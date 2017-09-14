Додано: Сер 03 вер, 2025 12:46

й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами.

Ні, зараз таке питання вже не стоїть.

З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді, а отримає додаткові території, тобто фактично отримає перемогу.

По-факту він уже їх отримав, потрібно щоб пройшов час щоб ці території "закріпились" за агресором.

в когось багато що не стоїтьпо факту на поточний момент агресор контролює вщент знищені території, які з вірогідністю "99%" не відновить (якщо кажемо про Донбас). в них вже в Донецьку води немає. тому це буде лише яскравим прикладом, що таке руський мір в реальності. З Херсонською та Запорізькою областями їм пощастило більше, але там буде просто економічний занепад.агресор вже зараз має купу санкцій, які виснажують економіку. й схоже Раша робить все, щоб зірвати перемовини, а не обміняти щось на полегшення санкцій - повністю санкції у ближній перспективі все одно не знімуть.Чи закріпить він за собою? питання відкрите. Хорватія та Азербайджан є прикладами, що може бути по-різному. головне, де буде рівень життя вищий. й чи буде потреба. от в Кореї вже інколи обговорюють думку, а чи потрібно їм об'єднуватися з КНДР...тому так розмовляти можна хіба про вірогідність тих чи інших сценаріїв. коли кажуть 99% - це чисте балабольство