Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37

  sergey_stasyuk555 написав:
Україна, ймовірно, вперше вдарила "Фламінго" по російській цілі
Заявлені потужності ракети "Фламінго" - дальність у три тисячі кілометрів та бойова частина вагою понад тонну - було би легше оцінити, якби вона пролетіла більшу відстань.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj0y50lpgy3o
якась будівля погранців та декілька катерів на узбережжі на відстані до 200 км від фронту, які можна було ушкодити і з магура - це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Совпадение?
Максимальная дальность: до 280 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1

https://prm.ua/ru/sozdana-za-9-mesiatse ... -flamynho/
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:07

  Banderlog написав: Дефіцит людей в армії.
І взагалі зараз час полковників.

Тому не маю сумнівів, що старому перцю всунуть найскладнішу посаду (з морем матеріальної відповідальності або-та ще й особового складу; постійними перевірками-контролем та звітністю), на яку молоді та амбітні ні за що не йдуть. Навіть на підвищення.
І якщо не вистачить здоров'я тягнути її нескінченно (наче тобі 25 років), то ітог буде, як у Фрііза. Бо забити болт, як інші, оте виховання не дозволить.

Про казки, що хтось буде перейматися над ефективністю використання по спеціальності -- з цим не до мене. Реал я знаю чудово. Прикладів вище даху.
Зараз час молодих зубастих та...(((
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:09

Ведь, хотя основное внимание уделялось USAID, мы не должны забывать об общем контексте судьбы международной помощи. Так, например, Европа уже начала сокращать свои средства, выделенные на помощь. Франция, например, сокращает свой бюджет на помощь на 18%. Германия — на 10,7%. В прошлом году, 2024, уже наблюдается спад, на 7,1% в объёме международной помощи. В этом году мы наблюдаем 17%. Таким образом, наблюдается глобальное сокращение международной помощи. И внезапное падение в одночасье — шокирующий эффект.
......Богатые развитые страны переживают кризисы разной степени тяжести: миграция, популизм, кризис стоимости жизни, кризис дефицита. Сейчас, как никогда ранее, мне совершенно ясно, что внутренние и международные проблемы переплетаются.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-01/international-crisis-group-ceo-on-how-aid-cuts-are-hitting-ukraine-gaza-sudan?srnd=homepage-europe

Там есть фраза для наших мечтателей, рассуждающих о "международном праве", "ХХ1 веке" и пр.
если вы просите меня найти сквозную линию во всем этом — от Венесуэлы до Гаити, от Сахеля до Африканского Рога и Мьянмы, трудно игнорировать власть — и политику, местную, национальную, региональную, лежащую в основе всех этих конфликтов. И территориальный захват сейчас тоже снова в моде. Так что, я думаю, это еще одна тенденция, которую мы наблюдаем. И что барьеры, которые часто определяли то, как государства взаимодействуют друг с другом, тоже находятся на грани краха.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:42

Чмут считает, что примерно из 30 тысяч мобилизованных где-то треть, то есть, 10 тысяч из них попадает в боевые части.
......."Оказывается, между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь - учебного центра, подготовки и тому подобное. И на этом пути оказывается, что у новомобилизованного есть, скажем, 5 детей - законная причина для отсрочки. У другого - открытая форма туберкулеза или какие-то другие хронические болезни, из-за которых надо списывать (с военной службы - прим. ред.). Кто-то болеет и "падает" на госпиталь, и дальше там из госпиталя в госпиталь год сидит. Кто-то сбежал в СЗЧ. Кого-то никто не берет по ряду других причин", - отметил Чмут.

Именно по этим причинам, пояснил волонтер, в части доходит какой-то небольшой процент.

"Из этого небольшого процента есть ограниченно годные. Ограниченно годного не поставишь пулеметчиком. Его надо ставить на какую-то тыловую должность, которые уже заполнены ранеными ребятами. И командиры его отправляют обратно. И эти люди могут год существовать где-то - никому не нужны, получая денежное обеспечение", - добавил он.

.......Также он соглашается с данными, которые привел президент Украины относительно потерь на фронте: в среднем за день Украина теряет 18 солдат погибшими, 243 ранеными, 73 - пропавшими без вести. В то же время, волонтер отметил, что у страны-агрессора потери гораздо больше.
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-chmut-rasskazal-kakie-est-problemy-s-mobilizaciey-v-strane-13118130.html
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:55

Putin's Strategic Imagination

Урок геополітики
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, «пропавші без вісти», це ближче до «не знайшли / не змогли вивезти тіло» чи СЗЧ, чи полон ?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 00:10

ВАШИНГТОН, 2 сентября (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он «очень разочарован» президентом России Владимиром Путиным , и добавил, не вдаваясь в подробности, что его администрация планирует предпринять некоторые действия для снижения числа жертв в войне России на Украине .
Лидер республиканцев также заявил, что его не беспокоят теплые отношения между Россией и Китаем.
......
«Я очень разочарован президентом Путиным, я могу это сказать, и мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь людям жить», — заявил Трамп в интервью на радиошоу Скотта Дженнингса.
https://www.reuters.com/world/china/trump-says-he-is-very-disappointed-with-putin-over-ukraine-2025-09-02/

100-е китайское предупреждение?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 00:26

  detroytred написав:
  Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент
коли
за його уміння платять...

Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші.
Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги.
Ну дійсно... Це треш.

По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.


За гроші які тебе і тобі подібних цілком влаштовували.
А великі чи копійки - все залежить від точки зору.
Витратити найпродуктивнішу половину життя заради "звання, вислуги" і навіть пенсії в 45 - звичайно копійки.
Отримати "корочку про В/О" відучившись безплатно в "військовому ПТУ" (тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей) і 20-25 років будучи на повному забезпеченні у платників податків та отримуючи Г/З в 2-3 рази вище ніж типовий охоронець приватної промки із тими-самими знаннями та здібностями - невиправдано багато, якщо ви згадали про "кисельні береги" - то мабудь так воно і є...

  detroytred написав:
  Banderlog написав: Дефіцит людей в армії.
І взагалі зараз час полковників.

Тому не маю сумнівів, що старому перцю всунуть найскладнішу посаду (з морем матеріальної відповідальності або-та ще й особового складу; постійними перевірками-контролем та звітністю), на яку молоді та амбітні ні за що не йдуть. Навіть на підвищення.

Ще 2 роки тому тут писав - саме такі вислужені майори-полковники на пенсії і повинні були бути мобілізованими в першу чергу ще в березні 2022, і за результатами атестації відправлені командувати взводами/ротами/і навіть відділеннями. А не 20-річні пацани курсанти артилерійського ВВУЗу, яким не давши довчитись навіть 3-й курс (із 5-ти "обіцяних" державою) в квітні 2022-го достроково (і без належної підготовки) зробили лейтенантами та відправили командувати піхотними взводами.
І якщо не вистачить здоров'я тягнути її нескінченно (наче тобі 25 років), то ітог буде, як у Фрііза. Бо забити болт, як інші, оте виховання не дозволить.

І не тобі посилатися на Фріза. Він будучи значно старшим за тебе і вже не військовозобов"язаним пройшов через все пекло війни. До речі - як там берці які вирішив порозношувати? не жмуть? чи жмуть погони? і що саме заважає почати виконувати обов"язок за який тебе платники податків утримували 20+ років?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 00:47

  Hotab написав:Цікаво, «пропавші без вісти», це ближче до «не знайшли / не змогли вивезти тіло» чи СЗЧ, чи полон ?

Этого, думаю, никто не скажет.
Удивило соотношение убитых и раненых 18:243 - примерно 1:13.
Исходя из этого и старых "норм" соотношения убитых и раненых, можно предположить, что «пропавші без вісти», це ближче до «не знайшли / не змогли вивезти тіло». Будем надеяться, что это не так.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 00:51

Могу понять ваши эмоции. но вы ошибаетесь по многим пунктам.
