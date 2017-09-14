|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:41
Banderlog написав: UA написав: Banderlog написав:
Причина корупції не в поганих людях. Причина в свідомому небажанні влади прозорих механізмів. Щоб не наступити самим собі на фіст.
Є ухилянт 3,5 роки? Рахунки йому заблокували?, права на водіння, на зброю? Ні?
чому як неплатиш аліменти то закон працює а з ухилянтом ні?
пан герр майор такій наївний?
Яка особиста вигода в ТЦКашника в обмеженні права водіння чи блок. рахунків?
Повноваження такі надано.
Якби надали можливість потім розблоковувати без пояснень, то схема була б робоча.
В автосалонах авто зовсім би зникли та нерухомість рази в 3 піднялась.
ну понятно,
виконавчослужбовця мамка аліментщиця стимулює?)
Є механізми які працюють а є такі в яких наробили дірок. Як в подвійному громадянстві донедавна.
Тут не тцк винувате.
щось давно не видно закликів посадити туди фронтовиків...) мож знімим пару бригад з фронту на доукомлектацію? Пошлем якийсь бат цілком в запоріжжя? Потім з іншої в дніпропетровськ. А з третьої в львів?
Нах нам то тцк треба?
доукомлектувався бат в 95 процентів? Всім 10 днів додаткової відпустки.
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:45
unicdima написав:
Ти дома ховаєшся?
Останній раз тобі нормально відповідаю!
Якщо на цей раз до тебе не дійде - більше нормальних відповідей НЕ буде!
Я ніде не ховаюсь!
Вільно ходжу/їзджу на роботу!(+ доглядаю свою "кицю і котят")
4 рази показував тцкашникам документи - і вони мені бажали "гарного дня!"
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24
unicdima написав:
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:29
ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:35
UA написав:
ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ едина надія України
То ти притягнув якогось клоуна (наче нам свого мало), то якогось божевільного ...
Ти впевненно деградуєшь ... бо я ж не можу подумати, що ти відпрацйовуваєшь завдання кураторів ФСБ ...
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:36
Banderlog написав: unicdima написав:
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Ну так: надежда на второй срок все еще есть
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:39
Banderlog написав:
вже можно не пан капітан
а гер майор
Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )
Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав
Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:43
budivelnik написав: detroytred написав:
спробуй місіонерити без мене, ставай самодостатнім переконувачем читачів.
Бідненький-відрефлексував на раба?
Так я міз тебе й з зеком порівняти..
Чим раб відрізняється від зека?
І той і той обмеженні в пересуванні на протязі всього життя..
Ти в казармі курсантом скільки років з5 провів? - 4 ( включаючи дні і ночі) ?
Міг звідти вийти раз в тиждень на 3 години максимум?
Що це як не рабство
А старлеєм-капітаном - скільки часу проводив на службі і скільки коло дружини? 16 годин в казармі і 8 годин дома( і то не кожен день Ю бо раз в тиждень черговий, раз в тиждень зальот в роті/батальйоні, раз в тиждень виїзд по тривозі ( або шукування бо якесь цабе приїзжає) - це ще років 10..
Як став майором - тут звичайно полегше , 6 годин менторським тоном курсантам лекції читаєш , 6 годин по казармі павліном ходиш ...
І всі ці 25 років ти займався тим що ВИКОНУВАВ все що тобі сказали і ВИМАГАВ виконання у всіх кому ти сказав....
Що це як не РАБСЬКЕ життя яке сформувало рабський світогляд, який ти зараз пробуєш іншим навязати..
Адже тільки у РАБА його майбутнє залежало від рішення ХАЗЯЇНА....
і раб не міг своє життя змінити ( так само як і не міняв його ти)...
Тепер рорзумієш чого тебе так коробить коли я розповідаю про свободу прийняття рішення?
Я так само як і ти був привязаний до роботи... але спокійно її міг залишити в будь-який момент на будь-який час... і ніяка зараза не могла цьому перешкодити
Друге питання , що якщо вчора я завіявся з хлопцями на дискотеку з дівчатами... то завтра я пахав як проклятий...
А ти?
ти не міг піти вчора, а тому не навчився перепрацьовувати.. - таке собі рабське існування за шматочок хліба... так з маслом , хазяїн за те що раби не вимагали свободи -до щматочка хліба додавав ще й масла, щоб не бунтували , в той час коли у вільних людей щоб на масло заробити - треба було чуба нагріти...
От тому коли я грів чуба а ти сидів в буцегарні - то тебе дивувало-як це я 220 годин в місяць працюю просто за хліб , а ти пятою точкою нічого не роблячи. просто продавши свої права на прийняття власних рішень - отримуєш хліб з маслом...
ПС
ти можеш не читати
Я це іншим пишу
ППС
цей дурник прочитавши спробує мене звинуватити що я засуджую ЗСУ... але все трошки не так, я засуджую військових мирного часу які стали пенсіорнерами військового часу.
Ти знов сплутав.
Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Також сплутав свою школу прапорів та службу в сухопутні з воєнним училищем та авіацією.
Точніше не сплутав, а єралашково екстраполював.
В мене навіть бажання не виникає по пунктах розкладати твою брехню та вигадки, на яких ти побудував.
Порівняй, як я тебе завжди макаю суто у факти. Тобою ж вказані.
До речі, згадай скільки разів ти зливався від перевірки твої брехні. З рахунку зіб'єшся.
Кумедний раб капіталу та місії співає про відпочинок та свободу.
Вже навіть Василь реготав...
____________________________
Майже всі діалоги з тобою -- ти вигадуєш, брешеш, я спростовую.
І по колу.
Нескінченна генерація вигадок, перекручень, брехні і побудова на цьому єралашиків.
Прикольний впертий тугий мільйонер-місіонер. Ще й з комплексами нестачі поваги.
Засуджує він... Бо хочеться халяви, щоб хтось інший, а не з його власних рідних, захищав його та його родину. Ну й "непосильно нажите". А він тільки допомагав.
Типовий звичайний хитродупий кусок...
Попий водички. І не бреши чого не знаєш. Бо ніс проб'є не тільки монітор, а й стіну будинку. Ну тупо ж брешеш, як оті москалі.. Потоком.
Banderlog написав: unicdima написав:
По хатам давно треба було зробити і до цього дійде якщо війна затягнеться.
Ти дома ховаєшся?
перекручу.
До цього дійде. Но зробити треба було давно.
влада безініціативна. Вона мислить рекламними кампаніями і опитуваннями.
Та да, дії влади по мобілізації дебільні, починаючи від відстрочки молоді і закінчуючи бронюванням всякої шобли. Доходить до маразму, що журнашлюхи які ведуть пропаганду проти мобілізації і ЗСУ отримують бронь як критично важливі.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:47
pesikot написав:
Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )
Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав
Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
Майора даром не дають - мої вітання.
Паралельно питання до Бандерлога в контексті моєї дискусії з воєнпенсом
Бандерлог - а як вважаєш , який вміст в майорі твоїх заслуг і який можновладці для тебе умови створили?
Те що Ваш майор - то 100% заслуга пуйла-я не сумніваюсь .
Навряд чи поважний контрабандист розмінявби свою дохідну професію на якогось майора...
Але якщо пуйла відкинути?
