RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14983149841498514986
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:04

  _hunter написав:Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
У Трампа не залишилося ідей щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки сплив його черговий двотижневий термін, а зустріч Путіна й Зеленського так і не відбулася, — The Times (https://www.thetimes.com/us/american-po ... -9mlvwj56v)


Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.

А от стосовно вистрибнути з перемовного процесу, то да, може запросто.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 вер, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25353
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:07

  detroytred написав:
  _hunter написав:Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
У Трампа не залишилося ідей щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки сплив його черговий двотижневий термін, а зустріч Путіна й Зеленського так і не відбулася, — The Times (https://www.thetimes.com/us/american-po ... -9mlvwj56v)


Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.

Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа
_hunter
 
Повідомлень: 10432
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11

  UA написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?


Пусть так скажет ... и я понаблюдаю, что будет дальше ...

А дальше, тогда, будет ... оч-ч-чень интересно ...

Твоя мрія про соц. виплати в рублях стане ближче?

Ніт, у тебя будет, ещё один, плохой курортный сезон )

А махать палкой на дорогах ты уже старый ) да и конкуренция большая

PS. Ментопенс, объясняю один раз.
Если б у тебя был бы хороший курортный сезон, ты бы не сидел на этом форуме )
Ты бы нашёл другие, более приятные занятия
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 02 вер, 2025 20:20, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12024
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?


Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.

Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа

Заплутують)))

Навіть експерт перевзувся з своїх пісень, що Трампом легко покерують Рубіо з Венсом, на:
*Какой же умный Маск, что вовремя с разрывом свалил с того ШАПИТО...

Трошки жаль при*** Респов... особенно НеоКонов, что повелись на МАГУю простых решений...

Через год оценят...* (С)
___________________________
Тобто що Трамп може наворотити справ((
detroytred
 
Повідомлень: 25353
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:13

  _hunter написав:Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа


Вот видишь, как ты на всякую информационную фигню ведёшься ...

Я на такое не ведусь )

PS. Ещё вспомни, про Путина в холодильнике ) Тоже хомячки на это велись
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12024
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:19

  _hunter написав:Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
У Трампа не залишилося ідей щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки сплив його черговий двотижневий термін, а зустріч Путіна й Зеленського так і не відбулася, — The Times (https://www.thetimes.com/us/american-po ... -9mlvwj56v)

лучше бы Мерц _таки_ сказал "а дальше сами" и перестал насыпать ежемесячно по 500 ойро "эвакуировавшимся"
Прохожий
 
Повідомлень: 14138
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:24

"Бандерівський агент кремля")))

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:27

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:
Імхо. Лижня. Не вистрибне Трамп, буде допомагати Україні.
Може трохи форма допомоги зміниться або повикаблучується якийсь короткий час.

Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа

Заплутують)))
......

Хорошо, коли так :)
В любом случае - посмотрим, что он там Такого скажет сегодня...
_hunter
 
Повідомлень: 10432
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:28

  pesikot написав:А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Я дико извиняюсь, в какой армии, по вашему, служит гер Бандерлог? 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8768
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21631 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:30

  _hunter написав:В любом случае - посмотрим, что он там Такого скажет сегодня...

Я устал. Я ухожу. (С)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8768
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21631 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
  #<1 ... 14983149841498514986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.