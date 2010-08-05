|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:30
Letusrock написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
так, жодна сторона не погодилась
І продовжує досягати миру...через силу.
Боротьба за мир, справедливість та недопущення третьої світової буде така запекла що каменя на камені не залишиться (тільки шкода що боротьба на нашій території а не біля Вісли чи на Балтиці)
відразу видно напрямок думок. а чому не по Волзі чи по Уралу?
Shaman
Повідомлень: 9628
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
1
4
5
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:32
whois2010 написав:
Це питання з зірочкою. Бо у 1939 і 1944/45 це були б різні відповіді
цікаво на які умови погоджувався сталевий Сталін навесні 1942
З того що я бачив - "РПВ по ЛБЗ", приєднання до "Вісі", антиєврейські кампанії.
Але Гітлер трохи перетиснув - вимагав щоб у радянських концтаборах були присутні як наглядачі есесівці, щоб жоден єврей включно з Кагановичем не уникнув смерті.
Сепаратні перемовини затягнулись до Тегеранської зустрічі, коли вже союзники впевненно почувались в Італії і розробили план по Нормандії
fox767676
Повідомлень: 4153
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:35
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід
Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?
152/155 калібр, нові звичайно, типи снарядів не пам'ятаю або не вказаний був.
andrijk777
Повідомлень: 6691
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:37
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...........
Для завершення війни потрібно не бажання - воно є завжди, ніхто не хоче і не планує воювати вічно.
Потрібні умови, які були б прийнятними для обох сторін. Ось знайти такі умови достатньо складно.
мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер?
в 39м-40м?
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
ЛАД
2
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
2
2
6
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:37
detroytred написав:
Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би.
Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.
Треш...
Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав.
Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи (((
Чергове дно пробито.
Кожен дурень задасть сто питань.....
Спробую відповісти хоча б на якісь..
1 Про Миколині пункти , твоє про 42 вольти і мої 60 вольт...
Отже\якщо 42 вольт безпечно , а я розглядаю 60вольт як найменш можливе для реальної реалізації - виходить що я використовую
а - твоє пофіг на безпеку
в - своє не роби нічого такого що не хочеш щоб робили з тобою...
Тому я не буду створювати умови для електричного стільця в бліндажі... але зайду за межі 100% безпеки і прийду до 70% безпеки..
Це тобі зрозуміло?
2 Війна-це гроші
Тому розглядати ТЕХНІЧНІ умови без врахування ФІНАНСОВИХ можливостей - можуть тільки воєнпенси.
ЇМ пофіг буде це реалізоване чи не буде - вони прокукарікали -а там хоч не розсвітай
ТМ Народна Мудрість(с)
До речі, Микола як практив в електрообслуговуванні -чомусь на дибки по моєму п5 не став-може тому що на відміну від теоретика воєнпенса він погодився що моє уточнення по фінансам це все міняє?
3 Ти постійно змішуєш в купу мухи і котлети...
Наприклад
Є реформатори-рехволюціонери.... - жоден з яких не є люмпеном а-ля ти.
Кожен з цих реформаторів від 100 до 10 000 разів багатший від тебе....
І тому МОЖЕ собі позволити зайнятись теоретичнщ/практичними проблемами які виникають від тих чи інших рішень можновладців... по тій простій причині що
а - ці проблеми в ПЕРШУ чергу задівають їх ОСОБИСТО
б - внаслідок відсутності потреби витрачати час на заробітки для проживання-вони займаються всім... від фінансування футбольних клубів(100 млн доларів вклав - 10 млн отримав...) до просування політичних партій...їм просто скучно
Є прості працівники
Їх доходи залежать
а - від того що вони зробили
б - те що в них у вигляді податків забрали
в - те що їм у вигляді пільг/субсидій/пенсій повернули
Якщо зібрати пункт б і порівняти з пунктом в - то різниця між цими пунктами - мізерна і становить мінус 1-3-може 5% максиму( для тих хто працював офіційно)
і плюс 5-8-10% (для тих хто ніфіга не робив)
Тому
Від дій самого працівника його благополуччя залежить на 95%
а від того що і коли приймуть можновладці в різні періоди життя людини її втрати/доходи - будуть коливатись у дуже великому діапазоні... але все одно не будуть становити більше+/-20% і в середньому за все життя будуть становити від мінус 3% до плюс5%
3 Тепер про свободи....
Свобода це САМОМУ вибирати що будеш робити замість того щоб тупо як барану виконувати те що кажуть...
Тим більше з точки зору Держави ( а можновладці відстоюють саме інтереси Держави бо це їй наймач на роботу) - чим менше свобод в простого -тим краще.
Але ж ти цього не можеш розуміти по тій простій причині що все життя провів в казармі-армії(обмеження свобод цілодобове) і пенсіонером(обмеження свобод фінансове)
тобто ти все життя був обмежений
про яку свободу на право глянути на себе в зеркало і змінити діяльність -такий як ти може згадувати? ти був рабом, рабом і помреш.
budivelnik
Повідомлень: 26922
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
1
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:38
sashaqbl написав:
Пан капітан, я не заперечую, що влада му***. Більше того, я впевнений що потічок бабла рухається по вертикалі.
Але це не знімає провини з середньостатистичного ухилянта. Особисто
вже можно не пан капітан
а гер майор
Провини? Провина це іще не відповідальність.
Те саме що заслуги перед батьківщиною не дорівнює автоматичному отриманню виплат. Має бути чіткий, прозорий механізм.
Banderlog
Повідомлень: 3397
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
1
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:41
Banderlog написав: sashaqbl написав:
однією з причин більш агресивної поведінки ТЦК було те, що закінчилися добровольці, а ті, що не добровольці, почали пропонувати гроші щоб їх не мобілізували.
і ви вважаєте , що причина провалу корупція?
Бо дають взятки а тцк нема сили одказатись?)
Допустим... а якщо б Ви робили в тцк? Тисяч за 27 утримували б сімю, не брали б хабарі? Вибачте, воно якось грубо, можливо Ви б не брали... но ви зберете 30 чоловік, що не візьмуть? І за кожного поручитесь? Не головою..) для початку нажитим майном?
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
тобто "ухилянтам" від держави Бандрерлог пропонує блоки і факи, а хабарникам "прозорі мехнізми"
flyman
Повідомлень: 40644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
1
3
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:45
ЛАД написав:
...
Но у нас пока не вижу "пропозицій до Раші". Кроме того, что мы наконец перестали требовать немедленный вывод войск и перестали говорить о "границах 91". "Шукати" треба скоріше, они хотят увидеть наши предложения
(хоть какие-то) до
начала переговоров.
И обратите внимание на свою терминологию - "була ж вимога
". Насколько знаю, сегодня они
захватили у нас 20% территории. "Вимоги" с нашей стороны могли бы быть , если бы ситуация была обратная.
багато емоційного тексту. але є деякі цікавинки. а хто ці міфічні вони, які хочуть побачити наші пропозиції перед перемовинами? бо Раша не хоче - з їх заяв зрозуміло що вони зарозуміло очікують лише нашу капітуляцію. було пропозиції запропоновані американцями, які ми готові були обговорювати - вони їх не зацікавили. а що ще пропонувати - там й так здача Донбасу фігурувала...
И, кстати, я редко даю прогнозы, но если помните, я ещё то ли вконце апреля, то ли в начале мая писал, что если рпв не будет достигнут в ближайшие дни, то до осени на это рассчитывать не приходится точно. Путин будет стараться получить "лучшие переговорные позиции" в результате летнего наступления. Больших успехов он, к счастью, не добился.
А так можете рассказывать, как "має бути з тими". В идеальном мире. После 2-го пришествия. И ещё напомню, что Хусейн ни на кого не нападал, совсем наоборот - напали на него.
Кувейт вже не рахується - почалося тоді саме з цього. а там вже його дотиснули. а так дивись, досі б розчиняв політичних опонентів у кислоті
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски.
При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.
ви перекручуєте - через язык руські постійно талдичать про захист російськомовних. не розмовляли б російською - не було б цих розмов. чи ви заперечуєте, що руські почилаються на це, як на причину?
а в Польщі цих розмов немає, бо там немає російськомовних. але так, Польща озброюється - щоб на рівних вислуховувати будь-який потенційний руський брєд, що колись це була російська імперія. руські половців згадують, а тут лише 19 сторіччя. й так - Сувалки дуже приваблива ціль для провокацій
якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення?
Очередная ложь.
Я ни разу не предлагал капитуляцию.
Предлагал финский вариант. Да значительные уступки, но при этом мирная жизнь без смертей на фронте и в тылу, без разрушений, без выезда наших людей за границу из-за страха перед войной.
Вы считаете это капитуляцией? Предложите свой вариант.
Но нет, у вас единственный выход - воевать, пока РФ не согласится на мир. Непонятно, правда, когда это произойдёт.
але ви теж ховаєтесь від відповіді, що ж робити, поки ми шукаємо компроміси?
й від відповіді, що ви маєте на увазі фінський варіант - бо якщо почнете формулювати умови, то відразу зрозумієте, що це утопія. а може й розумієте. бо в Фінляндії руські не забороняли Маннергейма, ні? може й в Україні дозволять Бандеру з Шухевичем?
й до речі - а в чому між ними різниця з точки зору Раші?
Яких оцінок?
Не вижу ни одной. Кроме "веры" в грядущий крах РФ.
Вера это, конечно, хорошо, но я предпочитаю более рациональные аргументы.
опять подход инструктора райкома - те тоже рассказывали о "вере" в грядущую победу коммунизма. Насколько искренне верили сами, то уже другой вопрос. Жизнь показала, что не очень. После краха Союза они в подавляющем большинстве быстро перекрасились.
але побудова комунізму це міф - й це всі розуміли. а розвал імперій - це проходило все 20 сторіччя, в 91 році остання впала. адекватні країни пройшли цей шлях, а руські - втратили розум на цьому - бо окрім вяликої імперії виявилося, що гордитися нема чим
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 02 вер, 2025 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 9628
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
1
4
5
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:46
ЛАД написав:
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
злі люде кажут, що французів більше полягло у військах СС, чим у спротиві, обороні та каоліції проти осі
flyman
Повідомлень: 40644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
1
3
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:46
Banderlog написав:
..........
вже можно не пан капітан
а гер майор
.....
Поздоровляю!
ЛАД
Повідомлень: 35816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
2
2
6
