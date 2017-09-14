RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..

здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 16:58

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..

здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці

може 38 паралель?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:03

«Хто хоче воювати до останнього, здебільшого перебувають із сім'ями в Європі», - нардеп Ганна Скороход :lol:

«Мобілізаційний вік не зменшуватимуть до 23 років. Це неможливо та не потрібно. Є велика кількість військових у СЗЧ, яких можна і треба повернути до армії», - нардеп Юрій Камельчук. 8)

Зображення

:lol:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:мені от цікаво, на які б умови погодився гітлер? :shock:

в 39м-40м? ;)

В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.

Так отож... И не менее потужный пример потужного наступления в сторону Атлантики от бритов...
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:07

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..

здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці

це щось із середньовіччя (афганських польових командирів: зайшов в кишлак, набрав бранців), відповідно, васал васала не мій васал (і як майор збрирається командувати сержантом через три васала?)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:09

Не для того своїх качкодзьбиків ростила!

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Спитаю пані Флер,
1. Що там розумні люди за китай нарадили?
2. Син буде їхати?)

Я щось думаю, що син вже давно виїхав.
Хоча враховуючи патріотизм пані Флер, і син і чоловік вже мали б бути давно в "Скалі".

...але чомусь вони під спідницею в пі#дІ!!! :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:09

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.

от сталін бовдур - стільки людей поклав. а приклад-то був :lol:

Было бы интересно когда-нибуть узнать - что у них там на самом деле произошло... -- тоже принесли карты "откуда готовилось нападение"? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:17

Як всі, то всі!©

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.

Все вірно. Навчальні центри віддають корпусам, то й доукомплектування треба віддати корпусам. Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв...

Хотів було запитати, чи будете по хатах ходити? :mrgreen:
Але нах, як можна в найближчому ТРЦ(не плутати з ТЦК :lol: ) чи атб набрати їх повний автобус-два! :mrgreen:

Пляяяяяяяяяяяяяя, якби ще хто підкинув адресок будівельника з синами, чи Флер... - я би сам приєднався до такої "облави"! :lol: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:25

  Banderlog написав:
  UA написав:пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.

Без інціативи мамки аліментщиці нічого не робиться.
  Banderlog написав:Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? :wink: доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.


Як фінальний акорд можна. Так щоб на сторіччя запам'ятали.
Населення вже умовного піксельного унікдіму в парі з поліцаєм більше ща бурятов з чеченами боїться.
