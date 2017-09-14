RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:51

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід

Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?

152/155 калібр, нові звичайно, типи снарядів не пам'ятаю або не вказаний був.

Ну ви розумієте, що якщо один снаряд без підривника, порохового заряду і на тротилі, а інший з порохом, гексогеном, ще й з радіопідривником, то така різниця нормальна?
  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

в 39м-40м? ;)

В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.

от сталін бовдур - стільки людей поклав. а приклад-то був :lol:
