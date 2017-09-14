|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:36
sashaqbl написав:
Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше...
При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..
Умови 100% були, ми ж не живемо в різних реальностях.
Жодна сторона не погодилась? - так, жодна сторона не погодилась.
andrijk777
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:42
andrijk777 написав:
так, жодна сторона не погодилась
І продовжує досягати миру...через силу.
detroytred
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:47
Water написав: ЛАД написав:
Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого
воюющей стране.
Нема сенсу шось вам доводить, знаходить ваші попередні пости, воююча так воююча, ось така фігня є у москалів, обслуговування таких систем через 3-ті країни. Ось така фігня, малята, але ви продовжуйте точить у 3 зміни.
хотаб писав що від вібрації загнеться
flyman
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:48
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше...
При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..
Умови 100% були, ми ж не живемо в різних реальностях.
Жодна сторона не погодилась? - так, жодна сторона не погодилась.
Якщо жодна зі сторін не погодилась, то можна вважати що умов не було. Були лише хотєлки діда, який прагне нобелівської премії
sashaqbl
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:49
detroytred написав: andrijk777 написав:
так, жодна сторона не погодилась
І продовжує досягати миру...через силу.
Боротьба за мир, справедливість та недопущення третьої світової буде така запекла що каменя на камені не залишиться (тільки шкода що боротьба на нашій території а не біля Вісли чи на Балтиці)
Letusrock
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:51
UA написав:
Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449
українофоб Любарський в свому відосіку скавчав що в українців шиза
flyman
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:51
andrijk777 написав:
І жодна сторона на них не погодилась(Зе явно не погодився, пу очевидно що також ні).
якщо проілюструвати на пальцях : путін з поплічниками - "тільки б Зе не погодився, тільки б не погодився". І переглядаючи вибрики Зе в білому домі , коли незламо-потужниці жбурляють чепчики від радощів в стелю, у кремлі відкривають пляшки шампанського і танцюють шаманські танці від радощів
fox767676
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:54
росія буде атакувати обʼєкти української енергетики — путін.
«Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона стала серйозно відповідати», — путін
Xenon
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:58
Slon_Nosov написав:
Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...
Почитай коментарі під любим відео, що виставляють тут ждуни-ухилянти, буде те саме. Спробуй їм написати щось- відповіді не буде.
Російська пропаганда цим займається з початку 2000-х.
unicdima
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:58
sashaqbl
Давайте я вам опишу аналогію.
Припустимо ви(Україна) приходите на базар(не український) з ціллю купити м'ясо. У вас ціль купити м'ясо по 50 монет/кг.
Підходите до продавця(РФ) і питаєте ціну м'яса - відповідь 500 монет/кг.
Питання - по якій ціні буде здійснена купівля м'яса?
Я думаю не буде здійснена взагалі(тобто вічна війна).
andrijk777
