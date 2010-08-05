|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:51
andrijk777 написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Там була різниця в ціні у 8 разів! 1000$(РФ) проти 8000$(Захід
Які калібри? Які типи снарядів? Нові чи відновлені? Що по підривникам і пороховим зарядам? У якості ВР тротил чи гексоген?
152/155 калібр, нові звичайно, типи снарядів не пам'ятаю або не вказаний був.
Ну ви розумієте, що якщо один снаряд без підривника, порохового заряду і на тротилі, а інший з порохом, гексогеном, ще й з радіопідривником, то така різниця нормальна?
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:52
ЛАД написав:
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
от сталін бовдур - стільки людей поклав. а приклад-то був
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:03
Shaman написав: Letusrock написав: detroytred написав:
І продовжує досягати миру...через силу.
Боротьба за мир, справедливість та недопущення третьої світової буде така запекла що каменя на камені не залишиться (тільки шкода що боротьба на нашій території а не біля Вісли чи на Балтиці)
відразу видно напрямок думок. а чому не по Волзі чи по Уралу?
напрям думок відповідає загальносвітовим тенденціям з початку 2023.
Чи в тебе альтернативне сприйняття реальності?
P.S. Ще за репарації з контрибуціями забув
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би.
Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.
Треш...
Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав.
Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи (((
Чергове дно пробито.
Кожен дурень задасть сто питань.....
Спробую відповісти хоча б на якісь..
1 Про Миколині пункти , твоє про 42 вольти і мої 60 вольт...
Отже\якщо 42 вольт безпечно , а я розглядаю 60вольт як найменш можливе для реальної реалізації - виходить що я використовую
а - твоє пофіг на безпеку
в - своє не роби нічого такого що не хочеш щоб робили з тобою...
Тому я не буду створювати умови для електричного стільця в бліндажі... але зайду за межі 100% безпеки і прийду до 70% безпеки..
Це тобі зрозуміло?
2 Війна-це гроші
Тому розглядати ТЕХНІЧНІ умови без врахування ФІНАНСОВИХ можливостей - можуть тільки воєнпенси.
ЇМ пофіг буде це реалізоване чи не буде - вони прокукарікали -а там хоч не розсвітай
ТМ Народна Мудрість(с)
До речі, Микола як практив в електрообслуговуванні -чомусь на дибки по моєму п5 не став-може тому що на відміну від теоретика воєнпенса він погодився що моє уточнення по фінансам це все міняє?
3 Ти постійно змішуєш в купу мухи і котлети...
Наприклад
Є реформатори-рехволюціонери.... - жоден з яких не є люмпеном а-ля ти.
Кожен з цих реформаторів від 100 до 10 000 разів багатший від тебе....
І тому МОЖЕ собі позволити зайнятись теоретичнщ/практичними проблемами які виникають від тих чи інших рішень можновладців... по тій простій причині що
а - ці проблеми в ПЕРШУ чергу задівають їх ОСОБИСТО
б - внаслідок відсутності потреби витрачати час на заробітки для проживання-вони займаються всім... від фінансування футбольних клубів(100 млн доларів вклав - 10 млн отримав...) до просування політичних партій...їм просто скучно
Є прості працівники
Їх доходи залежать
а - від того що вони зробили
б - те що в них у вигляді податків забрали
в - те що їм у вигляді пільг/субсидій/пенсій повернули
Якщо зібрати пункт б і порівняти з пунктом в - то різниця між цими пунктами - мізерна і становить мінус 1-3-може 5% максиму( для тих хто працював офіційно)
і плюс 5-8-10% (для тих хто ніфіга не робив)
Тому
Від дій самого працівника його благополуччя залежить на 95%
а від того що і коли приймуть можновладці в різні періоди життя людини її втрати/доходи - будуть коливатись у дуже великому діапазоні... але все одно не будуть становити більше+/-20% і в середньому за все життя будуть становити від мінус 3% до плюс5%
3 Тепер про свободи....
Свобода це САМОМУ вибирати що будеш робити замість того щоб тупо як барану виконувати те що кажуть...
Тим більше з точки зору Держави ( а можновладці відстоюють саме інтереси Держави бо це їй наймач на роботу) - чим менше свобод в простого -тим краще.
Але ж ти цього не можеш розуміти по тій простій причині що все життя провів в казармі-армії(обмеження свобод цілодобове) і пенсіонером(обмеження свобод фінансове)
тобто ти все життя був обмежений
про яку свободу на право глянути на себе в зеркало і змінити діяльність -такий як ти може згадувати? ти був рабом, рабом і помреш.
Кажу ж, що місіонер тупо тулить своє, не зважаючи на реальність.
В тексті ж тобі вказано, що твій пункт 5 це те ж саме, на що тобі вказав Микола своїм пунктом 4.
Читай по буквах текст.
Також по буквах читай, що написано про "борцям-рехфолюціонерам", а не реформатори-рхволюціонери, про яких ти заспівав.
Далі вже не читав твої чергові місіонерські брєдні...
Ти тупо тулиш своє.
Тобто, як ти здогадуємося, далі:
- попий водички..
- спробуй місіонерити без мене, ставай самодостатнім переконувачем читачів.
Казкар, дійсно раб капіталу та місії.
Який після "я важко працював 30+ років" тепер "відпочиває" в 60 років отак - 50 годин за кермом комфортного авто для пересування керування бізнесом (керувати бізнесом - це так, не праця((( і до 10 годин по ночі, коли ніхто не заважає. + Місія переконувати міфичних читачів.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 02 вер, 2025 16:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:06
flyman написав:
тобто "ухилянтам" від держави Бандрерлог пропонує блоки і факи, а хабарникам "прозорі мехнізми"
Бандерлог поки нічого не пропонує...
ми тут говорим на рівних умовах.
Що Бандерлог, що пані Флер... )
доречі, пані Флер щось загадочне запитувала на днях В розумних людей, знаючи що розумним вона мене не рахує відповідати не став.
Та і питання тож забув
Но шоб не перечитувати.
Спитаю пані Флер,
1. Що там розумні люди за китай нарадили?
2. Син буде їхати?)
як винагорода так і фак від держави має мати зрозумілий прозорий механізм. ) влада ж іде шляхом найменшого спротиву. Потім, доходить до моменту, що прикладений тиск перестає давати результат і підкручує тиск.
І все по біблійному принципу- робітників на винограднику, в винагороді,
але щодо факу то принцип чомусь інший бють того хто більше тягне)
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:08
Shaman написав:
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
от сталін бовдур - стільки людей поклав. а приклад-то був
то ти таки сталініст?
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:22
Banderlog написав:
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:27
Banderlog написав:
Спитаю пані Флер,
1. Що там розумні люди за китай нарадили?
2. Син буде їхати?)
Я щось думаю, що син вже давно виїхав.
Хоча враховуючи патріотизм пані Флер, і син і чоловік вже мали б бути давно в "Скалі".
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2333
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:32
UA написав: Banderlog написав:
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба?
доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:37
Banderlog написав:
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Все вірно. Навчальні центри віддають корпусам, то й доукомплектування треба віддати корпусам. Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв...
