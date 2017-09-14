RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Сам то що зробив, що гегочиш? Нагадую що ці ракети зробила приватна фірма.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:31

  Василь-Рівне написав:
  sergey_stasyuk555 написав:це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Сам то що зробив, що гегочиш? Нагадую що ці ракети зробила приватна фірма.

"нагадиватєль", хто заплатив за це знаєш?
я не регочу, а питаю у псевдопатріотів таких як ти.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:33

  flyman написав:
  _hunter написав:Кормить? - при закрытых-то кордонах?.. :lol:

тому що фортеця
Чи ти про $500 ойро кожному бобуа з бандерлогом на баварське пиво з сосисками?

Я больше про - "Зарплату? - а я думал 'дали пистолет - и крутись как хочешь'" :)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:35

  Banderlog написав:ладно, просто перерахувати пенсію.

Без всякого подвоха, интересно за счет каких составляющих ?
Допустим выслуга лет увеличится - несколько процентов в расчет добавится. Но как бы есть планка - не более 70% ? Вроде всякие боевые расценивают как разовые выплаты и в расчет не идут ? Есть у вас жизненные примеры с военпенсами, которым сделали новый расчет и сумма значительно увеличилась ?

PS Хотя надо было мне заглянуть в закон. Возможно планка для фронтовиков поднята выше 70%.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37

  sergey_stasyuk555 написав:
Україна, ймовірно, вперше вдарила "Фламінго" по російській цілі
Заявлені потужності ракети "Фламінго" - дальність у три тисячі кілометрів та бойова частина вагою понад тонну - було би легше оцінити, якби вона пролетіла більшу відстань.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj0y50lpgy3o
якась будівля погранців та декілька катерів на узбережжі на відстані до 200 км від фронту, які можна було ушкодити і з магура - це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Совпадение?
Максимальная дальность: до 280 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1

https://prm.ua/ru/sozdana-za-9-mesiatse ... -flamynho/
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:07

  Banderlog написав: Дефіцит людей в армії.
І взагалі зараз час полковників.

Тому не маю сумнівів, що старому перцю всунуть найскладнішу посаду (з морем матеріальної відповідальності або-та ще й особового складу; постійними перевірками-контролем та звітністю), на яку молоді та амбітні ні за що не йдуть. Навіть на підвищення.
І якщо не вистачить здоров'я тягнути її нескінченно (наче тобі 25 років), то ітог буде, як у Фрііза. Бо забити болт, як інші, оте виховання не дозволить.

Про казки, що хтось буде перейматися над ефективністю використання по спеціальності -- з цим не до мене. Реал я знаю чудово. Прикладів вище даху.
Зараз час молодих зубастих та...(((
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:09

Ведь, хотя основное внимание уделялось USAID, мы не должны забывать об общем контексте судьбы международной помощи. Так, например, Европа уже начала сокращать свои средства, выделенные на помощь. Франция, например, сокращает свой бюджет на помощь на 18%. Германия — на 10,7%. В прошлом году, 2024, уже наблюдается спад, на 7,1% в объёме международной помощи. В этом году мы наблюдаем 17%. Таким образом, наблюдается глобальное сокращение международной помощи. И внезапное падение в одночасье — шокирующий эффект.
......Богатые развитые страны переживают кризисы разной степени тяжести: миграция, популизм, кризис стоимости жизни, кризис дефицита. Сейчас, как никогда ранее, мне совершенно ясно, что внутренние и международные проблемы переплетаются.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-01/international-crisis-group-ceo-on-how-aid-cuts-are-hitting-ukraine-gaza-sudan?srnd=homepage-europe

Там есть фраза для наших мечтателей, рассуждающих о "международном праве", "ХХ1 веке" и пр.
если вы просите меня найти сквозную линию во всем этом — от Венесуэлы до Гаити, от Сахеля до Африканского Рога и Мьянмы, трудно игнорировать власть — и политику, местную, национальную, региональную, лежащую в основе всех этих конфликтов. И территориальный захват сейчас тоже снова в моде. Так что, я думаю, это еще одна тенденция, которую мы наблюдаем. И что барьеры, которые часто определяли то, как государства взаимодействуют друг с другом, тоже находятся на грани краха.
