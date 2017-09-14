andrijk777 написав:Найбільш вірогідним є співвідношення 1:4. При 243 ранених - має бути 60 загиблих. - це цифра по-моєму дуже близька до реальності. З початку війни загинуло 80-100К - це близько до правди. І 350-400К ранених відповідно.
1 до 4 це цифри для глухої оборони. Зараз багато ранених не встигають вчасно отримати мед допомогу. Причини писав, повторюватись не буду. Статистика поранень не пряма, є контузії, які заліковують за 5- 10 днів, є подряпини а є ампутації та померлі вже під час лікування. Є прогресуючі довоєнні захворювання. Народ в більшості возрастний з цілими букетами болячок. І не повірите є небойові втрати... Потом сзч. Но поки торкатись того не будем. Так що сміливо множте на 2 свої цифри.
detroytred написав:Яскраве пояснення чому банкет за рахунок саме України:
*Д - дилемма...
NYP - в 2024 году Европа потратила больше денег на импорт российской нефти ($25,5 млрд), чем на военную поддержку Украины ($21,7 млрд).
Вместе с отказом от российской нефти Вашингтон ждет от Европы поддержки в санкциях против главных импортеров российских энергоносителей: Китая, Индии и Турции.
В Белом доме вернулись к этой идее после того, как зашли в тупик попытки привести Россию и Украину к миру переговорным путем. «Я очень разочарован в президенте Путине», - Трамп.
И тут дилемма. Нефть из РФ получают Словакия и Венгрия, которые являются Друзьями США и Трампа... Эта нефть очень важна для их экономик.
Попытка отказа от нефти РФ приведет к блокированию со стороны ВР и СР. Тогда ЕК пожалуется США и Трампу... Тогда дилемма.
Но от нефти РФ еще больше зависят и старые страны ЕС... которые не хотят светится, но за кулисами поддерживают ВР и СР в позиции против такого отказа.
Вступать в торговую войну с Индией и КНР Европе тоже... не очень... проиграют еще на этапе взвешивания...* (С) ____________________________ Тому питання полягає в площині як довго отака ситуація буде продовжуватися?
...... Тобто Європа зменшила свою частку в доходах РФ з 52% до 9% - це мегавеликий крок. І ми повинні дякувати Європі за цей крок, а не писати фігні що Європа продовжує спонсорувати РФ.
Отсюда неприятный вывод: даже если Европа сделает еще один "мегавеликий крок" - и сократит свою потребление прямо до 0% - существенного влияния это не окажет
Наріжним каменем проблем є те, що навіть коли Захід винаходить якісь вундервафлі раніше Сходу, вони швидко копіюються віссю зла і пускаються у серії значно більших маштабів ніж західні
Китайці копіюють швидше, ніж у США розробляють: у Пекіні показані революційні дрони-винищувачі "вірні відомі" Китай вкрай активно наближається до шостого покоління винищувачів, обов'язковою умовою до яких є взаємодія з дронами "вірними відомими" і хоча китайці частину рішень скопіювали, але вже пішли далі й демонструють те, чого на Заході ще немає УПекіні на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни, сьогодні, 3 вересня, пройшов масштабний військовий парад на якому було продемонстровано цілий ряд новинок у всіх сферах. Не виключенням став і напрям створення безпілотних винищувачів, так званих "вірних відомих", які мають взаємодіяти із винищувачами п'ятого та шостого поколінь. Головним є те, що лише частина з продемонстрованих у Пекіні дронів частково є візуальними копіями американських рішень, а інші - вже самостійними напрацюваннями у цій області. Тобто це та сама ситуація, коли китайці копіюють швидше, ніж у США розробляють.
Трамп не заморочувався. А всіх до купи українців та рфян. Ще й з цивільними.
Стосовно вбивці Парубія - відбувається якась клоунада і вистава для лохів.. Чувак на відео статурою мало схожий на затриманого діда, плечастого кубика-тайсона. Далі СБУ і журналісти УП з різницею в 15 хв заявляють про рос. слід, потім про шантаж тілом сина. Згодом це заперечують, а вбиство обставляють як акт помсти владі, причому жертва вибрана суто за близкістю проживання Виявляється племінниця Парубія і син вбивці служили в одній частині. Сам "батько" 27 років не приймав жодної участі у житті сина.. і тільки зараз його заклинило почати пошуки тіла
Чому в свої 54 роки не захищав на ЛБЗ ідеали за які стояв 11 років тому?
ЛАД написав:Там есть фраза для наших мечтателей, рассуждающих о "международном праве", "ХХ1 веке" и пр.
если вы просите меня найти сквозную линию во всем этом — от Венесуэлы до Гаити, от Сахеля до Африканского Рога и Мьянмы, трудно игнорировать власть — и политику, местную, национальную, региональную, лежащую в основе всех этих конфликтов. И территориальный захват сейчас тоже снова в моде. Так что, я думаю, это еще одна тенденция, которую мы наблюдаем. И что барьеры, которые часто определяли то, как государства взаимодействуют друг с другом, тоже находятся на грани краха.
а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять"
й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські...
Прямолинейность и однонаправленность вашего мышления уже просто восхищает! Напоминаете Катона Старшего с его: "Карфаген должен быть разрушен!". Но тогда у Древнего Рима это был главный и на тот момент единственно опасный враг. Практически не было других серьёзных государств в пределах Ойкумены. Сегодня РФ это только одно из многих государств. И даже только одно из обладающих ЯО. Ничего исключительного из себя не представляющее. Я вам пишу об общей ситуации в мире в противовес вашим розовым мечтаниям о "ХХ1 веке и международных правилах". А ситуация не особо изменилась за последние 100-летия (или больше), разве что оружие стало мощнее. А вы опять об РФ, которая "відкрила цей ящик Пандори". Конкретно в нашей войне она виновата, но приписывать ей мировое значение не стоит.
andrijk777 написав:З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді
Знати б реальні розклади...
Матриця малює, що Гегемон Омерика нагадує отой совдеп перед занепадом, що старушенція Європа ледь кряхтить під тягарем проблем. Але от не довіряю, щоб остаточно, я картинкам Матриці..
Хоча, якщо це дійсно так, то лихо чекає на Неньку. Велике лихо. Велика ціна.
Тож є надія на картинку про медведя в капкані Україні та чотири розп'яті лапи і через 1,5-2 роки, як ото через 2-3 тижні, вжуууух... І хоч ціна за ці 1,5-2 роки сягне, але хоч результат буде. Може й "фіолетовий луч".. А може й ні.
Ну і третя картинка: ні туди, ні сюди... отак тягнучка і поступово все зтухне. По лбз і з ніяким статусом.
Хз.
а насправді, період спаду глобальної економіки великого циклу Кондратьєва