ви не знаєте. Ви хоч перші 10 секунд того вашого роліку слухали? Чи ви хотіли шоб я для москалів розписав які лінії у нас працюють? А ви нє ахухуєли? У москалів ще Краматорські преси працюють.