candle645 написав: detroytred написав: Banderlog написав: 2/3 життя готувався, робив за копійки... і зараз наступив момент

коли

за його уміння платять...

Істина посередині. Не за копійки, але й не за великі гроші.

Тому кумедно виходить: одні тмцяють, що за копійки; другі голосять, як ото Василь, про кисельні береги.

Ну дійсно... Це треш.



По друге і головне: в мене є чим займатися. І вибору нема. Тому й право на відстрочку.

За гроші які тебе і тобі подібних цілком влаштовували.

А великі чи копійки - все залежить від точки зору.

Витратити найпродуктивнішу половину життя заради "звання, вислуги" і навіть пенсії в 45 - звичайно копійки.

detroytred написав: Banderlog написав: Дефіцит людей в армії.

Ще 2 роки тому тут писав - саме такі вислужені майори-полковники на пенсії і повинні були бути мобілізованими в першу чергу ще в березні 2022, і за результатами атестації відправлені командувати взводами/ротами/і навіть відділеннями. А не 20-річні пацани курсанти артилерійського ВВУЗу, яким не давши довчитись навіть 3-й курс (із 5-ти "обіцяних" державою) в квітні 2022-го достроково (і без належної підготовки) зробили лейтенантами та відправили командувати піхотними взводами.

І якщо не вистачить здоров'я тягнути її нескінченно (наче тобі 25 років), то ітог буде, як у Фрііза. Бо забити болт, як інші, оте виховання не дозволить.

Дивись, хфантазьор:- гроші мене влаштовували, але мова була про дві сторони, які волають: одна - копійки, друга - кисельні береги. То до чого твій закид?- відучився безплатно ще за совдепу, то до чого твій закид про безплатно?- в мене золота медаль за закінченням школи і не в Задрипінську, а великого обласного центру. Мав можливість поступити практично будь-куди на весь величезний отой совдеп і лише за співбесідою. То до чого твоя брехня про " (тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей)"?- оте повне забезпечення від держави (ти співаєш про від платників податків) було визначено самою державою (згідно твого співу самими платниками податків), то до чого закид?- і держава (платники податків, по-твоєму) так і не розрахувалась з отим, що повинна була забезпечити. То хто кому винен?- виправдане чи не виправдане оте забезпечення, то питання до держави (до платників податків, по-твоєму). Навіщо ти мені співаєш про свою незгоду-то?- держава (платники податків, по-твоєму) самі примусово перевели на контрактну службу з кадрової. Осиль різницю між цими двома видами.То про які винен в цій площині мова? А свої "хотєлки" про черговість і куди кого канеєшна можеш голосити. Але це не більше твоєї хатєлки. В інших інші. То й що?Буде зміна порядку призову, то без проблем. Буде по іншому.- де зараз і раніше в тилах служать навчені і навіть досвідчені молодші оф-ри, я добре знаю. То співай їм чому "20-річні пацани курсанти артилерійського ВВУЗу, яким не давши довчитись навіть 3-й курс (із 5-ти "обіцяних" державою) в квітні 2022-го достроково (і без належної підготовки) зробили лейтенантами та відправили командувати піхотними взводами."- кому і на кого мені посилатися, я вирішу сам. Без твоїх вказівок. Тим паче, що про Фрііза було згадано суто у визначеному контексті.- чудове трекінгове взуття, не жме, не переймайся. Бути готовим до втілення а-ля твоїх хатєлок - це цілком логічно та природньо.Ти спробуй по буквах або по декілька разів перечитаувати.Держава не просто утримувала мене (за гроші, які вона брала у платників податків), а сплачувала за виконання службових обов'язків в мирний час. Виключно згідно об'єму обов'язків, які визначала та заобов'язувала виконувати в мирний час. Ні копійчиною більше. І, до речі, ще досі не розрахувалась і не розрахується.А я ще й до того за безплатно роками виконував додаткові обов'язки: навчав іноземців, які валютою сплачували за навчання в бюджет держави. Так на халяву служив. Ще й за свої купував від форми до забезпечення, щоб виконати службові обов'язки. І нічого. Не згадав би навіть, якби не твої співи-претензії.Записуй: за вслужбу після звільнення сплачується ОКРЕМО. За участь у бойових діях сплачується окремо. Окремо надаються пільги, окрема квартирна черга, окреме нарахування пенсії і т.д.Це по третьому колу мабуть?І ще запиши: всл служать державі та українському народу, а не платникам податків. Платники податків є лише частиною українського народу.Ти, як платник податків, співає одні свої хатєлки; інші мають інші хатєлки.Тому орієнтуватися та претензії, вимоги я буду сприймати не від тебе, а від держави та українського народу.Заведи собі власних холопів або найми собі робітників, от тоді висувай СВОЇ вимоги та співай свої хотєлки. На підставі, що платиш.І то робітники будуть відокремлені від багатьох твоїх хотєлок (бо ти ж гроші платиш їм(( законами тощо.______________________Збережи та перечитай, коли схочеться на чергове коло піти.А не так, як раніше, відмовчався та знов вистрибнув зі своїми претензіями-звинуваченнями-вимогами.