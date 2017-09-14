RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14982149831498414985>
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:40

  flyman написав:
  UA написав:
Як фінальний акорд можна. Так щоб на сторіччя запам'ятали.

Їхали козаки
Із Дону додому
Підманули Галю(Флер) ;)
Забрали з собою

Поїхали з нами
З нами - козаками
А також з своїми
Диванними-чоловіками! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8573
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:41

невидимий фрон

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?

пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба? :wink: доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:45

  unicdima написав:Ти дома ховаєшся?
Останній раз тобі нормально відповідаю!
Якщо на цей раз до тебе не дійде - більше нормальних відповідей НЕ буде! :lol:

Я ніде не ховаюсь!
Вільно ходжу/їзджу на роботу!(+ доглядаю свою "кицю і котят")
4 рази показував тцкашникам документи - і вони мені бажали "гарного дня!"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8573
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24

  unicdima написав:По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3401
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:29

ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
UA
 
Повідомлень: 9667
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2348 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:35

  UA написав:ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України


То ти притягнув якогось клоуна (наче нам свого мало), то якогось божевільного ...

Ти впевненно деградуєшь ... бо я ж не можу подумати, що ти відпрацйовуваєшь завдання кураторів ФСБ ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:36

  Banderlog написав:
  unicdima написав:По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.

Ну так: надежда на второй срок все еще есть :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:39

  Banderlog написав: вже можно не пан капітан
а гер майор :lol:


Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )

Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:спробуй місіонерити без мене, ставай самодостатнім переконувачем читачів.
Бідненький-відрефлексував на раба?
Так я міз тебе й з зеком порівняти..
Чим раб відрізняється від зека?
І той і той обмеженні в пересуванні на протязі всього життя..

Ти в казармі курсантом скільки років з5 провів? - 4 ( включаючи дні і ночі) ?
Міг звідти вийти раз в тиждень на 3 години максимум?
Що це як не рабство
А старлеєм-капітаном - скільки часу проводив на службі і скільки коло дружини? 16 годин в казармі і 8 годин дома( і то не кожен день Ю бо раз в тиждень черговий, раз в тиждень зальот в роті/батальйоні, раз в тиждень виїзд по тривозі ( або шукування бо якесь цабе приїзжає) - це ще років 10..
Як став майором - тут звичайно полегше , 6 годин менторським тоном курсантам лекції читаєш , 6 годин по казармі павліном ходиш ...
І всі ці 25 років ти займався тим що ВИКОНУВАВ все що тобі сказали і ВИМАГАВ виконання у всіх кому ти сказав....
Що це як не РАБСЬКЕ життя яке сформувало рабський світогляд, який ти зараз пробуєш іншим навязати..

Адже тільки у РАБА його майбутнє залежало від рішення ХАЗЯЇНА....
і раб не міг своє життя змінити ( так само як і не міняв його ти)...

Тепер рорзумієш чого тебе так коробить коли я розповідаю про свободу прийняття рішення?
Я так само як і ти був привязаний до роботи... але спокійно її міг залишити в будь-який момент на будь-який час... і ніяка зараза не могла цьому перешкодити
Друге питання , що якщо вчора я завіявся з хлопцями на дискотеку з дівчатами... то завтра я пахав як проклятий...

А ти?
ти не міг піти вчора, а тому не навчився перепрацьовувати.. - таке собі рабське існування за шматочок хліба... так з маслом , хазяїн за те що раби не вимагали свободи -до щматочка хліба додавав ще й масла, щоб не бунтували , в той час коли у вільних людей щоб на масло заробити - треба було чуба нагріти...

От тому коли я грів чуба а ти сидів в буцегарні - то тебе дивувало-як це я 220 годин в місяць працюю просто за хліб , а ти пятою точкою нічого не роблячи. просто продавши свої права на прийняття власних рішень - отримуєш хліб з маслом...

ПС
ти можеш не читати
Я це іншим пишу

ППС
цей дурник прочитавши спробує мене звинуватити що я засуджую ЗСУ... але все трошки не так, я засуджую військових мирного часу які стали пенсіорнерами військового часу.

Ти знов сплутав.
Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Також сплутав свою школу прапорів та службу в сухопутні з воєнним училищем та авіацією.
Точніше не сплутав, а єралашково екстраполював.
В мене навіть бажання не виникає по пунктах розкладати твою брехню та вигадки, на яких ти побудував.
Порівняй, як я тебе завжди макаю суто у факти. Тобою ж вказані.
До речі, згадай скільки разів ти зливався від перевірки твої брехні. З рахунку зіб'єшся.

Кумедний раб капіталу та місії співає про відпочинок та свободу.
Вже навіть Василь реготав...
____________________________
Майже всі діалоги з тобою -- ти вигадуєш, брешеш, я спростовую.
І по колу.
Нескінченна генерація вигадок, перекручень, брехні і побудова на цьому єралашиків.
Прикольний впертий тугий мільйонер-місіонер. Ще й з комплексами нестачі поваги.

Засуджує він... Бо хочеться халяви, щоб хтось інший, а не з його власних рідних, захищав його та його родину. Ну й "непосильно нажите". А він тільки допомагав.
Типовий звичайний хитродупий кусок...

Попий водички. І не бреши чого не знаєш. Бо ніс проб'є не тільки монітор, а й стіну будинку. Ну тупо ж брешеш, як оті москалі.. Потоком.
detroytred
 
Повідомлень: 25350
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  unicdima написав:По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.

Та да, дії влади по мобілізації дебільні, починаючи від відстрочки молоді і закінчуючи бронюванням всякої шобли. Доходить до маразму, що журнашлюхи які ведуть пропаганду проти мобілізації і ЗСУ отримують бронь як критично важливі.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14982149831498414985>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron