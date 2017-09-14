RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14992149931499414995>
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше?
2 ВВП_____1970________________2020
Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382
Індія_____108_________________1807
Бразилія__367_________________8435
США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910

Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...
1 Будь яке власне твердження має право на життя, якщо це ВЛАСНЕ твердження, а не ссилка на когось , хто в статті 1770 року щось там описав...
Бо тоді можна вести ДИСКУСІЮ
А як вести дискусію з тими кого 200+ років вже не існує на цьому світі...
2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше....
Тому
якщо Будівельник
в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік
то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік
3 А от на рахунок
Заробляти в багатій-а жити в бідній
То це навряд чи , адже багата це комфорт
Бідна - ризик
То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:32

  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.
Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.
Насчёт финансирования даже писать не буду. Какая часть нашего бюджета финансируется Западом не секрет.

ЛАД, а як з вами ввічливо, коли ви НАХАБНО брешете?

у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.

ви як представник точних наук розумієте різницю - 5% проти 50%? чи як радянській людині вам ближче "а у вас негров линчуют"? :lol:

Близько 9 ранку 12 квітня до будівлі Слов'янського міського відділу МВС України під'їхали 2 автобуси, що доставили близько 20 озброєних невідомих чоловіків, які захопили установу.
........
На момент вторгнення до Слов'янська 12 квітня 2014 року, російський загін «Крим» налічував 52 особи.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_(2014) Не знаю, сколько "налічував російський загін «Крим»" и приехал ли он в Славянск в полном составе, но у нас в Украине тогда писали именно о 20 членах в группе Гиркина.
Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто. Уж не говоря о какой-нибудь роте ЗСУ или взводе "Альфы" или ещё какого-то подразделения СБУ или ГУР. Если бы их не поддержали местные "добровольцы".
Или у вас плохо с памятью и вы не помните, как наши части останавливали местные жители, ложась под танки?
Откуда у вас цифра 50%? Сами только что придумали, инструктор райкома? Метода та же: "доказательств не имею, так придумаю".
Так что насчёт "НАХАБНОЇ брехні" не вам бы говорить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35838
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Может, и "великий цикл", но при этом БРИКС развивается быстрее Запада.
1 Що таке швидше?
2 ВВП_____1970________________2020
Китай_____118доларів/душу_____10500_____+10382
Індія_____108_________________1807
Бразилія__367_________________8435
США______3590Доларів/душу_____67500_____+63910

Тут хтось бачить що Брікс розвивається швидше?

пропорції навчися складати, а не тільки "струм в 36В" до батареї прикладати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40654
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock

Хіба наявність 0,5млн засуджених злочинців в Україні- дає мені право заявляти що Леусорк - злочинець?
То чому тоді наявність 0,01% злочинців військових ЗСУ - знімає індульгенцію захисників України з тих 99,9% хто залишився?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:40

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ні, зараз таке питання вже не стоїть.
З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді, а отримає додаткові території, тобто фактично отримає перемогу.
По-факту він уже їх отримав, потрібно щоб пройшов час щоб ці території "закріпились" за агресором.

в когось багато що не стоїть :lol:

по факту на поточний момент агресор контролює вщент знищені території, які з вірогідністю "99%" не відновить (якщо кажемо про Донбас). в них вже в Донецьку води немає. тому це буде лише яскравим прикладом, що таке руський мір в реальності. З Херсонською та Запорізькою областями їм пощастило більше, але там буде просто економічний занепад.

агресор вже зараз має купу санкцій, які виснажують економіку. й схоже Раша робить все, щоб зірвати перемовини, а не обміняти щось на полегшення санкцій - повністю санкції у ближній перспективі все одно не знімуть.

Чи закріпить він за собою? питання відкрите. Хорватія та Азербайджан є прикладами, що може бути по-різному. головне, де буде рівень життя вищий. й чи буде потреба. от в Кореї вже інколи обговорюють думку, а чи потрібно їм об'єднуватися з КНДР...

тому так розмовляти можна хіба про вірогідність тих чи інших сценаріїв. коли кажуть 99% - це чисте балабольство :lol:

ще раз перечитай що я написав:
З 99% ймовірністю можна сказати що агресор не отримає гідної відповіді
може з другого разу дійде. :D

а я тобі ще раз відповів - прознози на 99% - це звичайне балабольство 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:41

Letusrock

саме такі як ти й збирали. й ще раз пішов би збирати, якби Раша перемогла б 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...

Тому
якщо Будівельник
в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік
то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік

Есть факты: Маск родился в ЮАР - а ЗАРАБОТАЛ лярды - в США.
Есть фантазии: "би точно зміг накопичувати" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10436
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И далеко не факт, что разбогатевший в Украине будивельник смог бы успешно работать на Западе в условиях значительно большей конкуренции на рынке (это не в упрёк ему). А жить за накопленные здесь деньги...
2 Накопичення капіталу відбувається легше там де його більше....
Тому
якщо Будівельник
в Країні з ВВП 4000 доларів на душу населення зміг накопичувати по 12000 доларів/рік
то в країні з 60000-70000 $ - він би точно зміг накопичувати по 12000/рік
3 А от на рахунок
Заробляти в багатій-а жити в бідній
То це навряд чи , адже багата це комфорт
Бідна - ризик
То заробляти в комфорті щоб витрачати з ризиком - це ще такий собі треш
Есть факты: Маск родился в ЮАР - а ЗАРАБОТАЛ лярды - в США.
Есть фантазии: "би точно зміг накопичувати" :lol:
А сказати то що хотів?
Я народився в Україні(бідній)- зібрав як середній швед(багатій)..але в Україні(бідній)
Маск народився в ЮАР(бідній) - зібрав більше ніж середній США в США(багатій)...

То протиріччя в чому?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 03 вер, 2025 17:02, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:58

Schmit
Знову брешеш, не сотні км, а 80 до Херсону чи Каховки і бої там були, просто сили були занадто нерівні.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3035
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14992149931499414995>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.