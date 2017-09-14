|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:16
Президент Польщі вимагає репарацій від Німеччини за Другу світову війну
👥 Під час урочистостей з нагоди річниці початку Другої світової війни у Вестерплатте, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна «однозначно вимагає» від Німеччини репарацій.
“Щоб можна було будувати партнерство з нашим західним сусідом на основі правди і добрих відносин, ми мусимо нарешті вирішити питання репарацій від німецької держави, яких як президент Польщі для спільного блага я однозначно вимагаю. Для нашого майбутнього. Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як прифронтова держава, як найважливіша країна східного флангу НАТО потребує і справедливості, і правди, і чітких відносин із Німеччиною”, — Президент Польщі Кароль Навроцький
🗒 Церемонія відбулася на цвинтарі Війська Польського у Вестерплатте, місці, де вранці 1 вересня 1939 року розпочався німецький напад на Польщу. За традицією, урочистості розпочалися зі звуку сирен повітряної тривоги о 04:45, у той самий час, коли пролунали перші постріли 86 років тому.
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:19
sashaqbl написав: andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Вся проблема в тому, що ви вважаєте, що ці умови були. Але це всього лише слова діда, який кожну годину каже щось інше...
При чому дід озвучив це для двох сторін, і я не чув щоб хоч одна з них погодилась..
Умови 100% були, ми ж не живемо в різних реальностях.
Жодна сторона не погодилась? - так, жодна сторона не погодилась.
Якщо жодна зі сторін не погодилась, то можна вважати що умов не було
. Були лише хотєлки діда, який прагне нобелівської премії
Можно "вважати" что угодно. Но если одна из несогласившихся сторон _полностью_ от воли Трампа зависит - к "хотєлки" нужно прислушиваться, наверное.
Посмотрим, что он сегодня заявит - если не "меня ваш междусобойчик утомил - давайте дальше сами" - будем считать, что повезло...
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:25
flyman написав:
українофоб Любарський в свому відосіку скавчав що в українців шиза
дякую, що попередив, любарського не дивлюсь, з того відео, де віш каже, що йому байдуже на історію його предків (яка мабуть була повязана з містечком Любар і все таке інше космополітичне, Україна йому не батьківщина, хоч народився і 30р прожив у Харькові
Сережа Гайдай таскает Сергея Любарского как 70-летнюю невесту по всему Киеву с настойчивостью, которая уже вызывает рвотный рефлекс. И вот благодаря тому, что Гайдая позвали на день рождения куда позвали и меня, мне удалось познакомиться с Любарским лицом к лицу. Тем более, что накануне Любарский выпустил обо мне эфир и назвал меня проплаченным блогером, который теряет популярность. Ну насчет падения популярности, я бы на его месте не спешил, потому что после того, как послал Любарского года полтора назад на*** моя аудитория выросла где-то тысяч на 300-400 подписчиков в Youtube, но меня интересовал не этот вопрос:
- Так кем проплаченный, - задал я вопрос этой медийной вши, которая пытается раскручивать на генерации дебатов с людьми у которых в разы больше аудитория и которые ни сном, ни духом о существовании этого квази Остапа Бендера.
Любарский начал что-то, как говорил классик, чвакать-хуякать, я повторил вопрос:
- Кем проплаченный?
В ответ опять послышалось невнятное бормотание.
Я опять задал вопрос:
- Кем проплаченный?
Любарский начал бормотать, что у них (очевидно в развитых США) таких, как я, посылают на***. Я ему напомнил, что именно по этой причине он и был послан на*** полгода назад. И интуиция меня не подвела. Потому что лез со своей ботофермой в каждую щель с просьбами об эфире и дебатах, точно также, как сейчас ходит по Киеву и без приглашения лезет в каждую тусовку. Меня в этой истории удивляет одно –отсутствие элементарной гигиены у наших общественных деятелей. Сам намек, что из США приехала какая-то шестерка, у которой есть какие-то там связи непонятно с кем, заставляет их открывать рот и смотреть на этого Остапа с тем же томительным ожиданием, как жители Нью-Васюков. Пацаны, ничего не будет. Это чистый развод наивных украинских лохов. С Будапештом был такой же. Только тут масштаб в миллион раз меньше.
Когда Гена Друзенко, непонятно зачем начавший, президентскую кампанию с ходу обещает Любарскому пресс-секретаря, то это ставит вопрос по поводу адекватности этих амбиций в принципе. Гена, при всем уважении, ну нельзя быть таким всеядным и начинать с такой *****. Это шапито не взлетает в принципе. Первая задача для пресс-секретаря Друзенко Сергея Любарского. Когда ты собираешь 150 тыс долларов медвак и проводишь сборы на это среди простых людей, а параллельно вешаешь борды 200 тыс долларов, то в какой части избирательной кампании, которая еще не началась, ты умный, а в какой красивый? Можете продебатировать на канале Сергея Гайдая😊
Потому, пацаны, простите, если я буду драть Любарского, а будет прилетать по вам, то извините, вы сделали свой выбор. Как говорится, за лапшу фиктивного ленд-лиза, который толкает этот прохиндей из Харькова, придется платить.
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:28
Letusrock написав: unicdima написав:
Почитай коментарі під любим відео, що виставляють тут ждуни-ухилянти, буде те саме. Спробуй їм написати щось- відповіді не буде.
Російська пропаганда цим займається з початку 2000-х.
в тебе причинно-наслідкові звязки храмають. Наприклад на початку 2022 роспропаганда проти ТЦК була безсила, але потім зявились бусики..
Так само колись на ментів плювались тільки любителі бухнути за рульом чи порушники ПДР, а зараз як мінімум пару млн їм "бажають здоровя"
Бо в 22 російська пропаганда лише починала пропаганду проти ТЦК, з часом пішли сотні фальшивих, зманіпульованих відео які такі як ти почали поширювати в інеті.
Особисто я, як і переважна більшість українців, нічого поганого від ТЦК і поліції не мали але ви ждуни розказуєте, що головні вороги українців це ТЦК і поліція, а не кацапня.
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:43
andrijk777 написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...
Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.
Це 100% вірно.
Але знаходження таких умов не достатньо для миру.
Трамп і шукає(шукав) такі умови і їх знайшов: viewtopic.php?p=5848833#p5848833
І жодна сторона на них не погодилась(Зе явно не погодився, пу очевидно що також ні).
Сторони ще надто далекі до "середніх умов", хоча після приходу Трампа значно зблизились.
Вы правы.
Стороны ещё далеки.
Но и условия далеки от тех, которые устроят.
Додано: Вів 02 вер, 2025 13:49
Letusrock написав:
аслідкові звязки храмають. Наприклад на початку 2022 роспропаганда проти ТЦК була безсила, але потім зявились бусики..
Так само колись на ментів плювались тільки любителі бухнути за рульом чи порушники ПДР, а зараз як мінім
Якщо вже говорити про причинно наслідкові звязки, то однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:00
Water написав: ЛАД написав:
Так що "у москалів" таке є чи "ще Краматорські преси працюють"?
Я писав, звідки у москалів таке обладнання, плюс запчастини в умовах санкцій, ось у чому біда. Але ви точіть.
Я вказав адресу того роліка, що виклав. І так, я прослухав не "перші 10 секунд", а весь ролік. Вам щось не сподобалось?
Мені не сподобалось "целі і задачі сво на Украінє", вле ви слухайте, хужє нє будєт.
Понятно.
Вам важнее слова, чем суть.
Я надеялся, что вы, как специалист, сумеете опровергнуть цифры, которые там назывались и которые меня лично огорчили.
Например, то что снаряды обходятся РФ втрое (по памяти) дешевле, чем нашим партнёрам и производят они их намного больше, чем все наши "партнёры" вместе взятые. И это сохранится, по крайней мере, в ближайшие годы
.
Возможно, это связано с вашим красивым роликом.
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:13
sashaqbl написав: Letusrock написав:
аслідкові звязки храмають. Наприклад на початку 2022 роспропаганда проти ТЦК була безсила, але потім зявились бусики..
Так само колись на ментів плювались тільки любителі бухнути за рульом чи порушники ПДР, а зараз як мінім
Якщо вже говорити про причинно наслідкові звязки, то однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
+++
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:26
sashaqbl написав: Letusrock написав:
аслідкові звязки храмають. Наприклад на початку 2022 роспропаганда проти ТЦК була безсила, але потім зявились бусики..
Так само колись на ментів плювались тільки любителі бухнути за рульом чи порушники ПДР, а зараз як мінім
Якщо вже говорити про причинно наслідкові звязки, то однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
Так. А ще перед тим, одна з причин це на початку війни відмова від гасла "якщо всі то всі"
Але менш з тим, як це виправдовує існуюче беззаконння?
Наприклад в Афганістані від завтра 80% жінок почнуть ухилятися від законів шаріату.
То ви як сторонній спостерігач будете виступати за "шаріатські бусики", тюрми та розстріли за порушення? Чи приєдняєтесь до руху "до біса шаріат, хай живе демократичний Афган" і підтримаєте більшість яка знаходиться у заручниках меншості?
