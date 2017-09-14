RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:36

  sashaqbl написав:Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше...
При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..

Умови 100% були, ми ж не живемо в різних реальностях.
Жодна сторона не погодилась? - так, жодна сторона не погодилась. :D :D
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:42

  andrijk777 написав:так, жодна сторона не погодилась


І продовжує досягати миру...через силу.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:47

  Water написав:
  ЛАД написав:Обсуждалась возможность организации производства оружия, необходимого воюющей стране.

Нема сенсу шось вам доводить, знаходить ваші попередні пости, воююча так воююча, ось така фігня є у москалів, обслуговування таких систем через 3-ті країни. Ось така фігня, малята, але ви продовжуйте точить у 3 зміни.

хотаб писав що від вібрації загнеться
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:48

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше...
При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..

Умови 100% були, ми ж не живемо в різних реальностях.
Жодна сторона не погодилась? - так, жодна сторона не погодилась. :D :D

Якщо жодна зі сторін не погодилась, то можна вважати що умов не було. Були лише хотєлки діда, який прагне нобелівської премії
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:49

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:так, жодна сторона не погодилась

І продовжує досягати миру...через силу.

Боротьба за мир, справедливість та недопущення третьої світової буде така запекла що каменя на камені не залишиться (тільки шкода що боротьба на нашій території а не біля Вісли чи на Балтиці)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:51

  UA написав:Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449

українофоб Любарський в свому відосіку скавчав що в українців шиза
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І жодна сторона на них не погодилась(Зе явно не погодився, пу очевидно що також ні).

якщо проілюструвати на пальцях : путін з поплічниками - "тільки б Зе не погодився, тільки б не погодився". І переглядаючи вибрики Зе в білому домі , коли незламо-потужниці жбурляють чепчики від радощів в стелю, у кремлі відкривають пляшки шампанського і танцюють шаманські танці від радощів
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:54

росія буде атакувати обʼєкти української енергетики — путін.

«Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона стала серйозно відповідати», — путін
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:58

  Slon_Nosov написав:Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...

Почитай коментарі під любим відео, що виставляють тут ждуни-ухилянти, буде те саме. Спробуй їм написати щось- відповіді не буде.
Російська пропаганда цим займається з початку 2000-х.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 12:58

sashaqbl
Давайте я вам опишу аналогію.

Припустимо ви(Україна) приходите на базар(не український) з ціллю купити м'ясо. У вас ціль купити м'ясо по 50 монет/кг.
Підходите до продавця(РФ) і питаєте ціну м'яса - відповідь 500 монет/кг.

Питання - по якій ціні буде здійснена купівля м'яса?
Я думаю не буде здійснена взагалі(тобто вічна війна).
