Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:37

  Успіх написав:Хотів було запитати, чи будете по хатах ходити? :mrgreen:
Але нах, як можна в найближчому ТРЦ(не плутати з ТЦК :lol: ) чи атб набрати їх повний автобус-два! :mrgreen:

Пляяяяяяяяяяяяяя, якби ще хто підкинув адресок будівельника з синами, чи Флер... - я би сам приєднався до такої "облави"! :lol: :mrgreen:

По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:38

  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449



Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...

Зараз такі настрої десь в половини населення США та окремих країнах ЕС (особливо Польща)
Чи ви думаєте, Трамп проводить непопулярну серед республіканських виборців політку щодо украинского питання?
UA
 
Повідомлень: 9667
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:40

  flyman написав:
  UA написав:
Як фінальний акорд можна. Так щоб на сторіччя запам'ятали.

Їхали козаки
Із Дону додому
Підманули Галю(Флер) ;)
Забрали з собою

Поїхали з нами
З нами - козаками
А також з своїми
Диванними-чоловіками! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:41

невидимий фрон

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?

пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? :wink: доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:45

  unicdima написав:Ти дома ховаєшся?
Останній раз тобі нормально відповідаю!
Якщо на цей раз до тебе не дійде - більше нормальних відповідей НЕ буде! :lol:

Я ніде не ховаюсь!
Вільно ходжу/їзджу на роботу!(+ доглядаю свою "кицю і котят")
4 рази показував тцкашникам документи - і вони мені бажали "гарного дня!"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24

  unicdima написав:По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3401
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:29

ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
UA
 
Повідомлень: 9667
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:35

  UA написав:ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України


То ти притягнув якогось клоуна (наче нам свого мало), то якогось божевільного ...

Ти впевненно деградуєшь ... бо я ж не можу подумати, що ти відпрацйовуваєшь завдання кураторів ФСБ ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:36

  Banderlog написав:
  unicdima написав:По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.

Ну так: надежда на второй срок все еще есть :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:39

  Banderlog написав: вже можно не пан капітан
а гер майор :lol:


Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )

Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
