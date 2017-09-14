"Київстар" заплатив 240 млн грн чоловіку стилістки "Квартал-95" за частку в Helsi До 2019 року Віолетта Дрепіна отримувала гонорари в ТОВ "Квартал 95", яким тоді володіли Зеленський, Міндіч та Шефір. Вона відповідала за зовнішній вигляд (стиль, гардероб, стрижка).
Після 2019 року Дрепіна вже подавала декларацію, як Радник кабінету Президента України в Офісі Президента України.
За цей час вона купила: квартиру в Києві на Городецького, буд.10/1 (200 метрів від ОПУ), та три преміум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021рв), PORSCHE 911 CARRERA (2015рв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022рв). У березні 2024 році вона повернулась у бізнес – стала звичайним ФОПом (з видом діяльності: 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси).
ЛАД написав:Окрема подяка за російський рекламний ролік. Виглядає дуже красиво, особливо під музичку. "Майбутнє існує вже сьогодні".
Мій ролік ну ніяк не москальський. Вам теж красно дякую, де ви те відео взяли? Зі словами чий це канал ви не знаєте. Ви хоч перші 10 секунд того вашого роліку слухали? Чи ви хотіли шоб я для москалів розписав які лінії у нас працюють? А ви нє ахухуєли? У москалів ще Краматорські преси працюють.
"ось така фігня є у москалів" - це не ви писали? Так що "у москалів" таке є чи "ще Краматорські преси працюють"? Я вказав адресу того роліка, що виклав. І так, я прослухав не "перші 10 секунд", а весь ролік. Вам щось не сподобалось? Маєте заперечення? Можете уточнити/спростувати цифри, які там називають? То будь ласка.
sashaqbl написав:Що тоді, на вашу думку, призведе до завершення війни? P.S. Рік тому ви говорили, що Трамп призведе до закінчення війни... P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Що ви маєте на увазі під словами "завершенням війни"? Тобто завершенням війни ЯК? В кожного свої умови "завершення війни".
P.S. Я під завершенням війни маю на увазі приблизно такі умови: viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Правда ці умови вже не актуальні на сьогодні адже позиції РФ покращились, наші погіршились. Ці умови треба трохи змістити у бік РФ щоб вони були актуальні.
Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше... При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..
Slon_Nosov написав:Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...
Так это не удивительно: 90% комментариев создают профессиональные копирайтеры (боты) или люди с кучей свободного времени, нередко свободные по причине того, что клинические идиоты неспособные к трудовой и мыслительной деятельности (чукча не читатетель, чукча писатель). P.s. 10% оставим на скучающих пенсионеров и людей, которые вываливают периодически наболевшее.
sashaqbl написав:........ P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно. Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.
Це 100% вірно. Але знаходження таких умов не достатньо для миру. Трамп і шукає(шукав) такі умови і їх знайшов: viewtopic.php?p=5848833#p5848833 І жодна сторона на них не погодилась(Зе явно не погодився, пу очевидно що також ні). Сторони ще надто далекі до "середніх умов", хоча після приходу Трампа значно зблизились.
budivelnik написав:Додайте- п5 - економічна діцільність .. і після нього плюните на перших 4пункти 1 Струмом в 36вольт мене стукнуло коли мені було 10 років... Думаю що на підставі цього заявляти що я повний нуль в електриці-думаю не ризикнете 2 Панель 0,5м*1,2 метра в кращому випадку дасть щось типу 4 години - 18вольт*5ампер 4 години - 16 вольт*3ампери 2 години - 14вольт*1ампер.... Всього 0,5-0,6 квт*год в добу 3 Вартість панелі 2500 грн , вхід в саморобне екофлоу 12вольт - показував що можна досягнути 0,3квт*год з панелі з допомогою 50 метрів дроту (2*2,5мм2) десь 400 грн і електронної приблуди стабілізатор-понижайка з 16-12 до 12 десь до 300 грн. Таким чином витрата 3200 грн *3 =9600 грн дозволяло дозволяло теоретично не носити на зарядку 20кг екофлоу. 4 При подальшому вивченні умов виявилось що а - 50метрів дроту-критично мало , бо потрібно 100+ б - повишайка до 60+ з 14-18 , при амперажі в 5вхід-1вихід - дай бог щоб працювала з ккд 80% (реальному а не написаному)+також після повишайки все одно треба ставити понижайку...тобто тільки на електронному перетворенні втрати будуть більше 30% в - вартість проекту виявилась вищоюю ніж вартість самого екофлоу....( різні там диф-захист і тому подібне я не розглядав, бо це можна вирішити простіше, понижайку поставити за 10 метрів від бліндажу і навіть якщо на відносно високій частині буде витік-хлопцям це не зашкодить
От і вийшло В теорії -все красиво А на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/гроші
ПС саме тому і пояснював теоретикам наприклад від економіки Ну що може бути простішого від збагачення? Навчись витрачати менше ніж заробляєш... Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складніші Перше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровья Друге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?
Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливи типу умови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного) конкуренція і так далі...
Тому Те що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.
Напевно я не правильно зрозумів Ваш допис щодо проблеми енергозабезпечення позицій і вартості альтернативних способів...
Мій допис стосувався виключно практичних напрямів вирішення поставленої Вами проблеми з точки зору збільшення ефективності.
Порівняння вартості способу з "возити раз на дві-три доби умовний 20 кг екофлоу" і автономне забезпечення хоча б критичних потреб БЕЗ необхідності переміщення особового складу, на мій погляд, не таке однозначне, і вимірюється не тільки грошами, а і життям та здоров'м тих кому Ви допомагаєте...
ІМХО. Навіть якщо Ваше рішення проживе хоча б один-два цикла НЕ доставки екофло і зменшить на одне переміщення особового складу, можете вважати що ви зберегли як мінімум одне життя.
Є багато рішень, які з точки зору пересічного є безглуздими з фінансової точки зору, але активно використовуються тому що дозволяють зберегти життя та здоров'я. Взяти хоча б ті ж НРК, вони коштують дорого, але... використовуються.
FYI Якщо всеж доводиться робити щось під побутовою напругою, то одягніть хоча б сухі прості господарські рукавиці по типу таких тиц
