1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались..
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:56
Спеціально перечитав коментарі до відео. Цілком адекватні і правдиві коментарі для нейтральних людей(я так розумію, американців). Є звичайно треш(проросійський), але дуже-дуже мало.
У вас очевидно сильно невірне представлення того, що люди інших країн(зокрема США) думають про цю війну.
Особисто мені сподобався цей коментар: "Пам'ятаєте вислів Генрі Кіссінджера: «Бути ворогом Америки може бути небезпечно, але бути другом Америки — фатально»? Україні знадобилося 3,5 роки та 1,5 мільйона вбитих та поранених, щоб це зрозуміти."
Який доречі набрав досить багато лайків.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 02 вер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:56
Не так давно дурень співав, що 50% стають полковниками. Навіть в мирний час.
(Ліньки шукати, майорами в отому співі ставали, нагадай, під 90++%).
А тепер отакий "переворот думок" (с).
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:01
Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:08
Тільки у вислова був геть зовсім інший контекст ...
Але таким, як ти ... це не заважає ...
Це по-перше
По-друге, Генрі Кіссінджер - рідкісне мудило, яке фактично здало Південий В"єтнам та витягнув на дипломатично арену отой Китай, який ми зараз бачимо ...
Сучасні аналогії - це червона доріжка для Путіна
Тобто, здача інтересів потужної держави в угоду ... хрін пойми чому
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені здається що розклад був іншим, так як завжди кількість офіцерів становила 12-17% від загальної кількості ЗСУ
дата_____________тисяч осіб
01.01.2005______54,9
01.01.2014______46,6
01.01.2015______48,7
01.01.2016______47,8
01.01.2017______50,6
01.01.2018______50,4
01.01.2019______52,1
01.01.2020______54,1
01.01.2021______54,2
....
01.01.2024______117.0
80% курсантів закінчували училище і отримували офіцера
На сходинці старлей закінчували 30% випускників
На сходинці капітан закінчували 40% випускників
На сходинці майор закінчували 15% випускників
На сходинці підполковник закінчували10% випускників.
На сходинці полковник закінчували 4%
Ну і генерал - 1%
Але ще є нюанс- є такий рід військ як авіація....
Так там якщо ти ПІЛОТ - то з ймовірністю в 90% ти закінчих в званні майор і вище...
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:15
Розкласти черговий єралашик не складно:
1. Різниця між службою в авіації і сухопутці - факт. А про презирство ти тупо збрехав.
2. Хитродупих прапорів, як ти, так і називали кусками. Факт.
3. Зі стелі вигадав про образу з мого боку.
4. Претензії до можновладців тут у 90% форумчан.
5. Претензії були до твоєї хитродупісті, а не волотерів. Ти збрехав.
Як бачиш, то, бурундучок, це саме ти, виходить.
Ти знов сплутав.
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:19
Пусть так скажет ... и я понаблюдаю, что будет дальше ...
А дальше, тогда, будет ... оч-ч-чень интересно ...
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:19
Мова була не про те, що тобі здається, а про твій спів раніше.
Що 50% стають полковниками.
А нижні звання ще більші відсотки.
І отакий переворот думок зараз.
Кумедний...
Єралашики не сходяться ((
Як і з відпочинком підприємця... Що аж Василь регоче.
Бо коли єралашкуєш, підганяючи під себе (тобто як тобі схотілося для даного випадку), то постійно будеш виходити сам на себе, коли випадок стане іншим. Що в тебе і відбувається останнім часом ну щось дуже часто.
До речі, не приплітав би мене до цієї своєї місії, то спокійно генерив би ці свої єралашики, а так приходиться мені їх розвінчувати. В якості алаверди.
Ставай вже самодостатнім... Й бубони свої співи. Переконливіше ж буде. Навіть 1,2 млн.грн. на звернення запросто прокатить.
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:02
Твоя мрія про соц. виплати в рублях стане ближче?
