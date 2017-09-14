|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:40
sashaqbl написав:
Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..
здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці
Letusrock
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:58
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..
здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці
може 38 паралель?
sashaqbl
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:03
jump
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:05
ЛАД написав:
В 40-м не надо гадать - есть пример Франции.
Так отож... И не менее потужный пример потужного наступления в сторону Атлантики от бритов...
_hunter
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:07
Letusrock написав: sashaqbl написав:
Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв..
здається в подібному ключі колись пірати рабів собі набирали в Африці
це щось із середньовіччя (афганських польових командирів: зайшов в кишлак, набрав бранців), відповідно, васал васала не мій васал (і як майор збрирається командувати сержантом через три васала?)
flyman
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:09
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Спитаю пані Флер,
1. Що там розумні люди за китай нарадили?
2. Син буде їхати?)
Я щось думаю, що син вже давно виїхав.
Хоча враховуючи патріотизм пані Флер, і син і чоловік вже мали б бути давно в "Скалі"
.
...але чомусь вони під спідницею в пі#дІ!!!
Успіх
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:09
Было бы интересно когда-нибуть узнать - что у них там на самом деле произошло... -- тоже принесли карты "откуда готовилось нападение"?
_hunter
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:17
sashaqbl написав: Banderlog написав:
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Все вірно. Навчальні центри віддають корпусам, то й доукомплектування треба віддати корпусам. Я б зі своїм взводом по рідному Мукачеву погуляв...
Хотів було запитати, чи будете по хатах ходити?
Але нах, як можна в найближчому ТРЦ(не плутати з ТЦК
) чи атб набрати їх повний автобус-два!
Пляяяяяяяяяяяяяя, якби ще хто підкинув адресок будівельника з синами, чи Флер... - я би сам приєднався до такої "облави"!
Успіх
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:25
Banderlog написав: UA написав:
пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Без інціативи мамки аліментщиці нічого не робиться.
Banderlog написав:
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба?
доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Як фінальний акорд можна. Так щоб на сторіччя запам'ятали.
Населення вже умовного піксельного унікдіму в парі з поліцаєм більше ща бурятов з чеченами боїться.
UA
