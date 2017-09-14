RSS
  #
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:47

Трамп Шрьодєнгєра

  _hunter написав:Там какая-то странная фигня в медиа-пространстве пошла последние недели - прямо как с кадыровым: сначала запустили утку про RIP, потом Трамп в эфир вышел, а теперь снова...
Молюся за тебе, президенте Трампе, — духовний радник Трампа

Трамп Шрьодєнгєра (лінь фотожабити)
Зображення
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:53

  Сибарит написав:
  pesikot написав:А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Я дико извиняюсь, в какой армии, по вашему, служит гер Бандерлог? 😁

Штірліц ніколи так близько не був до провалу, але так і не знав, що його видає, будьоновка чи зірки на погонах
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:00

  Сибарит написав:Ну и какой при всем этом смысл нам пытаться разворачивать допотопное производство, начиная с производства станков, которое потребует тысячи рабочих в условиях дефицита рабочей силы? Чтобы поставить к станкам детей? И это все под обстрелами! Чтобы это стало похоже на мв2?
Напуркуа!?

звісно це тупо.
це хтось з форуму таку "ідею" видав?

а "тєм врємєнєм" шо у 3,14***:
Європа та Китай продали РФ верстати для зброї та запчастини до них на $18 мільярдів
Росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року.
Майже десята частина російського імпорту припало на європейські виробництва. Росія отримала понад 10 000 верстатів з ЧПК на $405 млн

https://epravda.com.ua/oborona/yevropa- ... iv-802389/
стаття цього року, але вже застаріла, кацапи купили ще тисячі сучасних станків за цей час.
і майже кожен з цих станків щось робить щоб убити українця.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Вів 02 вер, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що 50% стають полковниками.
А нижні звання ще більші відсотки.
І отакий переворот думок зараз.
Ти видно не авіатор , а викладач туалетної плитки в училищі, а майора-підполковника отримав за шерховатість язика який дуже подобався твоєму командиру..
Бо жоден авіатор чи викладач - ніколи б не заявив що
50% стають полковниками а ще більше молодшими офіцерами( ще більше від 50% -це як мінімум 51%).
Бо офіцерів ВСЬОГО 100%
Тепер зрозумів за що тобі звання дали?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:03

  Сибарит написав:
  _hunter написав:В любом случае - посмотрим, что он там Такого скажет сегодня...

Я устал. Я ухожу. (С)

В запій?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Що 50% стають полковниками.
А нижні звання ще більші відсотки.
І отакий переворот думок зараз.
Ти видно не авіатор , а викладач туалетної плитки в училищі, а майора-підполковника отримав за шерховатість язика який дуже подобався твоєму командиру..
Бо жоден авіатор чи викладач - ніколи б не заявив що
50% стають полковниками а ще більше молодшими офіцерами( ще більше від 50% -це як мінімум 51%).
Бо офіцерів ВСЬОГО 100%
Тепер зрозумів за що тобі звання дали?

Дурень.
Не зі служби входять, а стають ст.л-ми, к-ми, м-ми, п/п-ками, п-ками.

Тобто в тебе й було отак, що до п-ків доходить 50%.
Зрозуміло, що там же в тебе було про нижчі звання відповідно більші відсотки. Бо капітанами стає частина старлеїв, майорами частина капітанів, і т.д.
Тобто зі 100% лейтенантів полковниками стає 50%.
Десь 90+% стає старлеями.
Десь 80% капітанами.
Десь 70% майорами.
Десь 60% пп-ками.
Отака в тебе тоді була пісня.
Що п-ками стає 50%, тобто кожен другий. Тобто це як два пальці об асфальт. Зато ти в 5% найуспішніших бізнесменів. В 5%.

Цей приклад, до речі, є черговим підтвердженням, як ти тупо постійно намагаєшся перекрутити твердження іншого на самий свій тупий лад.

Зрозумів, єралашечник? На цьому прикладі яскраво видно. Як ти намагаєшся тупенького єралашика до мене притулити.
Це наявний яскравий приклад.

Я ж кажу, що з єралашиками під себе ти рано чи пізно виходиш сам на себе. Кумедно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 вер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:21

  budivelnik написав:1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались..


Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:34

  budivelnik написав: який вміст в майорі твоїх заслуг і який можновладці для тебе умови створили?

Але якщо пуйла відкинути?
я вашого спору не розумію.
понятно що умови.
якщо відкинути війну?
Війна вимагає результативності і збільшила ставки.
Війна збільшила потребу в людях багатократно, значить понизила мірки придатності...
мені не подобається армія, як система.
я не дотягую до майора мирного часу, ніяк.
з плюсів, порівняно з кадровими, хіба те, що я звик робити.
навіть не працездатність...
В мене питання до пана полковника тільки одне, він офігєнний спеціаліст. 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент
коли
за його уміння платять...
в полковника є шанси стати депутатом, або, при паршивому варіанті, батьком Махном)
ладно, просто перерахувати пенсію.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:35

В Пекине президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо , и за последние несколько минут они сделали краткие заявления для СМИ.

В своем выступлении Путин заявил, что Москва никогда не выступала против возможного членства Украины в Европейском Союзе, и отверг утверждения о том, что Москва каким-то образом планирует напасть на Европу.

В комментариях, опубликованных агентством Reuters, он утверждал , что с расширением НАТО на восток альянс стремится охватить всё постсоветское пространство, и Россия просто обязана защищать свои интересы. Он также повторил, что членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России .
........Фицо неоднократно подчеркивал приверженность Словакии ЕС, но сетовал, что не понимает некоторых его решений .

В своих комментариях он выступил за нормализацию экономических отношений с Россией и раскритиковал Украину за нападения на критически важную газовую инфраструктуру, транспортирующую российский газ в Словакию и Венгрию.

Он также рассказал о предстоящем важном решении о членстве Украины в ЕС и подчеркнул, что, хотя «каждая страна имеет право на европейскую перспективу [членства], «Украина должна выполнить все условия для вступления в ЕС», чтобы «политические критерии не могли преобладать над критериями подготовки» к присоединению к блоку.

Он также повторил свою давнюю позицию, что Украине нельзя позволять вступать в НАТО.
https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/02/russia-ukraine-war-putin-china-visit-europe-live-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68b6be0c8f08b1090245ff19#block-68b6be0c8f08b1090245ff19
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:35

❗️Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться, — заступник глави ОП Павло Паліса.

Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗС, — заявив він.
