Додано: Вів 02 вер, 2025 14:42

ЛАД написав: Например, то что снаряды обходятся РФ втрое (по памяти) дешевле, чем нашим партнёрам и производят они их намного больше, чем все наши "партнёры" вместе взятые. И это сохранится, по крайней мере, в ближайшие годы.

Не дуже розумію про що ви говорите. Була така мулька півтора року тому, що РФ виробляє більше і дешевше. Але потім виявилось що це не зовсім так: там була підтасовка як по калібрах(120+152 проти 155), так і по стану(виробництво нових проти виробництва + відновлення старих).Тому в загальному, так, РФ виробляє більше й дешевше, але розрив далеко не в 3-4 рази.РФ досі зберігає перевагу в снарядах, але по моїх особистих відчуттях, перевага далеко не критична. І це при тому, що актинво залучає корейські калібри. ІМХО, це не той момент, що може впливати на стан справ на фронті..