Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:54
detroytred написав:
Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Смішний бурундучок попався
1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались.
Бурундучок - а чим ти в своєму житті був задоволений?
тепер бачиш як той раб який ти в собі створив - тобі сьогодні мстить?
budivelnik
Повідомлень: 26925
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:56
Slon_Nosov написав: UA написав:
Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449
Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...
Спеціально перечитав коментарі до відео. Цілком адекватні і правдиві коментарі для нейтральних людей(я так розумію, американців). Є звичайно треш(проросійський), але дуже-дуже мало.
У вас очевидно сильно невірне представлення того, що люди інших країн(зокрема США) думають про цю війну.
Особисто мені сподобався цей коментар: "Пам'ятаєте вислів Генрі Кіссінджера: «Бути ворогом Америки може бути небезпечно, але бути другом Америки — фатально»? Україні знадобилося 3,5 роки та 1,5 мільйона вбитих та поранених, щоб це зрозуміти."
Який доречі набрав досить багато лайків.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 02 вер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 6692
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:56
budivelnik написав: pesikot написав:
Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )
Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав
Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
Майора даром не дають - мої вітання.
Паралельно питання до Бандерлога в контексті моєї дискусії з воєнпенсом
Бандерлог - а як вважаєш , який вміст в майорі твоїх заслуг і який можновладці для тебе умови створили?
Те що Ваш майор - то 100% заслуга пуйла-я не сумніваюсь .
Навряд чи поважний контрабандист розмінявби свою дохідну професію на якогось майора...
Але якщо пуйла відкинути?
Не так давно дурень співав, що 50% стають полковниками. Навіть в мирний час.
(Ліньки шукати, майорами в отому співі ставали, нагадай, під 90++%).
А тепер отакий "переворот думок" (с).
detroytred
Повідомлень: 25350
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:01
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
_hunter
Повідомлень: 10430
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:04
pesikot написав:
Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
З того всього, що ти понаписував - то лише одне слово правдиве "her")) яким ти і є😂😂😂
Успіх
Повідомлень: 8572
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Профіль
budivelnik написав: detroytred написав:
Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Смішний бурундучок попався
1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались.
.
Бурундучок - а чим ти в своєму житті був задоволений?
тепер бачиш як той раб який ти в собі створив - тобі сьогодні мстить?
Тобто ти знов на вигадках-перекрученні-брехні вирішив збудувати єралашик.
1. Інтерпретував факт на презирство.
2. Хитродупий отакх, як ти!!!, прапорів саме так й називали. Факт. Кусками.
3. Про якусь образу зі стелі вигадав.
4. Да тут претензії до можновладців у 90+% учасників гілки. І що?
5. Не претензії до волонтерів в мене, а макання тебе в твою хитродупість.
То ж знов тупенький єралашик, побудований на брехні, в тебе, місіонер, вийшов.
Отже ж більше тобі будувати ні на чому.
Генериш і генериш.
detroytred
Повідомлень: 25350
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
