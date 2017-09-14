Чмут считает, что примерно из 30 тысяч мобилизованных где-то треть, то есть, 10 тысяч из них попадает в боевые части.

......."Оказывается, между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь - учебного центра, подготовки и тому подобное. И на этом пути оказывается, что у новомобилизованного есть, скажем, 5 детей - законная причина для отсрочки. У другого - открытая форма туберкулеза или какие-то другие хронические болезни, из-за которых надо списывать (с военной службы - прим. ред.). Кто-то болеет и "падает" на госпиталь, и дальше там из госпиталя в госпиталь год сидит. Кто-то сбежал в СЗЧ. Кого-то никто не берет по ряду других причин", - отметил Чмут.



Именно по этим причинам, пояснил волонтер, в части доходит какой-то небольшой процент.



"Из этого небольшого процента есть ограниченно годные. Ограниченно годного не поставишь пулеметчиком. Его надо ставить на какую-то тыловую должность, которые уже заполнены ранеными ребятами. И командиры его отправляют обратно. И эти люди могут год существовать где-то - никому не нужны, получая денежное обеспечение", - добавил он.



.......Также он соглашается с данными, которые привел президент Украины относительно потерь на фронте: в среднем за день Украина теряет 18 солдат погибшими, 243 ранеными, 73 - пропавшими без вести. В то же время, волонтер отметил, что у страны-агрессора потери гораздо больше.