в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники") о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа) були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі) але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України
У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК. Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть. Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.
ЛАД, а як з вами ввічливо, коли ви НАХАБНО брешете?
у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.
ви як представник точних наук розумієте різницю - 5% проти 50%? чи як радянській людині вам ближче "а у вас негров линчуют"?
Знову кацапсько-порохата пропаганда, болить виродку Пороху, що Зеленський не втік і він не став гауляйтером України. Такий стиль пропаганди з'явився спочатку на росії, а потім порохаті політтехнологи привезли його сюди. Здається від цього каналу чекалкіним воняє. Сотні подібних роликів вони наштампували але в жодному не можуть пояснити, чому тоді росія четвертий рік не може захопити Україну якщо по їх твердженням Зеленський та Єрмак домовились здати Україну ще до війни Примітивна пропаганда розрахована на дебілів які її поширюють.
Вы до сих пор удивляетесь? У Schmit других роликов и не бывает? Кретинизм не лечится.
Бачу знову мій пост видалили, а висер кацапсько-порохатої пропаганди залишили, як я і вангував. Розкажу вам цікаву історію про модера Ірину. Вона мені впарювала, що в ТЦК не служать військові ЗСУ, отже на її думку називати тцкашників есесівцями, вбивцями, окупантами це цілком правильно. Тобто мозок засраний типовою ждунською пропагандою, тому нічого чекати адекватної модерації там де модер ждуніха. Думаю на днях буде дещо цікаве про них
дурниця повна. в 2022-23 модери банили на тиждень-два тільки за натяк про нереальність "кордонів91" чи "розгромі рф"
Хотаб В мене питання Якщо полковник авіації (з нальотом 0 годин) , почне вчити майора авіації (нальотом 100 годин на МІГ29) заявляючи що майор не розбирається в авіації бо полковник назубок вивчив книжку якогось штатівського льотчика(легенди) про те як правильно керувати Ф22
Чи вірно я розумію що звання- Де-Біл до цього полкана прилипне навічно? Для інших Чим відрізняється Де-Біл полкан без нальоту який вчить аса літати від такого самого Де-Біла теоретика який читав економіку і який думає що може навчити економічного аса розуміти економіку ?
detroytred написав:Дик, розповідати та пишатися своїми власними особистими досягненнями можна лише на місці. В бідній країни. На фоні інших. Програвших йому "економічне змагання".
Ні, якщо ПРАВИЛЬНО пояснити тим хто ПРОГРАВ чому вони програли -то в програвших є шанс в подальшому перемогли Якщо тим хто програв розповідати що вони програли бо така воля МОЖНОВЛАДЦІВ - то це жодним чином не дасть стимулу вже один раз програвшим знову починати перегони.
Letusrock написав:дурниця повна. в 2022-23 модери банили на тиждень-два тільки за натяк про нереальність "кордонів91" чи "розгромі рф"
Я тобі факти, а ти мені якісь казки. Адекватний українець не буде стверджувати, що військові ЗСУ це гестапівці, есесівці, окупанти. Ролики з антиукраїнською пропагандою не видаляються, навіть ті де автори під санкціями РНБО. Типова ждунська поведінка.
Вірно підмічено на перших хвилинах відео: "Якщо для тебе це звучить як пропаганда чи російське іпсо, то "попутного вітра тобі в сраку", бо якщо ти і сам собі не задавав питань, чому сталось саме так, а не інакше, то мені шкода тебе за твій рівень розвитку."
ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше? 2 ВВП_____1970________________2020 Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382 Індія_____108_________________1807 Бразилія__367_________________8435 США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910