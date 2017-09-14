|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:51
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід
Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?
152/155 калібр, нові звичайно, типи снарядів не пам'ятаю або не вказаний був.
Ну ви розумієте, що якщо один снаряд без підривника, порохового заряду і на тротилі, а інший з порохом, гексогеном, ще й з радіопідривником, то така різниця нормальна?
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:52
ЛАД написав:
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
от сталін бовдур - стільки людей поклав. а приклад-то був
