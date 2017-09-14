RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Например, то что снаряды обходятся РФ втрое (по памяти) дешевле, чем нашим партнёрам и производят они их намного больше, чем все наши "партнёры" вместе взятые. И это сохранится, по крайней мере, в ближайшие годы.
Возможно, это связано с вашим красивым роликом.

Не дуже розумію про що ви говорите. Була така мулька півтора року тому, що РФ виробляє більше і дешевше. Але потім виявилось що це не зовсім так: там була підтасовка як по калібрах(120+152 проти 155), так і по стану(виробництво нових проти виробництва + відновлення старих).
Тому в загальному, так, РФ виробляє більше й дешевше, але розрив далеко не в 3-4 рази.
РФ досі зберігає перевагу в снарядах, але по моїх особистих відчуттях, перевага далеко не критична. І це при тому, що актинво залучає корейські калібри. ІМХО, це не той момент, що може впливати на стан справ на фронті..
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:43

  unicdima написав:
  Letusrock написав:
  unicdima написав:Почитай коментарі під любим відео, що виставляють тут ждуни-ухилянти, буде те саме. Спробуй їм написати щось- відповіді не буде.
Російська пропаганда цим займається з початку 2000-х.

в тебе причинно-наслідкові звязки храмають. Наприклад на початку 2022 роспропаганда проти ТЦК була безсила, але потім зявились бусики..
Так само колись на ментів плювались тільки любителі бухнути за рульом чи порушники ПДР, а зараз як мінімум пару млн їм "бажають здоровя"

Бо в 22 російська пропаганда лише починала пропаганду проти ТЦК, з часом пішли сотні фальшивих, зманіпульованих відео які такі як ти почали поширювати в інеті.
Особисто я, як і переважна більшість українців, нічого поганого від ТЦК і поліції не мали але ви ждуни розказуєте, що головні вороги українців це ТЦК і поліція, а не кацапня.

ну головні, не головні... нема ніяких єдиних українців.
Хтось з 22 року, а хтось дотепер вдома. комусь тцк просто ближні вороги,
москалі ще чомусь не прийшли..., шахіди не долітають)
то з яким ворогом реальніше зустрітись в закарпатті з москалем чи поліцаєм?
Думаю шанс зустріти москаля чуть менш чим ведмедя :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:04

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Например, то что снаряды обходятся РФ втрое (по памяти) дешевле, чем нашим партнёрам и производят они их намного больше, чем все наши "партнёры" вместе взятые. И это сохранится, по крайней мере, в ближайшие годы.
Возможно, это связано с вашим красивым роликом.

Не дуже розумію про що ви говорите. Була така мулька півтора року тому, що РФ виробляє більше і дешевше. Але потім виявилось що це не зовсім так: там була підтасовка як по калібрах(120+152 проти 155), так і по стану(виробництво нових проти виробництва + відновлення старих).
Тому в загальному, так, РФ виробляє більше й дешевше, але розрив далеко не в 3-4 рази.
РФ досі зберігає перевагу в снарядах, але по моїх особистих відчуттях, перевага далеко не критична. І це при тому, що актинво залучає корейські калібри. ІМХО, це не той момент, що може впливати на стан справ на фронті..

В том ролике речь шла о разрыве в 3 раза именно по цене. По объёмам производства не помню, а врать или пересматривать ролик не буду.
По количеству выстрелов почему-то давно не видел сообщений, разница уменьшалась, но даже в последнем, что видел, была существенной.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:06

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...

Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.

мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:06

  sashaqbl написав:однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
і ви вважаєте , що причина провалу корупція?
Бо дають взятки а тцк нема сили одказатись?)
Допустим... а якщо б Ви робили в тцк? Тисяч за 27 утримували б сімю, не брали б хабарі? Вибачте, воно якось грубо, можливо Ви б не брали... но ви зберете 30 чоловік, що не візьмуть? І за кожного поручитесь? Не головою..) для початку нажитим майном?
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Допустим... а якщо б Ви робили в тцк? Тисяч за 27 утримували б сімю, не брали б хабарі? Вибачте, воно якось грубо, можливо Ви б не брали... но ви зберете 30 чоловік, що не візьмуть? І за кожного поручитесь? Не головою..) для початку нажитим майном?
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?

Пан капітан, я не заперечую, що влада му***. Більше того, я впевнений що потічок бабла рухається по вертикалі.
Але це не знімає провини з середньостатистичного ухилянта. Особисто я за то, щоб кожен ніс відповідальність в мірі своєї вини.
Наприклад,ті, що голосували за зЗеленського - йшли служити в бригаду кума Сирського
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:14

  sashaqbl написав:Тому в загальному, так, РФ виробляє більше й дешевше, але розрив далеко не в 3-4 рази.

Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід).
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід

Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 02 вер, 2025 15:27, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...

Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.

мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

Це питання з зірочкою. Бо у 1939 і 1944/45 це були б різні відповіді
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:........
P.P.S. Коли на вас нападають - ви захищаєтесь. Для завершення війни потрібно бажання двох сторін. Недавно ви говорили, що Путін завершення вйни не хоче...

Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.

мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

в 39м-40м? ;)
