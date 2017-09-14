RSS
  #<1 ... 14985149861498714988
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:45

  Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент
коли
за його уміння платять...

Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші.
Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги.
Ну дійсно... Це треш.

По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.

В третє: якщо б я отак переймався грошима, зароблянням грошей, то ... пішов би туди, де заробляють гроші, як мета. І у вільний час не цікавився цікавими для мене речами, а займався зароблянням грошей.

Про смаки не спорять.
Хоча отой раб капіталу, що відпочиває отак... після 30+ років важкої праці за його ж словами, як на мене кумедний - протирічить сам собі.
І це мені ще ліньки знайти його пісні-цитати про те, як не складно-важко займатися підприємництвом.

І коли це з мого боку було про "офігенного спеціаліста"-то?
Було спростування брехні про протирання штанів, тільки цмудив бюддетну цицю тощо.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:55

  Сибарит написав:
  pesikot написав:А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Я дико извиняюсь, в какой армии, по вашему, служит гер Бандерлог? 😁

агент фсб pesikot ніколи не був так близький до провалу
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 21:57

M&Ms

  Xenon написав:
❗️Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться, — заступник глави ОП Павло Паліса.

Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності ЗС, — заявив він.

а годувати той 1М+ буде M&Ms (Мерц та Макрон)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:02

Трамп заявив
Затопить всі авіаносці
Введе в США юань
Одружиться на Xуйлі
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:04

Майже танка без рядка

  UA написав:Трамп заявив
Затопить всі авіаносці
Введе в США юань
Одружиться на Xуйлі


Танка або «Коротка пісня» (яп. 短歌), — п'ятивірш, що складається із чергування п'яти- та семискладових рядків (5—7—5—7—7). Заключні, завершальні рядки танка називаються аґеку.
